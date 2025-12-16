Đình Bắc không được tự hài lòng với những gì đang có 16/12/2025 12:23

(PLO)- HLV Kim Sang Sik tự hào vì U-22 Việt Nam đã chiến đấu đến phút cuối cùng, không bỏ cuộc, đồng thời ông thầy người Hàn cũng chia sẻ về Đình Bắc, Văn Thuận.

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U-22 Philippines ở trận bán kết SEA Games 33 vào đêm 15-12, U-22 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18-12. Trong buổi họp báo sau trận bán kết, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời ông cũng đưa ra mục tiêu cho Đình Bắc, cầu thủ liên tiếp nhận 3 danh hiệu xuất sắc nhất trận tại SEA Games lần này.

HLV Kim Sang-sik của U-22 Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trước U-22 Philippines và tiến vào trận chung kết. Tôi thực sự tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu đến phút cuối cùng, không bỏ cuộc. Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ, đồng thời tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên đã có mặt trên sân cũng như những người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại Việt Nam. Chính sự cổ vũ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Hai đội đều đã nỗ lực hết mình và hôm nay chúng tôi may mắn hơn để giành chiến thắng”.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, ông thầy người Hàn Quốc chấm 120 điểm. “Nếu chấm theo thang điểm 100, tôi muốn dành cho các cầu thủ 100 điểm, thậm chí là 120 điểm, cho sự chuẩn bị về thể chất, tinh thần và ý chí chiến đấu mà họ đã thể hiện trong trận đấu này”, ông Kim tự hào cho biết.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu Đình Bắc không tự hài lòng với chính mình mà phải hướng đến mục tiêu cao hơn. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Khi được hỏi về sự tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết, “Tôi cảm ơn Đình Bắc vì đã thi đấu rất chăm chỉ, nỗ lực hết mình và tạo ra năng lượng tích cực cho toàn đội. Trước trận đấu, tôi đã trao đổi riêng và nhắc cậu ấy không được hài lòng với những gì đang có, mà phải hướng tới những mục tiêu cao hơn. Đình Bắc đã thi đấu đúng với tinh thần đó. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm tại V-League, nhưng tôi cũng khuyến khích cậu thử thách bản thân ở những môi trường cao hơn như châu Âu, Nhật Bản hoặc K-League”.

HLV Kim Sang Sik cũng dành lời khen cho Lê Văn Thuận, cầu thủ mở tỷ số cho U-22 Việt Nam: “Tôi luôn đánh giá cao khả năng tự xử lý tình huống của Văn Thuận. Cậu ấy có tố chất của một cầu thủ ngôi sao. Trước trận, tôi yêu cầu Văn Thuận không chỉ bám biên mà phải xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Tôi thực sự bất ngờ và rất vui khi cậu ấy có thể ghi bàn bằng một pha đánh đầu”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi gắm tới người hâm mộ: “Đây là giải đấu mà chúng tôi thi đấu vì danh dự của đất nước, của đội tuyển và của các cầu thủ. Mong các cổ động viên Việt Nam tiếp tục đến sân đông đảo để cổ vũ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm đó”.

Thầy Kim rất cao tay khi tung Thanh Nhàn vào sân và cầu thủ này ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho U-22 Việt Nam. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Về phần mình, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ niềm hạnh phúc, “Toàn đội U-22 Việt Nam đã chơi rất tốt. U-22 Philippines tiến bộ và gây ra nhiều sức ép, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng và rất hạnh phúc với kết quả này”.

Đình Bắc cũng bày tỏ sự xúc động trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam trên sân Rajamangala. “Tinh thần toàn đội lên rất cao khi thấy đông đảo cổ động viên trên khán đài. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đến sân vào ngày 18-12 tới. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để không phụ sự kỳ vọng”, Đình Bắc chia sẻ.