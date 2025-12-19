Indonesia truất ngôi vua futsal Thái Lan 19/12/2025 21:32

(PLO) - Indonesia vừa gây sốc khi truất luôn ngôi vương futsal Thái Lan với chiến thắng đậm đà 6-1.

Mục tiêu “4 vàng bóng đá” của chủ nhà SEA Games đã sụp đổ hoàn toàn. Tuyển Indonesia đánh bại futsal Thái Lan, “vua” Đông Nam Á 6-1 và vô địch SEA Games 33.

SEA Games 33 chứng kiến ngôi vô địch bóng đá nam và futsal nữ thuộc về Việt Nam, futsal nam dành cho Indonesia còn bóng đá nữ lại thuộc về Philippines.

Tuyển futsal Thái Lan thua Indonesia là một sự thất bại nặng nề. Ảnh: CTP.

Chủ nhà SEA Games 33 trắng tay hoàn toàn trong khi đó báo chí Thái Lan lẫn người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualpham Lamsam (madam Pang) từ lâu đã nêu mục tiêu “4 vàng bóng đá” vì thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Ấy vậy mà chủ nhà Thái Lan trắng tay thật sự ở mục tiêu này, dẫu họ vẫn đang là “vua” bóng đá nam và futsal ở sân chơi SEA Games.

Cuối trận, tuyển Thái Lan chơi Power play trong tuyệt vọng. Ảnh: CTP.

Lượt trận cuối tuyển futsal nam của Thái Lan đã bị thầy trò HLV Hector Souto đánh bại đến 6-1, khiến bị mất ngôi vua futsal Đông Nam Á.

Hai đêm liên tiếp 18 và 19-12, những ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33, bóng đá Thái Lan liên tục đón tin sốc và buồn.

Ở chung kết bóng đá nam, U-22 Thái Lan dẫn trước Việt Nam 2-0 rồi bị ngược dòng đánh bại ngay chảo lửa Rajamangala đêm 18-12.

Đêm sau đó, niềm kiêu hãnh của chủ nhà đã bị Indonesia đánh bại 6-1 và lấy HCV.

Bóng đá Thái Lan thời nữ Chủ tịch madam Pang gặp “chuyện chẳng lành” nhiều quá, khi trắng tay hoàn toàn ở SEA Games trong thế chủ nhà.