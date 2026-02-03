‘Tôi từng cùng làm nên lịch sử với tuyển Việt Nam, nay tới Indonesia’ 03/02/2026 13:50

HLV Hector Souto của tuyển Futsal Indonesia đã có phát biểu đanh thép trước cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam lúc 19 giờ ngày 3-2 ở tứ kết Futsal châu Á.

HLV Hector Souto từng là trợ lý cho HLV Bruno Garcia, rồi ông dẫn dắt U-20 Việt Nam dự VCK U-23 Futsal châu Á... Sau đó ông sang Indonesia tạo nên những cột mốc mới cho futsal đất nước này như ngôi vô địch Đông Nam Á, SEA Games 33.

Thịnh Phát của tuyển Việt Nam là một trong những học trò của HLV Hector Souto. Ảnh:AFC

Trước khi chạm trán với tuyển Việt Nam, HLV Hector Souto nhận xét: “Chúng ta đã và đang làm nên lịch sử. Bán kết châu Á, đó là điều mà futsal Indonesia chưa làm được. Thành tích tốt nhất của Indonesia là vào tứ kết năm 2022 tại Kuwait và dừng lại tại đó. Bây giờ chúng tôi phải đánh bại tuyển Việt Nam để làm nên lịch sử. Và như những gì tôi nói thì chúng tôi chẳng có gì để mất. Đội chịu nhiều áp lực đó chính là tuyển Việt Nam vì họ đã nhiều lần vào bán kết và họ có nhiều cầu thủ đã biết ý nghĩa điều đó như thế nào. Mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết và tiếp tục tiến sâu”.

Futsal Indonesia rất mạnh là điều mà cả tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan đều biết. Ảnh:AFC

HLV Hector Souto còn nhớ rất rõ Asian Cup 2016, tuyển Việt Nam đánh bại Nhật Bản 3-2 ở loạt luân lưu sau 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ hòa 3-3. Lần đó tuyển Việt Nam lần đầu làm nên kỳ tích rồi có luôn tấm vé đi Futsal World Cup 2016.

Nói về tuyển Việt Nam, HLV Hector Souto còn cho biết thêm, tuyển Futsal Việt Nam còn có vài gương mặt là học trò của ông, ông biết rất rõ và biết cả đặc tính của tuyển futsal Việt Nam. Hồi SEA Games 33, dù Indonesia vô địch, nhưng việc thua Việt Nam 0-1 là điều ông không thích.

Trong khi đó, HLV Diego Giustozzi của Việt Nam thừa nhận, Indonesia có lợi thế vì được chơi trên sân nhà. Lối chơi của Indonesia cũng khá giống Việt Nam và cách tiếp cận trận đấu của họ cũng tương tự. Tuy nhiên một khi các đội đã vào tứ kết rồi thì chất lượng đều... như nhau.