Việt Nam cạnh tranh với Thái Lan ở nội dung bóng đá nữ và Futsal SEA Games 33 19/10/2025 15:52

(PLO)- Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 và Futsal đã được hoàn tất vào trưa ngày 19-10 tại Bangkok, Thái Lan, xác định lộ trình cạnh tranh huy chương cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á.

Đáng chú ý, hai cường quốc bóng đá nữ khu vực là Việt Nam và Thái Lan đã được xếp vào hai bảng đấu khác nhau ở môn bóng đá nữ SEA Games 33, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để giành suất chơi bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giữ ngôi vô địch

8 đội bóng đá nữ được chia thành hai bảng, mỗi bảng bốn đội. Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển nữ chủ nhà Thái Lan vào bảng A gặp Indonesia, Campuchia và Singapore. Bảng đấu này được dự đoán là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Thái Lan và Indonesia để giành một trong hai suất vào bán kết.

Trong khi đó, đương kim vô địch Việt Nam nằm ở bảng B, nơi họ sẽ đối đầu với Myanmar, Philippines và Malaysia. Đây là một bảng đấu khó lường, đặc biệt khi Philippines đang có sự tiến bộ vượt bậc, và Myanmar cùng Malaysia luôn là những đối thủ không dễ bị đánh bại.

Các cô gái Việt Nam có nhiều huy chương vàng nhất lịch sử SEA Games. Ảnh: CCT.

Vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 4-12 đến ngày 13-12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết (ngày 14-12). Trận tranh huy chương đồng và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17-12. Tất cả các trận đấu bóng đá nữ tại SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại hai địa điểm ở tỉnh Chonburi: sân vận động Chonburi và Khuôn viên Chonburi (TNSU Chonburi). Sân vận động Chonburi là địa điểm chính đăng cai các trận bán kết và chung kết.

Về thành tích, Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai thế lực thống trị tuyệt đối của môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Tuyển nữ Việt Nam đang giữ kỷ lục với tám huy chương vàng và tiếp tục đặt mục tiêu vô địch, trong khi Thái Lan đứng thứ hai với năm lần lên ngôi hậu.

Để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 21-10. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế tại Nhật Bản, nhằm đạt được trạng thái phong độ tốt nhất trước thềm đại hội Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với các đối thủ lớn Philippines và Myanmar.

Những mục tiêu lớn của Futsal

Bên cạnh bóng đá sân 11, các nội dung futsal (bóng đá trong nhà) cũng đã xác định được bảng đấu và lịch thi đấu. Đội tuyển futsal nam và nữ Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 10 với mục tiêu cải thiện thành tích tại kỳ SEA Games 33 mùa này.

Ở nội dung futsal nữ, có sáu đội tham dự và được chia thành hai bảng. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar (hạng 48 thế giới) và Indonesia (hạng 52 thế giới). Đây là một bảng đấu được đánh giá là cân bằng, khi cả Myanmar và Indonesia đều là những đối thủ đang có sự phát triển nhanh chóng và từng gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong những giải đấu gần đây. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Futsal nam Việt Nam hy vọng đổi màu huy chương ở SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Đối với nội dung futsal nam, do chỉ có năm đội tham dự (gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar), Ban tổ chức đã quyết định áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Futsal nam Việt Nam đặt mục tiêu cao hơn sau khi chỉ giành được huy chương đồng tại SEA Games 32.

Các đội tuyển futsal sẽ nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất, góp phần vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao là chìa khóa để họ vượt qua những đối thủ mạnh trong khu vực.