VCK Futsal Asian Cup 2026: Thua Indonesia, tuyển Việt Nam dừng bước ở tứ kết 03/02/2026 21:18

Nhà thi đấu Jakarta Arena có sức chứa 16 ngàn người đã làm cho tuyển chủ nhà Indonesia thăng hoa và loại tuyển Việt Nam ở trận cuối cùng của vòng tứ kết Futsal châu Á.

Tuyển Việt Nam thể hiện rất tốt, thậm chí sút cầu môn và cơ hội ăn cũng nhiều nhưng cuối cùng chỉ ghi được hai bàn thắng, đó là bàn rút ngắn 1-2 của Đa Hải ở phút 26 và cũng Đa Hải có bàn rút ngắn 2-3 ở phút 35. Hiệp 1, Indonesia có hai bàn thắng do công Wendy Brian Lindrey ghi phút thứ 4 và Ardiansyah nhân đôi cách biệt ở phút 11.

Thủ môn Ahmad Habiebie của Indonesia xuất sắc trước các pha dứt điểm của các chân sút tuyển Việt Nam. Ảnh:AFC

Việt Nam tổ chức thế trận tốt, sút cầu môn cũng ổn, nhưng có hai vấn đề là thủ môn Ahmad Habiebie của Indonesia quá xuất sắc, phản xạ và cản phá rất ấn tượng. Cùng với đó, Việt Nam đang trong thời kỳ trẻ hóa nên những cú dứt điểm cận thành còn thiếu độ tinh tế, chất quái... Đó chính là điều khiến các học trò của HLV Diego Giustozzi chỉ ghi được hai bàn.

Đang trong giai đoạn trẻ hóa, Futsal Việt Nam thể hiện như thế là ổn, vấn đề là trong một trận knock out, Việt Nam có chút thiếu may mắn.

Thái Lan đau đớn thua "kèo dưới" Iraq 2-4 và chia tay. Ảnh: AFC

Khi rút ngắn 1-2 ở phút 26, Việt Nam thể hiện sắc nét hơn, tuy nhiên chỉ hai phút sau đó thì Gunawan có bàn gia tăng cách biệt 3-1. Từ phút 35, Việt Nam chơi Power Play và chỉ sau 45 giây, Đa Hải có bàn rút ngắn 2-3 cho bằng cú sút cực mạnh vào góc hẹp, bóng bay tầm thấp và cực căng, Habiebie phản xạ không kịp.

Mọi nỗ lực tột độ của Việt Nam gần 5 phút còn lại không có thêm bàn thắng, chấp nhận thua 2-3 và chia tay giải.

Ở 3 trận tứ kết trước đó, Iran thắng Uzbekistan 7-4, Thái Lan thất thủ trước Iraq 2-4, Nhật Bản hủy diệt Afghanistan 6-0. Ngay vòng knock out thứ nhất này đã cho thấy “rơi rụng” hai đội rất mạnh là Uzbekistan, Thái Lan.

+Lịch bán kết ngày 5-2: Iran - Iraq (15 giờ), Nhật Bản - Indonesia (19 giờ)