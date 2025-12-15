Tuyển nữ Việt Nam lọt Top 11 thế giới, tuyển nam có thứ hạng cao nhất lịch sử 15/12/2025 12:09

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng Futsal nam và nữ mới nhất. Theo đó, đội tuyển futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc, vươn lên xếp hạng 20 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử của futsal nam Việt Nam kể từ khi FIFA chính thức ban hành bảng xếp hạng futsal, trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam giữ vững vị trí số 11 thế giới.

Theo liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sự thăng tiến ấn tượng này đến từ thành tích toàn thắng của thầy trò HLV Diego Giustozzi tại vòng loại futsal châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 9. Với vị trí hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam cũng vươn lên xếp hạng 4 châu Á, chỉ đứng sau Iran (hạng 5 thế giới), Thái Lan (hạng 11) và Nhật Bản (hạng 13).

Việc lần đầu tiên lọt vào top 20 thế giới được xem là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, tiếp thêm động lực tinh thần lớn cho đội tuyển futsal nam Việt Nam trước thềm trận ra quân tại SEA Games 33, gặp đối thủ Malaysia vào ngày 16-12 tới. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong hai đội mới góp mặt trong top 20 ở lần cập nhật này của FIFA, bên cạnh Ba Lan, đội tăng 3 bậc để vươn lên hạng 19.

Tuyển Futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. ẢNH: VFF

Ở Top 10 thế giới, Brazil tiếp tục củng cố vị thế số một khi nới rộng khoảng cách với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bảy đội dẫn đầu giữ nguyên thứ hạng, trong khi sự thay đổi đáng chú ý trong top 10 là việc Ukraine và Kazakhstan đổi chỗ cho nhau.

Theo số liệu thống kê của FIFA, có tổng cộng 230 trận đấu futsal nam quốc tế đã được tổ chức kể từ lần xếp hạng trước, bao gồm các giải vòng loại futsal châu Á 2026 và futsal châu Âu. Ngoài Việt Nam, một số đội tuyển khác cũng có bước tiến mạnh mẽ về thứ hạng như Hàn Quốc, Montenegro, Mozambique, Đan Mạch và Malaysia.

Ở futsal nữ, đội tuyển nữ Việt Nam giữ nguyên vị trí hạng 11 thế giới và hạng 5 châu Á. Trong khoảng thời gian giữa hai lần công bố bảng xếp hạng, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng không có trận đấu quốc tế nào được tính điểm.

Theo VFF, thứ hạng lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, định hướng phát triển đúng đắn và quá trình chuẩn bị bài bản của futsal Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của futsal Việt Nam trên bản đồ futsal thế giới.

BXH futsal nữ thế giới đã mở rộng đáng kể kể từ lần đầu công bố vào tháng 5-2024, khi số quốc gia được xếp hạng tăng từ 69 lên 91 đội tuyển, phản ánh sự phát triển toàn diện của futsal nữ toàn cầu cùng với kỷ lục 286 trận đấu quốc tế chính thức trong năm 2025.

Tuyển nữ Futsal Việt Nam đang xếp hạng 11 FIFA. ẢNH: VFF

Thành tích này đến trong bối cảnh futsal nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tích cực cho các đấu trường quốc tế, không chỉ thông qua các giải đấu châu lục mà còn các chuyến tập huấn và giao hữu quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm quý giá trước những thử thách lớn hơn tại đấu trường khu vực và châu lục.

Hiện tại, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang tham gia tranh tài tại SEA Games 33 và xuất sắc giành vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng trước Indonesia và Myanmar tại vòng bảng.