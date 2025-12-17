Nóng: FIFA chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 3 trận với tỉ số 0-3 17/12/2025 12:58

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phải đối mặt với lệnh trừng phạt mới từ liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khi kết quả 3 trận giao hữu của đội tuyển Malaysia bị hủy bỏ.

Hôm nay 17-12, tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin, bóng đá Malaysia ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng sau khi liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra các lệnh trừng phạt mới đối với liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia.

Ủy ban kỷ luật của FIFA, do Phó chủ tịch Jorge Palacio chủ trì, đã ra phán quyết rằng FAM vi phạm Điều 19 của Bộ luật kỷ luật FIFA (phiên bản năm 2025). Do đó, FIFA đã xử thua cả ba trận đấu của tuyển Malaysia với tỷ số 3-0, xóa bỏ hai trận thắng và một trận hòa khỏi bảng thành tích.

Các trận đấu bị ảnh hưởng là trận Malaysia hòa 1-1 với Cape Verde tại sân vận động KLFA vào ngày 29-5, trận thắng 2-1 trước Singapore tại sân vận động quốc gia ở Bukit Jalil vào ngày 4-9 và trận thắng 1-0 trước Palestine tại sân vận động Sultan Ibrahim vào ngày 8-9. FAM cũng bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Đội tuyển Malaysia bị FIFA xử thua 0-3 ba trận. ẢNH: New Straits Times

Phán quyết này là đòn giáng mạnh mới nhất trong một câu chuyện dài xoay quanh việc cấp giấy tờ cho các cầu thủ "di sản" nhập tịch của đội tuyển Malaysia, một vấn đề đã gây khó khăn và mất uy tín cho FAM trong năm nay.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, FAM xác nhận đã nhận được quyết định của FIFA và cho biết sẽ yêu cầu xem xét toàn bộ lý do bằng văn bản trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

"FAM sẽ thu thập lý do của quyết định từ ủy ban kỷ luật FIFA trước khi xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện liên quan đến vấn đề này," tuyên bố cho biết.

Quyết định này dự kiến ​​sẽ tác động trực tiếp đến thứ hạng FIFA của Malaysia, khiến đội tuyển Harimau Malaya tụt hạng từ vị trí thứ 116 hiện tại.

Các lệnh trừng phạt mới nhất được đưa ra trong bối cảnh FAM đang kháng cáo các hình phạt trước đó của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tháng trước, ủy ban phúc thẩm FIFA đã công bố toàn bộ lý do bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ về cùng một tranh chấp về tư cách thi đấu.

Những cầu thủ đó – Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel – đã bị ủy ban kỷ luật FIFA xử phạt. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng.