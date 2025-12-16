2 người hùng Văn Thuận, Thanh Nhàn nói gì khi U-22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33? 16/12/2025 12:45

(PLO)- (PLO)- 2 người hùng Văn Thuận, Thanh Nhàn đã lên tiếng sau khi ghi bàn vào phút cuối giúp U-22 Việt Nam thắng Philippines 2-0 để vào chung kết SEA Games 33.

Trong thế trận khó khăn trước Philippines ở bán kết SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã tung Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân. Quyết định này là bước ngoặt của trận đấu khi cả hai đều ghi bàn trong những phút cuối giúp U-22 Việt Nam thắng 2-0 để vào chung kết gặp chủ nhà Thái Lan vào ngày 18-12 tới.

Phát biểu sau trận đấu, Lê Văn Thuận cho biết niềm vui chiến thắng là cảm xúc chung của toàn đội. Nói về cú lắc đầu mang tính quyết định, Văn Thuận thừa nhận đó là tình huống xử lý hoàn toàn theo bản năng, không nằm trong phương án tập luyện trước trận. “Với chúng tôi, bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn cũng đều đáng vui cả. Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc, lúc này toàn đội cứ vui đã, còn những điều khác sẽ tính sau”, Văn Thuận hạnh phúc chia sẻ.

Văn Thuận bày tỏ sự tôn trọng với U-22 Philippines khi cho rằng đội bóng này đã có sự tiến bộ rõ rệt so với giải U-23 Đông Nam Á 2025, giải đấu mà U-23 Việt Nam vô địch và thắng Philippines 2-1 ở bán kết. “Philippines đã lột xác, họ chơi rất hay và gây ra nhiều khó khăn. U-22 Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được chiến thắng”, tiền vệ Văn Thuận cho biết.

Bàn thắng của Văn Thuận (số 10) đã mở toang cánh cửa vào chung kết SEA Games 33 cho U-22 Việt Nam. ẢNH: VFF

Văn Thuận khẳng định toàn đội U-22 Việt Nam sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung cho mục tiêu cuối cùng là chiếc HCV danh giá nhất SEA Games. Văn Thuận cho biết: “Chúng tôi sẽ ăn tối, nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Hôm sau, toàn đội sẽ nghĩ tới trận chung kết. Vào đến chung kết, đội nào cũng như nhau và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành HCV cho bóng đá Việt Nam”, Văn Thuận nêu quyết tâm.

Văn Thuận cũng khẳng định anh không đặt ra mục tiêu cá nhân, mà chỉ hướng tới thành công chung của tập thể. “Tôi không có mục tiêu riêng, điều quan trọng nhất là cùng toàn đội giành Huy chương Vàng. Tôi nghĩ ai được tin tưởng vào sân thi đấu cũng phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”, Văn Thuận nhấn mạnh.

Trong khi đó, siêu dự bị Nguyễn Thanh Nhàn đã đóng đinh trận đấu bằng siêu phẩm sút phạt đẳng cấp. Cũng như Văn Thuận, Thanh Nhàn thừa nhận đây là trận đấu không hề dễ dàng cho cả hai đội. Philippines đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và tạo ra nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tỷ số chỉ được khai thông ở những phút cuối. “Đây là trận đấu rất khó khăn. Hai đội đều nỗ lực hết mình, nhưng ở những phút cuối, U-22 Việt Nam chơi tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng", Thanh Nhàn chia sẻ.

Thanh Nhàn cho biết, thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn cuối với tỷ số vẫn là 0-0, toàn đội không tránh khỏi cảm giác sốt ruột khi kịch bản hiệp phụ hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy vậy, Nhàn nhận thấy dấu hiệu xuống sức của đối thủ và tin rằng cơ hội sẽ đến nếu U-22 Việt Nam kiên trì giữ nhịp độ tấn công.

“Khi nhìn bảng tỷ số, tôi cũng nghĩ tới khả năng phải đá hiệp phụ. Nhưng chúng tôi cảm nhận được đối thủ đã đuối sức, và với cách chơi như vậy, bàn thắng rồi sẽ tới. Sau khi có bàn thắng ở phút 89, toàn đội vẫn cố gắng đẩy cao đội hình để tìm thêm bàn thắng và khép lại trận đấu”, Thanh Nhàn nói.

Thanh Nhàn (số 22) đã giải tỏa áp lực sau khi ghi bàn cho U-22 Việt Nam. ẢNH: VFF

Chia sẻ về bàn thắng của mình, Nguyễn Thanh Nhàn xúc động nói rằng đây là bàn thắng rất quan trọng với cá nhân anh. Sau kỳ SEA Games trước không thành công, bàn thắng vào lưới U-22 Philippines lần này được xem như sự giải tỏa về mặt tâm lý cho Thanh Nhàn. “Bàn thắng này rất quan trọng với tôi. Nó giúp tôi giải tỏa áp lực và tự tin hơn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức nếu được ra sân ở trận chung kết”, Thanh Nhàn khẳng định.

Thanh Nhàn cũng bày tỏ niềm vui khi cả đội tuyển U-22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều vào chung kết SEA Games 33. Theo Nhàn, đây là nguồn động lực lớn để hai đội tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu cao nhất là chiếc HCV. “Đó là tin rất vui đối với bóng đá Việt Nam. Cả đội tuyển nam và nữ sẽ cùng nhau cố gắng, quyết tâm giành HCV cho thể thao Việt Nam”, Thanh Nhàn nêu quyết tâm.