Lý do Amorim hoàn toàn mất tích sau khi bị MU sa thải 05/02/2026 11:50

Ruben Amorim đã quyết định không thảo luận về việc bị MU sa thải cho đến cuối mùa giải vì ông "không muốn gây xao nhãng" cho Michael Carrick. Sau trận hòa 1-1 với Leeds United vào tháng trước, MU đã bất ngờ sa thải Amorim, và Carrick sau đó tạm thời dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford đến cuối mùa giải này.

Đúng 1 ngày sau khi bị MU sa thải, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dường như thư thái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi người ta bắt gặp Amorim dạo bước trên đường phố Manchester cùng vợ. Đoạn video cũng ghi lại cảnh ông gửi lời chúc tốt đẹp đến các phóng viên có mặt, mặc dù những người đang chờ đợi những phát ngôn chính thức về quãng thời gian đầy sóng gió của ông tại MU sẽ phải chờ đợi khá lâu.

Kể từ đó, Ruben Amorim hoàn toàn biến mất và ông không có bất kỳ phát ngôn nào kể từ khi bị MU sa thải cho đến nay. Một nguồn tin đáng tin cậy ở Bồ Đào Nha đã tiết lộ với Daily Mail (Anh) rằng Amorim dự định giữ im lặng cho đến khi mùa giải kết thúc trước khi thảo luận về việc mọi chuyện xấu đi nhanh chóng như thế nào đối với ông tại Manchester United.

Báo cáo cho thấy lý do Amorim hoãn đưa ra tuyên bố xuất phát từ mong muốn không làm suy yếu chiến dịch còn lại của MU dưới thời Carrick. HLV tạm quyền của MU Carrick chắc chắn sẽ đánh giá cao cử chỉ này khi ông nỗ lực dẫn dắt "quỷ đỏ" trở lại Champions League và ghi tên mình vào danh sách ứng cử viên cho vị trí HLV chính thức.

Amorim hoàn toàn biến mất kể từ khi bị MU sa thải. ẢNH: EPA

Trong buổi họp báo cuối cùng, Amorim đã có một bài phát biểu khá gay gắt, trong đó nhắc đến nhiều cựu HLV của MU. Khi được hỏi về việc liệu ông có nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU hay không, Amorim tuyên bố: "Các bạn, hãy dừng chuyện đó lại, và tôi nhận thấy các bạn chỉ muốn tiếp nhận thông tin chọn lọc về mọi thứ.

Tôi đến đây để làm quản lý Manchester United, chứ không phải HLV trưởng của Manchester United. Điều đó rất rõ ràng. Tôi biết tên tôi không phải là Tuchel, không phải Conte, không phải Mourinho. Mọi chuyện sẽ như vậy trong 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi.

Đó là ý của tôi. Tôi muốn kết thúc ở đây. Tôi sẽ không bỏ việc. Tôi sẽ làm việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ là người quản lý của đội bóng này, chứ không chỉ là HLV. Tôi đã nói rất rõ điều đó. Nhiệm kỳ này sẽ kết thúc sau 18 tháng, và sau đó mọi người sẽ tiếp tục con đường riêng của mình.

Đó là thỏa thuận. Đó là công việc của tôi, không phải làm HLV. Nếu mọi người không thể chấp nhận những người như Gary Neville và những lời chỉ trích về mọi thứ, chúng ta cần phải thay đổi CLB. Mỗi bộ phận, bộ phận tuyển trạch, giám đốc thể thao đều cần làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ làm việc của mình trong 18 tháng và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Cảm ơn các bạn".

Trong khi đó, Carrick đã có khởi đầu tuyệt vời trên băng ghế huấn luyện, giành chiến thắng trước Arsenal và Manchester City trước khi hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Fulham cuối tuần trước. Việc giành trọn 9 điểm trong ba trận đấu gần nhất đã giúp MU vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

Carrick có khởi đầu ấn tượng tại Manchester United. ẢNH: OFFSIDE

Phong độ ấn tượng đó đã khiến Carrick được hỏi về khả năng trở thành người thay thế lâu dài cho Amorim. Trước trận thắng Arsenal, HLV Carrick của MU nhận xét: "Đã khoảng một tuần rồi, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Điều tôi cần tập trung trước mắt là những gì đang diễn ra hiện tại.

Điều quan trọng với tôi là bất kỳ quyết định nào mà bản thân tôi hoặc ban huấn luyện đưa ra đều không phải là những phản ứng vội vàng. Tôi có trách nhiệm với những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi cần đưa ra những quyết định đúng đắn. Theo thời gian, chúng ta sẽ dần giải quyết vấn đề này".

Manchester United ​​sẽ có quyết định cuối cùng về HLV trưởng chính thức tiếp theo vào cuối mùa giải này, với Unai Emery, Oliver Glasner, Roberto De Zerbi và chính Carrick nằm trong số những cái tên được nhắc đến.