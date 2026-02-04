Al Nassr trả bao nhiêu để sa thải Ronaldo? 04/02/2026 17:08

(PLO)- Cristiano Ronaldo đang nghiêm túc cân nhắc tương lai ở Al Nassr, khi anh anh không hài lòng với cách CLB được hỗ trợ về mặt tài chính so với các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

Theo thông tin từ Sky Sports News, sự không hài lòng của Ronaldo đã bộc lộ rõ khi anh bất ngờ vắng mặt trong chiến thắng của Al Nassr trước Al Riyadh hồi đầu tuần. Nguồn tin thân cận cho biết CR7 không đồng tình với chiến lược điều hành hiện tại của đội bóng, đặc biệt là sự chênh lệch đầu tư giữa Al Nassr và ba “ông lớn” khác thuộc Quỹ Đầu tư Công cộng Saudi Arabia (PIF) gồm Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn khao khát danh hiệu và coi chức vô địch Saudi Arabia là mục tiêu lớn tiếp theo trong sự nghiệp. Tuy nhiên, việc Al Nassr chỉ mang về đúng một tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, tiền vệ trẻ người Iraq Hayder Abdulkareem, khiến anh cảm thấy tham vọng của đội bóng chưa tương xứng với kỳ vọng. Sự bức xúc càng gia tăng khi Al Hilal liên tục có những bản hợp đồng bom tấn và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Al Nassr đúng 1 điểm.

Ronaldo đặc biệt khó chịu với thương vụ Karim Benzema chuyển sang Al Hilal, dù trên thực tế, bản hợp đồng này không đến từ ngân sách PIF hay giải đấu, mà được tài trợ bởi tỷ phú Saudi Arabia - Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Về lý thuyết, Al Nassr hoàn toàn có thể tìm kiếm thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, trong bối cảnh bóng đá Saudi Arabia đang mở cửa cho các thương vụ mua lại và đầu tư độc lập.

Ronaldo không hài lòng với cách ứng xử của nhà đầu tư Al Nassr. Ảnh: EPA.

Từ phía Saudi Arabia, các quan chức cấp cao tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của Ronaldo. Họ khẳng định tiền đạo này vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối và cho rằng không có sự phân biệt đối xử nào trong việc phân bổ nguồn lực. Giải Saudi Pro League cũng nhấn mạnh rằng hệ thống tài chính hiện tại được thiết kế minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng và sự phát triển bền vững của toàn giải.

Thực tế, Al Nassr đã chi khoảng 100 triệu bảng trong mùa giải này, và việc không hoạt động mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa phần nào xuất phát từ các quy định tài chính đang được áp dụng. Trung tâm Tuyển chọn Cầu thủ Xuất sắc và các cơ chế giám sát tài chính được lập ra nhằm tránh tình trạng chi tiêu vượt kiểm soát, đồng thời giữ cho cuộc đua vô địch không bị méo mó.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha từ chối ra sân cho CLB. Ảnh: EPA.

Dù vậy, áp lực đang dồn ngược trở lại Ronaldo. Các nhà chức trách Saudi Arabia đang thúc giục anh chấm dứt hành động “đình công” và sớm trở lại sân cỏ, đặc biệt trong trận đại chiến với Al Ittihad vào ngày 6-2. Với mức thu nhập được đồn đoán lên tới khoảng 500.000 bảng mỗi ngày, việc CR7 tỏ ra không hài lòng khiến nhiều người ngạc nhiên.

Hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr vẫn còn thời hạn 18 tháng, kèm điều khoản giải phóng hoặc sa thải trị giá 43 triệu bảng vào mùa hè tới. Khi sinh nhật lần thứ 41 đang cận kề, chưa biết quyết định tiếp theo của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục chiến đấu vì tham vọng vô địch cùng Al Nassr, hay chia tay trong sóng gió tại Saudi Arabia sớm hơn dự kiến.