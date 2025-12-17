Phân công tổ trọng tài trận chung kết Việt Nam - Philippines quá thiếu cân nhắc 17/12/2025 21:34

(PLO)- Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines đã mắc lỗi lớn làm sai lệch kết quả trận đấu.

Bất cứ giải đấu nào khi phân công tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết luôn là sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Đằng này trận chung kết SEA Games 33, ban tổ chức đã phân công các trọng tài có phần thiếu cân nhắc với trọng tài chính Rebecca Anne Durcau (Úc), trợ lý 1 Chanthavong Phutsavan (Lào) và trợ lý 2 Adelya Bersenyova (Uzbekistan).

Bích Thùy phản ứng cực gắt khi bị trọng tài từ chối bàn thắng. Ảnh: CTP.

Nguyên nhân trọng tài Rebecca từ chối bàn thắng của Bích Thùy ở phút 29 là vì trợ lý 1 Chanthavong phất cờ báo hiệu Bích Thùy rơi vào thế việt vị. Tất nhiên, nhận định sai lầm này cướp của tuyển Việt Nam 1 bàn thắng vô cùng đẹp mắt.

Tình huống Bích Thùy bị việt vị gây... bão do sai lầm tệ hại của trợ lý 1.

Việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết luôn là điều phải cân nhắc. Bản lý lịch trọng tài phải trải qua (làm nhiệm vụ) nhiều trận đấu căng thẳng, áp lực và đặc biệt là không mắc những lỗi lầm, nhất là lỗi nặng.

Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận chung kết.

Trợ lý Chanthavong Phutsavan đến từ Lào, một nền bóng đá còn yếu, bóng đá nữ lại không có tên trong bản đồ bóng đá nữ Đông Nam Á. Chanthavong là trợ lý được phong cấp FIFA. Tuy nhiên, một trọng tài hay một trợ lý đến từ Lào, một quốc rất yếu về bóng đá thì ban tổ chức nên xem lại trong công tác phân công. Nó đã ảnh hưởng đến kết quả trận đấu rồi. Cú phất cờ báo hiệu Bích Thùy việt vị khi phía dưới cô khoảng 2 đến 3 mét còn có trung vệ Hali Long của Philippines là lỗi rất tệ hại làm sai lệch kết quả trận đấu.

Việc phân công trọng tài như cách FIFA, UEFA, AFC... thì thường trong tổ trọng tài 3 người điều hành trên sân, có ít nhất 2 người là đồng hương hay nói cùng một ngôn ngữ để dễ trao đổi. Đằng này ba trọng tài trận chung kết SEA Games (1 trọng tài và 2 trợ lý) lại đến từ 3 quốc gia khác nhau.

Công tác tổ chức SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan, như trong khâu phân công trọng tài ở trận chung kết môn bóng đá như thế thì tệ hại quá.