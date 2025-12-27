Lập trường của McTominay về việc trở lại MU 27/12/2025 07:29

Scott McTominay được cho là sẽ trở lại Premier League sau khởi đầu ấn tượng tại Ý trong màu áo Napoli, nhưng tiền vệ này trước đó đã từng bày tỏ tình yêu của mình dành cho đội bóng Serie A. Vậy lập trường của McTominay về việc trở lại MU như thế nào?

Theo các nguồn tin, Scott McTominay đang cân nhắc trở lại Premier League, mặc dù Manchester United không nhất thiết nằm trong tầm ngắm của anh. Tuyển thủ quốc tế người Scotland đã có sự hồi sinh mạnh mẽ trong sự nghiệp kể từ khi rời Manchester United vào năm 2024 để gia nhập Napoli, ghi được 12 bàn thắng và giành chức vô địch Serie A ngay mùa giải đầu tiên. Cầu thủ 29 tuổi người Scotland là một nhân tố quan trọng cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, thường xuyên ghi những bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận.

Tuy nhiên, theo tờ The Sun (Anh), mùa giải này Napoli đã phải đối mặt với một số thách thức. Một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Scott McTominay yêu thích những nét đặc trưng của cuộc sống tại Ý và đã có một mùa giải đầu tiên tuyệt vời.

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ có thể là một điều may mắn, nhưng cũng có thể gây khó khăn. McTominay được đối xử như một vị thần ở đó, nhưng điều đó có nghĩa là anh ấy khó có thể làm những việc đơn giản khi không tập luyện. Sự chú ý quá mức có thể khiến anh ấy ngột ngạt".

Lập trường của McTominay là trở lại thi đấu ở Premier League, nhưng không nhất thiết phải đá cho MU. ẢNH: MB MEDIA

Trước tình hình đó, nhiều đồn đoán đã lan truyền về việc McTominay được liên hệ với nhiều CLB khác nhau, bao gồm Barcelona, ​​Tottenham và Newcastle. Tiền vệ này được cho là sẵn sàng trở lại Anh và thậm chí có thể cân nhắc tái hợp với Manchester United nếu mọi việc thuận lợi.

Tuy nhiên, McTominay dường như đã tự bác bỏ những tin đồn về việc trở lại MU, bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống ở Ý và CLB hiện tại của mình. Phát biểu với Sky Sports Italia vào tháng 10, cựu ngôi sao của MU McTominay cho biết: "Tôi thực sự hạnh phúc ở Naples".

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông mùa hè năm ngoái về cuộc phiêu lưu mới ở Ý, McTominay hào hứng chia sẻ: "Người dân Naples thật tuyệt vời, họ rất nhiệt huyết và ở bất cứ đâu bạn đến, đều có người hô vang "Forza Napoli", họ muốn nói chuyện với bạn và điều đó truyền cảm hứng cho bạn mỗi khi ra sân vì họ thực sự quan tâm.

Ở đó khác lắm, một lối sống hoàn toàn khác - cách ăn uống, cách sinh hoạt và mọi thứ khác nữa. Nó giúp bạn có thêm sức mạnh tinh thần. Tôi luôn sống rất gần mẹ nên có thể đến thăm bất cứ khi nào tôi muốn. Giờ đây, sống cách xa 1.500 dặm, tôi không thể cứ thế về thăm mẹ, gia đình, chị gái và các con nữa, mọi thứ đã khác.

Nhưng trong cuộc sống đôi khi bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình và tôi luôn tự hào về điều đó. Tôi không bao giờ muốn ở mãi trong vùng an toàn của mình, và nếu tôi có thể đi đến bất cứ đâu, tự lập nghiệp và thành công, tại sao không? Ai có thể ngăn cản tôi làm điều đó?".

Những suy nghĩ về việc vượt qua giới hạn bản thân có thể cho thấy Scott McTominay sẵn sàng thử sức mình ở một giải đấu nước ngoài, và với những tin đồn gần đây liên quan đến việc anh chuyển đến Barcelona. Anh hoàn toàn có khả năng gia nhập đội bóng Tây Ban Nha, hội ngộ cùng đồng đội cũ tại MU là Marcus Rashford.