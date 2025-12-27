Ronaldo khoe thân đáng kinh ngạc: Ngủ như trẻ sơ sinh 27/12/2025 13:37

(PLO)- Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo khoe thân hình đáng kinh ngạc với chế độ chăm sóc cơ thể khác thường khó ai có thể học theo.

Siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo khoe thân hình đáng kinh ngạc, nhờ chế độ ngủ nghỉ khác thường, dành 4 tiếng mỗi ngày trong phòng tập thể hình, nhưng có một thứ anh không bao giờ có trong chế độ ăn uống của mình.

Cristiano Ronaldo khoe thân hình săn chắc đáng kinh ngạc trong một buổi chụp ảnh sau khi xông hơi. Người đàn ông 40 tuổi này có thân hình của người 28 tuổi, nhưng thành thật mà nói, bạn sẽ khó mà tìm được nhiều người có cơ bắp tương đương. Nếu bạn tập luyện tới bốn tiếng đồng hồ và ăn sáu bữa nhỏ giàu protein mỗi ngày, có lẽ bạn sẽ có thân hình giống như Ronaldo.

Ngôi sao của Al Nassr lộ vẻ mặt nghiêm nghị và dáng vẻ oai vệ như Siêu nhân khi nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh trong phòng tập thể dục, gần như khỏa thân ngoại trừ đôi giày và chiếc quần lót hiệu CR7. Dù Ronaldo nói anh vừa bước ra khỏi phòng xông hơi không lâu trước đó, nhưng trên người anh hầu như không có một giọt mồ hôi nào.

Ronaldo khoe thân thể cường tráng đáng kinh ngạc ở tuổi 40. ẢNH: INSTAGRAM CRISTIANO

Cơ thể hoàn hảo của Cristiano Ronaldo

Ronaldo rất chăm chỉ vào phòng xông hơi, cũng như tắm nước đá, vào những giờ giấc kỳ lạ như 2 giờ sáng nhằm tối đa hóa quá trình hồi phục, vì vậy có lẽ đơn giản là anh đã quen với hơi nóng. Ronaldo rất quan tâm đến sức khỏe và việc duy trì sự nghiệp bóng đá của mình càng lâu càng tốt. Mục tiêu của anh là 1.000 bàn thắng.

Mới tháng trước, trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, huyền thoại của Manchester United và Real Madrid Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng thừa nhận rằng anh chỉ còn "một hoặc hai năm" chơi bóng nữa là giải nghệ.

"Kết quả đo lượng mỡ cơ thể mới nhất mà chúng tôi có được cho thấy Ronaldo đang ở mức 7%. Trong khi đó, các ngôi sao đang chơi bóng ở Premier League chỉ được kỳ vọng duy trì mức mỡ cơ thể từ 8 đến 12%", tờ Daily Mail (Anh) chia sẻ.

Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez. ẢNH: INSTAGRAM CRISTIANO

Và Ronaldo đã sử dụng nhiều phương pháp độc đáo để duy trì vóc dáng săn chắc của mình. Ngoài việc tập luyện cùng CLB, Ronaldo, người sẽ kết hôn với bạn gái Georgina Rodriguez vào mùa hè tới, còn bổ sung thêm các buổi tập luyện cá nhân vào lịch trình của đội.

Ronaldo rất tin tưởng vào Pilates, việc bơi lội thường xuyên và năm lần đến phòng tập thể dục một tuần. Pilates là phương pháp tập luyện kết hợp giữa thể chất và tinh thần, tập trung vào việc xây dựng sức mạnh cơ trung tâm, tăng cường sự linh hoạt, thăng bằng và kiểm soát chuyển động toàn cơ thể thông qua các bài tập có kiểm soát.

Các bài tập này bao gồm 25-30 phút cardio (các bài tập thể dục), chạy nước rút cường độ cao và tập tạ có chọn lọc để tăng cường sức mạnh cơ bắp. Tổng cộng, Ronaldo tập luyện từ ba đến bốn tiếng mỗi ngày.

Hơn nữa, thay vì tuân theo cấu trúc ba bữa ăn truyền thống gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, Ronaldo thích nạp năng lượng bằng sáu "bữa ăn nhỏ" trong suốt cả ngày: Bữa sáng, bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng, bữa trưa, bữa ăn nhẹ, bữa ăn nhẹ buổi tối, bữa tối.

Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện nghiêm ngặt của Ronaldo. ẢNH: DAILY MAIL

Ronaldo rất thích quả bơ giàu dinh dưỡng, cá tươi và thường ăn các loại thực phẩm giàu protein, ít chất béo như thịt gà, Ronaldo từng gọi nó là "kỳ diệu" vì những đặc tính tốt cho sức khỏe. Salad, ngũ cốc nguyên hạt như quinoa và trái cây tươi cũng được anh ấy cho vào bữa ăn hàng ngày.

Các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo cho biết món ăn yêu thích của Ronaldo là Bacalhau a Bras, một món ăn truyền thống gồm trứng, khoai tây chiên và cá tuyết muối. "Đừng đưa cho Ronaldo đồ uống có đường, anh ấy không thích đâu", một người chia sẻ.

Cách ngủ khác thường như trẻ sơ sinh của Ronaldo

Hơn nữa, Ronaldo ngủ đủ bảy tiếng rưỡi mỗi đêm, điều mà hầu hết mọi người nên hướng tới, nhưng anh lại làm điều đó theo một cách khác thường: bằng cách ngủ năm giấc ngắn 90 phút thay vì một giấc ngủ dài.

Phương pháp ngủ "đa pha", hay còn gọi là "ngủ nhiều pha", về cơ bản là chia chu kỳ ngủ bình thường thành khoảng sáu giấc ngủ ngắn, mặc dù phương pháp cụ thể có thể khác nhau. Đây nhìn chung là kiểu ngủ mà trẻ sơ sinh thường áp dụng, điều này thường ảnh hưởng đến giờ giấc ngủ của cha mẹ chúng.

Thân hình trẻ mãi không già của Ronaldo. ẢNH: INSTAGRAM RONALDO

Những lợi ích của phương pháp này bao gồm tăng năng suất, sự tỉnh táo và khả năng học hỏi cũng như ghi nhớ thông tin mới. Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng ngủ trưa 90 phút có thể cải thiện thời gian phản xạ khi thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khác lại cho rằng giấc ngủ "đa pha" không có lợi ích nào được chứng minh so với lịch ngủ đều đặn. Nhưng Ronaldo được cho là đã chấp nhận lý thuyết do chuyên gia về giấc ngủ trong thể thao Nick Littlehales đưa ra, người mà anh đã gặp khi còn ở Real Madrid.

"Ngủ đủ giấc thực sự rất quan trọng để đạt hiệu quả tối đa trong quá trình tập luyện," Cristiano Ronaldo nói, "Giấc ngủ giúp cơ bắp phục hồi, điều này thực sự rất quan trọng".

Ronaldo sử dụng liệu pháp làm lạnh. ẢNH: INSTAGRAM CRISTIANO

Ngoài ra, anh ấy còn là một người hâm mộ liệu pháp lạnh (cryotherapy) trong hơn một thập kỷ qua. Khi trở lại Manchester United vào năm 2021, Ronaldo được cho là đã cho lắp đặt một buồng trị liệu lạnh trị giá 50.000 bảng Anh tại nhà riêng. Buồng trị liệu lạnh sử dụng nitơ lỏng để làm lạnh nhanh chóng không khí bên trong xuống -200°C (-328°F).

Liệu pháp này, được các vận động viên như huyền thoại điền kinh Usain Bolt và cầu thủ bóng đá Erling Haaland ưa chuộng, nó giúp giảm viêm và sưng tấy do chấn thương bằng cách tăng cường lưu thông máu khi cơ thể phản ứng với nhiệt độ cực lạnh.