Danh sách chuyển nhượng gây sốc của MU bị ban lãnh đạo chặn lại 20/12/2025 12:39

Cựu HLV và là cựu cầu thủ của MU Ole Gunnar Solskjaer, từng muốn chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu, nhưng danh sách chuyển nhượng gây sốc của MU dưới thời HLV Solskjaer bị ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford chặn lại.

Khi còn dẫn dắt Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer muốn chiêu mộ ba siêu sao bóng đá thế giới khi họ vẫn còn có thể được mua với giá hời và còn rất trẻ. HLV người Na Uy rất muốn có được người đồng hương Erling Haaland, cũng như 2 ngôi sao người Anh Jude Bellingham và Declan Rice trước khi họ thực sự nổi tiếng.

Theo tờ The Mail (Anh), Solskjaer đã thúc giục ban lãnh đạo Manchester United hành động nhanh chóng. Tuy nhiên, điều đó đã không thành hiện thực khi Quỷ đỏ thay vào đó đã chi 39 triệu bảng Anh cho Donny van de Beek vào năm 2020, 73 triệu bảng cho Jadon Sancho và 13 triệu bảng cho Cristiano Ronaldo vào năm 2021.

Ban đầu đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền, Solskjaer dẫn dắt MU từ năm 2018 đến năm 2021. Vào thời điểm đó, Haaland đang ghi rất nhiều bàn thắng tại Red Bull Salzburg, Bellingham đang tỏa sáng tại Birmingham City và Declan Rice khẳng định vị trí là một cầu thủ chủ chốt tại West Ham.

Danh sách chuyển nhượng gây sốc của MU dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, trong đó có việc mua Haaland đã bị chặn lại. ẢNH: Press Association

Solskjaer đã chứng kiến ​​Haaland và Bellingham gia nhập Borussia Dortmund vào năm 2020 và sau đó lần lượt gia nhập Manchester City và Real Madrid. Trong khi đó, những bản hợp đồng của MU đã không thành công. Van de Beek không thể chen chân vào đội hình chính của Quỷ đỏ và phải trải qua thời gian cho mượn trước khi ra đi, trong khi Jadon Sancho hiện đang được cho mượn tại Aston Villa, sau khi bị Erik ten Hag và Ruben Amorim loại bỏ.

Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chấm dứt hợp đồng sớm theo thỏa thuận chung. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể hòa hợp với Ten Hag, và họ nhanh chóng đường ai nấy đi.

Trước đây, Solskjaer từng chia sẻ về việc ông khuyến khích MU chiêu mộ Haaland vào mùa hè năm 2018, vài tháng trước khi ông thay thế Jose Mourinho làm HLV tạm quyền của đội chủ sân Old Trafford. Cựu tiền đạo của MU này đã nhắc lại lời khuyên đó khi còn dẫn dắt "quỷ đỏ", bởi Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng và MU không có nhiều đối thủ cạnh tranh cho chữ ký của anh vào thời điểm đó.

Trả lời phỏng vấn podcast Stick To Football, Solskjaer cho biết: "Erling Haaland đã ở cùng tôi tại Molde khoảng hai mùa giải. Mùa hè trước khi tôi đến Manchester United, tôi đã gọi điện cho lãnh đạo Manchester United và nói: "Các bạn phải ký hợp đồng với cậu bé này (Haaland), cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Đó là vào tháng Sáu hoặc tháng Bảy và họ nói rằng họ chưa có đủ thông tin báo cáo.

Khi tôi đến làm HLV tạm quyền của Manchester United, chúng tôi (Molde) đã bán Haaland cho Salzburg. Tôi nói thẳng với CLB: "Hãy mua cậu ấy". Cậu ấy có điều khoản giải phóng hợp đồng. Lúc đó không ai khác chịu trả số tiền đó. 20 triệu euro là một món hời.

Quyết định không mua Haaland là của Manchester United. Chúng tôi không theo đuổi Erling Haaland cho đến khi cậu ấy bắt đầu ghi bàn cho Salzburg, nhưng sau đó Dortmund, Juventus, tất cả các đội đều muốn chiêu mộ cậu ấy".

Solskjaer đã xoay xở được ít nhất là có một cuộc trò chuyện với Bellingham, nhưng những yêu cầu của ngôi sao người Anh dễ dàng được đáp ứng hơn ở nơi khác. "Chúng tôi đã có Jude Bellingham ở Manchester United", Solskjaer nói, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ấy gia nhập CLB, nhưng cậu ấy lại muốn được ra sân với số phút nhất định. Cậu ấy là cầu thủ 17 tuổi trưởng thành nhất mà tôi từng gặp trong đời".