Cuộc phỏng vấn hấp dẫn của Haaland với chi tiết đặc biệt thú vị 14/12/2025 07:07

Erling Haaland đã chia sẻ về cuộc sống dưới thời HLV Pep Guardiola tại Manchester City và cách ngôi sao người Na Uy này cố gắng che giấu sự thất vọng khi chiến lược gia người Tây Ban Nha cho anh cơ hội nghỉ ngơi. Cuộc phỏng vấn hấp dẫn của Haaland cho thấy rất nhiều điều.

Cho đến khi điều đó thực sự xảy ra, thật khó để biết chắc chắn một ngôi sao của Premier League sẽ phản ứng như thế nào. Cho đến khi khoảnh khắc Erling Haaland đang sung sức được thông báo anh không có tên trong đội hình chính của Man City, không thể biết liệu anh có nổi giận hay không.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với Gary Lineker và Alan Shearer trên podcast Rest Is Football, ngôi sao người Na Uy Haaland khẳng định mình sẽ không làm vậy. Và Haaland cũng nói một cách đầy nhiệt huyết về việc cố gắng không phản ứng tiêu cực khi bị Pep Guardiola thay ra nghỉ.

Cuộc trò chuyện giữa Haaland với Lineker và Shearer rất thú vị, dù không tiết lộ quá nhiều điều. Và điều nó củng cố thêm là Haaland có vẻ ngoài của một siêu sao, có những con số thống kê ấn tượng, có khả năng kiếm tiền khủng, nhưng anh dường như là một người khiêm tốn, một người có tính cách giản dị.

Cuộc phỏng vấn hấp dẫn của Haaland cho thấy rất nhiều điều về tính cách của ngôi sao này. ẢNH: AFP

Erling Haaland thể hiện mình là một cầu thủ rất đồng đội, những bình luận của anh về việc bị Pep Guardiola thay ra đặc biệt thú vị. Thỉnh thoảng, khi được nghỉ ngơi sau khi ghi bàn, Haaland tỏ ra hơi bất mãn. Nhưng đó là hình ảnh mà Haaland muốn tránh.

Erling Haaland giải thích: “Thành thật mà nói, khi tôi ghi năm bàn thắng vào lưới RB Leipzig (năm 2023), dĩ nhiên tôi muốn ghi sáu bàn!. Nhưng nếu tôi tỏ ra khó chịu với người vào sân thay tôi thì thật là thiếu tôn trọng. Vì vậy, tôi nghĩ đó là điều cuối cùng tôi sẽ làm… thể hiện sự bực bội của mình khi bị thay người".

Haaland cũng khẳng định anh không coi vị trí của mình là điều hiển nhiên, bất chấp việc anh phá vỡ nhiều kỷ lục và có hợp đồng với Manchester City đến năm 2034. Tiền đạo người Na Uy nói: “Tôi là tiền đạo của Man City. Tôi phải ghi bàn. Vì nếu tôi không đạt được mục tiêu và đáp ứng được nhu cầu của họ, họ sẽ phải thay thế tôi. Vì vậy, tôi chịu rất nhiều áp lực phải hoàn thành công việc.

Áp lực là một chuyện, nhưng cơ hội mà tôi có được mới là chuyện khác. Ví dụ, việc tôi có thể ghi được 100 bàn thắng nhanh chóng thực ra lại là… à, không phải áp lực. Nó giống như động lực để có thể làm được những điều này và tôi cũng rất biết ơn vì có thể làm được nó. Tôi đang sống giấc mơ của rất nhiều người trẻ, được chơi bóng cho Man City ở Premier League”.

Haaland cho biết anh gia nhập Man City vì HLV Pep Guardiola nói rằng điều duy nhất ông có thể cống hiến cho anh là "lối chơi bóng đá tuyệt vời". Và trong ba mùa rưỡi khoác áo đội chủ sân Etihad, Haaland đã vô cùng kinh ngạc trước sự tận tâm của Pep Guardiola dành cho đội bóng.

Haaland vô cùng kinh ngạc trước sự tận tâm trong công việc của Pep Guardiola. ẢNH: Press Association

Erling Haaland nói: “Pep Guardiola làm việc chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Ông ấy là người làm việc chăm chỉ nhất trong CLB. Ông ấy là người đến sớm nhất và rời đi muộn nhất. Đó là sự tận tâm. Đó là động lực. Đó là một cách nhìn nhận và làm việc với bóng đá vô cùng quyết liệt".

Erling Haaland hiện đã có kênh YouTube riêng và anh rất thích chia sẻ với mọi người về cuộc sống thường nhật của mình. Haaland nói về việc lập kênh YouTube của mình: “Tôi nhớ hồi đó tôi luôn quan sát mọi thứ, theo dõi những người này (các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp), xem họ làm gì và tất cả những điều tương tự trong các tình huống khác nhau.

Và khi xem đoạn phim ghi lại một ngày trong cuộc sống của một cầu thủ bóng đá, tôi nghĩ, thật tuyệt vời nếu được chứng kiến ​​cuộc sống và những công việc họ làm. Rồi tôi bắt đầu nghĩ... hãy tưởng tượng xem có bao nhiêu người muốn xem tôi đang làm gì và cuộc sống của tôi ra sao. Thế là tôi nghĩ, tại sao không? Cứ làm thử xem sao. Và mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp".