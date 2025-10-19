Siêu sao Messi lại rực sáng với hat trick và kiến tạo 19/10/2025 12:39

(PLO)- Tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một huyền thoại khi tỏa sáng rực rỡ, siêu sao Messi góp công lớn giúp Inter Miami đánh bại Nashville SC với tỷ số 5-2 trên sân Geodis Park, trong trận đấu khép lại mùa giải Nhà nghề chính thức Mỹ vào sáng 19-10.

Ngay từ những phút đầu, thế trận đôi công hấp dẫn được hai đội tạo ra. Nashville bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Sam Surridge, trước khi Jacob Shaffelburg nhân đôi cách biệt, khiến Inter Miami tạm thời rơi vào thế bám đuổi. Tuy nhiên, siêu sao Messi đã lên tiếng đúng lúc, điều mà người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi ở anh.

Ở phút 34, từ một pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội, chân sút người Argentina dứt điểm tinh tế rút ngắn tỷ số 1-2, mở đầu cho màn ngược dòng ấn tượng. Sang hiệp hai, siêu sao Messi tiếp tục là trung tâm trong mọi pha tấn công. Anh ghi thêm hai bàn thắng ở các phút 63 và 81, hoàn tất cú hat trick. Xen giữa, "La Pulga" còn thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Telasco Segovia lập công, nâng tỷ số lên 4-2. Baltasar Rodriguez khép lại chiến thắng tưng bừng với bàn thắng thứ năm cho Inter Miami.

Đáng chú ý, sau khi siêu sao Messi ghi bàn thứ ba, toàn bộ khán đài sân Geodis Park, kể cả các cổ động viên Nashville, đều đứng dậy hô vang “Messi, Messi, Messi”, thể hiện sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho cầu thủ 38 tuổi. Màn trình diễn đỉnh cao của anh đã khiến cả sân vận động như nổ tung trong cảm xúc.

M10 luôn mang lại cảm xúc phấn khích cho đồng đội lẫn khán giả ở giải Nhà nghề Mỹ. Ảnh: EPA.

Theo thống kê, cú hat trick này là lần thứ 60 Messi làm được điều đó trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia. Anh hiện đã có 889 bàn thắng cùng 399 pha kiến tạo sau 1.130 trận chuyên nghiệp, những con số khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) mùa này, Messi kết thúc giai đoạn chính thức với 29 bàn thắng và 19 đường kiến tạo chỉ sau 28 lần ra sân. Thành tích này giúp anh gần như chắc chắn giành danh hiệu Vua phá lưới lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Inter Miami vào tháng 7-2023. Đối thủ cạnh tranh gần nhất, Denis Bouanga của Los Angeles FC, hiện kém Messi 5 bàn và sẽ cần ghi tới 6 bàn trong trận gặp Colorado để vượt qua, một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Siêu sao Messi đã lập cú hat trick thứ 60 trong sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Chiến thắng trước Nashville đã giúp Inter Miami kết thúc mùa giải thường niên ở vị trí thứ ba khu vực miền Đông với 65 điểm, trong khi Nashville đứng thứ sáu với 54 điểm. Hai đội sẽ gặp lại nhau ngay ở vòng đấu đầu tiên của loạt trận play off MLS. Cuộc tái đấu sẽ mang đến nhiều cảm xúc và diễn biến khó lường, đặc biệt khi cả hai đội đều đã hiểu rõ về đối phương sau trận đấu căng thẳng vừa qua.

Người hâm mộ đang rất mong chờ xem liệu Messi và các đồng đội có thể tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp MLS hay không. Và với phong độ thăng hoa của siêu sao Messi, Inter Miami đang tràn đầy tự tin hướng đến mục tiêu cao nhất trong hành trình chinh phục ngôi vương MLS mùa này.