AFC lên tiếng về trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 18/12/2025 11:35

Đêm qua 17-12, tuyển nữ Việt Nam đã thua Philippines đầy cay đắng ở loạt sút luân lưu với tỉ số 5-6 ở chung kết SEA Games 33 sau 120 phút hòa nhau 0-0. Ở trận đấu này, tổ trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng từ chối bàn thắng của Bích Thùy dù Thùy không hề rơi vào thế việt vị, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Sau trận đấu, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đăng bài bình luận về trận đấu với tiêu đề, "Philippines lật đổ tuyển nữ Việt Nam, tạo nên lịch sử". Đội tuyển bóng đá nữ Philippines đã giành HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 sau chiến thắng trên chấm phạt đền trước Việt Nam.

Sau 120 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa 0-0, Philippines đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu 6-5 để đoạt HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, Thái Lan đánh bại Indonesia 2-0 để giành HCĐ tại SEA Games 33.

AFC viết, "Việt Nam bước vào trận chung kết với tư cách ứng cử viên sáng giá, sau khi vô địch bốn lần liên tiếp và giành kỷ lục đoạt HCV tám lần. Tuy nhiên, Philippines đang tìm cách tạo nên lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết với thành tích tốt nhất trước đó là hai HCĐ. Thêm một lợi thế nữa cho Philippines là lợi thế tâm lý khi đã đánh bại Việt Nam 1-0 ở vòng bảng".

Tổ trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng khiến nữ Việt Nam thua Philippines. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Trong bài bình luận của mình, AFC cũng nói đến bàn thắng bị từ chối của Bích Thùy, tuy nhiên, AFC không đưa ra nhận định về tính đúng sai, mà chỉ nói rằng đây là tình huống mang tính bước ngoặt của trận đấu.

AFC tiếp tục, "Sau khởi đầu thận trọng, cả hai đội bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội và Việt Nam tưởng chừng đã ghi bàn thắng đầu tiên khi Ngân Thị Văn Sự vượt qua một hậu vệ trước khi tạt bóng cho Nguyễn Thị Bích Thúy đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên, niềm vui đã bị gián đoạn bởi cờ báo việt vị của trọng tài biên.

Cả hai đội tiếp tục tấn công nhưng không thành công, và 30 phút hiệp phụ cũng không có bàn thắng nào được ghi. Điều đó buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu, và Philippines đã thực hiện thành công tất cả các cú sút, giành được tấm HCV lịch sử sau khi cú sút của Trần Thị Thu bị thủ môn Olivia McDaniel cản phá".

Trong khi đó, Thái Lan, đội đã thua Philippines ở bán kết cũng trên loạt sút luân lưu, đã giành HCĐ với chiến thắng 2-0 trước Indonesia. Pitsamai Sornsai mở tỷ số ở phút thứ 14, và Pattaranan Aupachai ghi bàn thắng thứ hai ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Indonesia, đội đã thua Việt Nam 5-0 ở vòng bán kết, không thể tìm được đường trở lại trong hiệp hai, giúp Thái Lan lấy lại danh dự sau khi để vuột mất HCV SEA Games lần thứ năm liên tiếp.