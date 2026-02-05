MU triệu tập 5 cầu thủ trẻ lên sân tập, 1 người ở lại đội hình chính 05/02/2026 12:44

(PLO)- MU triệu tập 5 cầu thủ trẻ lên sân tập, trong đó một người được phép ở lại đội hình chính.

MU đã có buổi tập luyện cùng nhiều cầu thủ trẻ, kết hợp với đội một, nhằm duy trì đà thắng lợi tại Premier League. Cụ thể theo tờ Mirror (Anh) MU triệu tập 5 cầu thủ trẻ, bao gồm cả tiền đạo JJ Gabriel, tham gia tập luyện cùng đội 1 trước trận đấu với Tottenham vào thứ Bảy.

Manchester United đã tích cực tập luyện trước trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng thứ tư liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Jack Moorhouse là một trong số những cầu thủ trẻ tham gia tập luyện hôm thứ Tư (giờ Anh). Anh vừa trở lại Old Trafford sau thời gian được cho mượn tại Leyton Orient và đang muốn tiến bộ hơn nữa sau khi trở lại Manchester.

Moorhouse từng có tên trong danh sách thi đấu bốn trận của MU trong quá khứ, trận đầu tiên là gặp Tottenham năm ngoái. Anh cũng là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong hai trận đấu tại Europa League với Lyon và trận hòa trên sân nhà với Arsenal.

MU triệu tập 5 cầu thủ trẻ lên sân tập, trong đó có Jack Moorhouse. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Jack và Tyler Fletcher cũng được bắt gặp khi các cầu thủ MU tập luyện trước ống kính máy quay của kênh MUTV. Họ là con trai của cựu cầu thủ MU Darren Fletcher, người vẫn đang làm việc cho MU và từng là HLV tạm quyền của "quỷ đỏ" trong hai trận đấu trước khi Carrick được bổ nhiệm đến cuối mùa giải.

Hậu vệ Yuel Helafu, 17 tuổi, cũng đang thử sức mình với các cầu thủ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm của đội 1 MU và vẫn ở lại với nhóm chính khi các đồng đội trẻ khác chuyển sang phần tập luyện riêng biệt vào cuối ngày.

Tiền đạo JJ Gabriel, 15 tuổi, cũng có mặt trong đội một trong các buổi tập. JJ Gabriel chưa đủ điều kiện để thi đấu ở Ngoại hạng Anh, nhưng được đánh giá rất cao tại MU và đã ghi được 11 bàn thắng trong 16 trận đấu cho đội trẻ "quỷ đỏ" mùa này, nhiều người dự đoán anh sẽ tiến xa hơn trong tương lai.

Sự góp mặt của Carrick trong đội hiện được xem là một lợi thế lớn cho thế hệ cầu thủ tiếp theo. Con trai của Carrick đang chơi cho đội U-16 MU và phụ huynh của các cầu thủ trong đội tin rằng Carrick hiểu rõ hơn về truyền thống của CLB và sẽ hỗ trợ cầu thủ trẻ.

Trước đây, Ruben Amorim ít khi sử dụng các cầu thủ trẻ của MU, thái độ của ông đối với Kobbie Mainoo thường xuyên gây chú ý trên báo chí. Amorim tuyên bố: “Là một CLB, đôi khi chúng ta quên mất mình là ai và đó là cảm giác của tôi. Tôi hiểu mọi thứ đều phụ thuộc vào môi trường, vào thời điểm của các cầu thủ, các cầu thủ trẻ cảm thấy họ có quyền được như vậy".

JJ Gabriel được dự đoán sẽ là siêu sao trong tương lai. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Một nguồn tin mới đây tiết lộ với tờ The Sun (Anh): “Carrick thường xuyên có mặt tại sân tập để theo dõi sự tiến bộ của con trai mình. Anh ấy là một người dễ mến và luôn dành thời gian cho mọi người. Mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ Carrick vì sự nghiệp cầu thủ tại Manchester United, nhưng họ cũng cảm thấy anh ấy hiểu được ý nghĩa của việc có con trai trong học viện.

Các bậc phụ huynh rất phẫn nộ trước những bình luận của Ruben Amorim. Bất cứ ai trong giới bóng đá chuyên nghiệp đều biết việc xây dựng sự nghiệp trong bóng đá ở bất kỳ cấp độ nào cũng khó khăn như thế nào, huống chi là ở Manchester United".