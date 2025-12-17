Người đàn ông giúp Ronaldo thành tỉ phú bóng đá bị 'quản thúc tại gia' 17/12/2025 07:01

(PLO)- Người đàn ông giúp Ronaldo thành tỉ phú đầu tiên trong làng bóng đá ví von rằng, ông đang bị quản thúc tại gia sau phán quyết Bosman nổi tiếng thay đổi cả nền bóng đá.

Năm 1995, cầu thủ người Bỉ Jean-Marc Bosman đã thắng một vụ kiện mang tính bước ngoặt, dẫn đến khối tài sản khổng lồ cho các cầu thủ bóng đá hàng đầu như Cristiano Ronaldo, trong khi ông ta chỉ sống bằng một khoản lương hưu ít ỏi. Trong bài viết của mình, tờ Mirror (Anh) giật tít, "Người đàn ông giúp Ronaldo thành tỉ phú đầu tiên trong làng bóng đá hiện đang bị quản thúc tại gia".

Jean-Marc Bosman tiết lộ ông chỉ sống bằng khoản lương hưu 1.750 bảng Anh mỗi tháng nhân kỷ niệm 30 năm vụ kiện đã biến những siêu sao thời hiện đại thành triệu phú và cả tỉ phú. Và người đàn ông 61 tuổi người Bỉ này hiện đang tìm kiếm sự công nhận mà ông tin rằng mình chưa bao giờ được nhận.

Phán quyết nổi tiếng Bosman năm 1995 cấm các CLB châu Âu đòi phí chuyển nhượng đối với những cầu thủ hết hợp đồng. Phán quyết này cũng ngăn cản các cơ quan quản lý bóng đá giới hạn số lượng cầu thủ châu Âu trong bất kỳ đội bóng nào.

Phán quyết của Tòa án Công lý Châu Âu đã làm thay đổi hoàn toàn nền kinh tế bóng đá và thị trường chuyển nhượng. Các đội bóng lớn thu hút được những cầu thủ giỏi nhất - và Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ bóng đá tỉ phú đầu tiên trên thế giới trong năm nay với khối tài sản ước tính 1,4 tỉ USD (1,05 tỉ bảng Anh).

Đây là người đàn ông giúp Ronaldo thành tỉ phú bóng đá. ẢNH: BT SPORT 1

Nhưng Bosman, cựu tiền vệ đội tuyển U-21 Bỉ, đã phải chịu nhiều thiệt hại sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm kể từ khi RFC Liege từ chối cho phép ông gia nhập Dunkerque vào năm 1990. Bosman không bao giờ chơi bóng nữa, bị phá sản, phải điều trị chứng nghiện rượu và bị kết tội hành hung người bạn đời lúc bấy giờ vào năm 2013.

Và Bosman chua chát nói: “Mọi thứ đã thay đổi sau đó: các kỳ chuyển nhượng, số lượng cầu thủ dự bị. Đối với tất cả mọi người, đối với tất cả những người được hưởng lợi từ nó - các CLB, các cầu thủ, FIFA, UEFA - quy định này là một điều may mắn. Chỉ trừ tôi ra. Với mọi người khác, đó là: trời xanh, biển xanh, cửa sổ mở. Còn với tôi thì khác: trời xanh, bãi cỏ xanh mướt, cửa sổ hé mở, và tôi như đang bị quản thúc tại gia".

Ông nói thêm: “Trong vài năm nay, FIFPro (hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp) đã nói với tôi rằng cần phải làm gì đó về lương hưu của tôi, hiện chỉ khoảng 2.000 euro mỗi tháng. Tôi 61 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Tôi biết đó là tiền của các cầu thủ, và họ nên được hỏi ý kiến, nhưng tôi có một đứa con cần nuôi dưỡng, một đứa khác luôn ở bên cạnh tôi, tôi đã phẫu thuật cột sống cổ vào năm 2019, và giờ tôi không thể xoay đầu hoàn toàn được nữa. Năm 2024, tôi đáng lẽ sẽ nhận được lương hưu 1.750 euro với một đứa con cần nuôi dưỡng, nhưng vào tháng 11, họ xác định rằng khuyết tật của tôi đã biến mất. Tôi...".

Bosman tiết lộ ông đã nhận được 20.000 euro từ cầu thủ người Pháp Adrien Rabiot, sau khi mẹ và người đại diện của Rabiot là Veronique, nói: "Chúng tôi muốn làm điều gì đó cho ông ấy, bởi vì chúng tôi thấy những khó khăn mà ông ấy đã trải qua, chúng tôi hiểu".

Đã có nỗ lực gây quỹ từ các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng: “Sau khi liên hệ với mọi cầu thủ ở châu Âu, họ chỉ đưa cho tôi một tấm séc trị giá 45.000 euro. Tôi đã tính toán nhanh trong vòng 30 năm: ngoại trừ Adrien Rabiot, 45.000 euro chia cho 70.000 thành viên FIFPro chỉ tương đương 64 xu cho mỗi cầu thủ", Bosman nói.

Hiện Bosman đã xuất bản một cuốn sách - "Cuộc đấu tranh giành tự do của tôi" - để kể lại câu chuyện của mình.

Ronaldo là tỉ phú đầu tiên trong lịch sử bóng đá. ẢNH: SOPA

“Đúng vậy, thật tốt khi lan tỏa thông tin và nói với họ (các cầu thủ hiện đại): ‘Đây là những gì người đàn ông này đã mang lại cho các bạn’”, Bosman nói với tờ L'Equipe (Pháp) “Những năm tháng đó thật khó khăn. Tôi đã phải trả giá rất đắt.

Tôi có cảm thấy bị lãng quên không? Chắc chắn là không. Có lẽ bị né tránh, nhưng bị lãng quên ư? Không. Tôi chưa bao giờ được ai mời, thế nhưng, trời biết UEFA, FIFA, hay Ngoại hạng Anh chẳng hạn, đã được hưởng lợi bao nhiêu từ phán quyết của tôi. Tất cả các CLB lớn đều nên vui mừng: những gì tôi đã mang lại cho họ thật tuyệt vời.

Kể từ phán quyết Bosman, Real Madrid đã vô địch Champions League chín lần. Nhờ phán quyết của tôi, Real Madrid đã có rất nhiều ngôi sao, đến nỗi nếu phải đặt cho nó một cái tên khác, họ nên gọi nó là Bosman Hollywood!” Dù sao thì tôi cũng muốn được công nhận một chút.

Trong khi cái tên Bosman được biết đến trên toàn thế giới, liệu có bình thường không khi tôi thậm chí không được biết đến ở chính đất nước của mình? Tôi rất muốn được mời đến khắp mọi nơi. Nhưng tôi đã sống một cuộc sống nhỏ bé yên bình ở ngôi làng nhỏ của mình. Giờ đây, tôi đang nghĩ về các con của mình; đó là điều khiến tôi phiền lòng".