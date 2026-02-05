Sốc: Ronaldo tính đường rời Al Nassr, tái hợp Messi 05/02/2026 12:43

(PLO)- Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr đang trở nên mờ mịt khi hàng loạt nguồn tin uy tín đồng loạt cho biết siêu sao người Bồ Đào Nha nghiêm túc cân nhắc việc rời Saudi Arabia ngay trong mùa hè.

Những rạn nứt âm ỉ giữa Ronaldo và ban lãnh đạo đội bóng đã bùng phát công khai sau khi CR7 thể hiện thái độ bất mãn rõ rệt với cách điều hành và chiến lược chuyển nhượng của CLB.

Đỉnh điểm của căng thẳng là việc Ronaldo từ chối ra sân ở trận đấu cuối cùng của Al Nassr, dù đội bóng vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Al Riyadh. Hành động này được xem như lời phản đối trực diện của cựu sao Real Madrid trước tình trạng mà anh cho là “thiếu tham vọng” của đội bóng.

Theo One Football, đội ngũ đại diện của Ronaldo đã bắt đầu thảo luận các phương án rời Al Nassr, trong đó giải Nhà nghề Mỹ (MLS), nơi Messi đang khoác áo Inter Miami được xem là bến đỗ tiềm năng nhất. Sự tái hợp của hai siêu sao trong một giải đấu sẽ mang lại nhiều sự thú vị cho giới hâm mộ. Bên cạnh đó, khả năng CR7 trở lại châu Âu cũng không bị loại trừ.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha không hài lòng với lãnh đạo CLB Al Nassr. Ảnh: EPA.

Tờ Record tiết lộ Ronaldo không hài lòng với cách Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) quản lý Al Nassr, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp liên tục mang về những bản hợp đồng bom tấn.

Trong khi Al Hilal, đối thủ đang bám sát Al Nassr trong cuộc đua vô địch, gây chấn động với thương vụ Karim Benzema, thì đội bóng của Ronaldo lại chỉ bổ sung những cái tên bị đánh giá là không đủ tầm để cạnh tranh danh hiệu lớn.

Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn tin rằng anh xứng đáng được thi đấu trong một môi trường có tham vọng và dự án thể thao rõ ràng. Cảm giác bị “bỏ rơi” trên thị trường chuyển nhượng khiến CR7 dần mất kiên nhẫn, và cuộc “đình công” vừa qua có thể chưa phải là hồi kết.

CR7 đang tính đường chia tay làng bóng Saudi Arabia. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ Ronaldo đều phải cân nhắc kỹ về mặt tài chính. Theo Record, hợp đồng giữa anh và Al Nassr vẫn còn hiệu lực, kèm theo điều khoản giải phóng lên tới 50 triệu euro. Đây là con số không hề nhỏ, kể cả với các CLB giàu có tại MLS hay châu Âu.

Tương lai của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đang trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu. Ronaldo ra đi hay ở lại, MLS hay châu Âu, tất cả vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ chính CR7, ngôi sao chưa bao giờ quen với việc chấp nhận sự tầm thường.