Sir Jim Ratcliffe đàm phán về thỏa thuận khổng lồ tại MU 14/12/2025 12:19

(PLO)- Sir Jim Ratcliffe đang đàm phán về một thỏa thuận khổng lồ tại MU sau kết quả tài chính gây sốc của đội chủ sân Old Trafford.

Kể từ khi trở thành đồng chủ sở hữu của MU, Sir Jim Ratcliffe đã giám sát nhiều thay đổi lớn tại CLB, với hàng trăm nhân viên bị sa thải tại Old Trafford trong suốt thời gian ông nắm quyền. Bây giờ, tờ Mirror (Anh) đưa tin, Sir Jim Ratcliffe đang đàm phán về thỏa thuận khổng lồ tại MU.

Theo các nguồn tin, Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu của Manchester United, đang đàm phán để thuê ngoài dịch vụ ăn uống cho CLB. Quỷ đỏ đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên vào thứ Năm, cho thấy lợi nhuận hoạt động đạt 13,3 triệu bảng Anh.

Số liệu mới nhất cho thấy MU có sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 6,9 triệu bảng được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái nhờ giảm chi phí. Cổ đông thiểu số của MU Ratcliffe, đã cố gắng tiết kiệm tiền kể từ khi nắm quyền điều hành các hoạt động bóng đá vào tháng 2 năm 2024.

Người sáng lập tập đoàn hóa dầu INEOS này đã công khai quan điểm rằng Manchester United phải cắt giảm chi tiêu một cách mạnh mẽ và đã sa thải khoảng 450 nhân viên kể từ khi tiếp quản. Tỉ phú người Anh Ratcliffe cũng đã cắt giảm các phúc lợi của nhân viên và tăng giá vé tại Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe đang đàm phán về thỏa thuận khổng lồ tại MU. ẢNH: UEFA

Tờ The Sun (Anh) đưa tin Ratcliffe đã yêu cầu ban lãnh đạo tìm một công ty mà CLB có thể trả tiền để cung cấp toàn bộ đồ ăn, thức uống, từ phòng tiếp khách đến các quầy bán hàng trong sân vận động, với hy vọng tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Có thông tin cho rằng một thỏa thuận tiềm năng có thể dẫn đến việc thay đổi hoàn toàn thực đơn, trong đó món bánh mì kẹp tôm có thể bị loại bỏ. MU được cho là đang đàm phán với Levy, một công ty con của Compass Group, về một hợp đồng trị giá hàng triệu bảng Anh, theo đó hai doanh nghiệp sẽ cùng chia sẻ lợi nhuận.

Tuy nhiên, một số nhân viên phục vụ ăn uống tại MU được cho là lo ngại thỏa thuận này có thể dẫn đến việc sa thải thêm nhân viên.

"Nhân viên phục vụ ăn uống lo ngại rằng bất kỳ thay đổi nào cũng có thể khiến họ mất việc", một nguồn tin cho biết, "CLB đã rất cố gắng giải thích rằng theo luật, bất kỳ thỏa thuận thuê ngoài nào cũng phải đảm bảo việc làm cho họ, nhưng một số người rất tự hào khi được Manchester United tuyển dụng. Đây là thời điểm đáng lo ngại đối với họ".

Một nguồn tin khác từ MU nói thêm, "Đây không phải là vấn đề cắt giảm việc làm. Đây là vấn đề quyết định mô hình phục vụ ăn uống nào là tốt nhất cho CLB, và cuối cùng là cho người hâm mộ. Chúng tôi là một trong hai CLB duy nhất ở Premier League hiện không thuê ngoài dịch vụ ăn uống, vì vậy việc xem xét lựa chọn này là điều hợp lý đối với chúng tôi".

Cựu đội trưởng của Manchester United, Roy Keane, từng nổi tiếng với việc gọi một số cổ động viên thường xuyên lui tới các khu vực VIP của CLB là "lữ đoàn bánh mì kẹp tôm" trong một bài phát biểu gay gắt hồi tháng 11 năm 2000. Những bình luận của ông được đưa ra sau khi các cổ động viên này không cổ vũ đội bóng trong trận đấu tại Champions League với Dynamo Kyiv.

Roy Keane nói: "Khi thi đấu xa nhà, người hâm mộ của chúng tôi thật tuyệt vời, tôi gọi họ là những người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng ở sân nhà, họ uống vài ly và có lẽ ăn vài chiếc bánh mì kẹp tôm, họ không để ý đến những gì đang diễn ra trên sân cỏ".