MU sa thải HLV Amorim: Lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng túi tiền thì không 07/01/2026 11:43

(PLO)- HLV Amorim kiếm bộn tiền sau 14 tháng cầm quyền hỗn loạn khiến Man United phải trả khoản tiền khổng lồ 30 triệu bảng, bất chấp sự phẫn nộ của người hâm mộ về những khoản cắt giảm nhân sự.

Triều đại ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió của HLV Amorim tại Manchester United đã khép lại theo cách khiến người hâm mộ Quỷ đỏ không khỏi bức xúc. Sau chưa đầy 14 tháng cầm quyền trong bối cảnh nội bộ rối ren, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải nhưng vẫn rời Old Trafford với khoản tiền bồi thường khổng lồ, ước tính xấp xỉ 30 triệu bảng Anh.

Điều trớ trêu là quyết định của MU diễn ra đúng lúc ban lãnh đạo CLB đang mạnh tay cắt giảm chi phí, khiến hàng trăm nhân viên mất việc và tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng cổ động viên.

HLV Amorim đã được triệu tập tới sân tập Carrington để dự một cuộc họp kín với lãnh đạo đội bóng, nơi ông chính thức bị chấm dứt hợp đồng. Theo các nguồn tin nội bộ, giọt nước tràn ly xuất phát từ phát ngôn mang hàm ý tối hậu thư mà chiến lược gia 40 tuổi đưa ra trước đó: hoặc ban lãnh đạo hoàn toàn ủng hộ ông, hoặc chấp nhận sa thải. Chỉ vài ngày sau, điều thứ hai đã xảy ra.

Ruben Amorim mất việc ở MU chỉ sau 14 tháng cầm quân. Ảnh: TS.

Dù mất việc, HLV Amorim dường như không để lộ bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào. Sau khi rời Carrington, ông và vợ, Maria Joao Diogo, đi dạo gần căn biệt thự thuê tại Cheshire với vẻ ngoài thoải mái, thậm chí tươi cười. Một người chứng kiến đã châm biếm rằng khó ai có thể buồn bã khi vừa nhận được hàng triệu bảng để rời bỏ công việc. Lòng tự trọng có thể bị tổn thương, nhưng ví tiền thì hoàn toàn không.

Về mặt tài chính, HLV Amorim thực sự “thắng lớn”. Kể từ khi ký hợp đồng ba năm với Man United vào tháng 11-2024, ông đã nhận khoảng 7,5 triệu bảng tiền lương. Theo các điều khoản hợp đồng, MU sẽ phải chi thêm gần 12 triệu bảng để bồi thường phần thời gian còn lại. Tổng cộng, riêng tiền lương và đền bù đã giúp công ty quản lý của HLV Amorim tại Bồ Đào Nha thu về xấp xỉ 20 triệu bảng chỉ trong hơn một năm làm việc.

Chưa dừng lại ở đó, để đưa Amorim về Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe - cổ đông thiểu số nhưng nắm quyền kiểm soát mảng thể thao của CLB - từng chấp thuận trả cho Sporting Lisbon khoản phí giải phóng hợp đồng trị giá 9,25 triệu bảng. Khi cộng cả phí này lẫn tiền bồi thường cho ban huấn luyện gồm sáu trợ lý đi theo Amorim, tổng chi phí cho “kỷ nguyên” ngắn ngủi của ông tại Man United gần chạm mốc 30 triệu bảng. Một nguồn tin trong CLB thừa nhận Sir Jim chắc chắn sẽ “nhăn mặt” khi phải ký những tấm séc đó.

Sir Jim Ratcliffe "nhăn mặt" khi sa thải Amorim. Ảnh: EPA.

Quyết định sa thải HLV Amorim càng gây tranh cãi khi nó diễn ra trong bối cảnh Sir Jim Ratcliffe liên tục nhấn mạnh rằng MU đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng tài chính. Tỷ phú 73 tuổi từng cảnh báo CLB có thể rơi vào tình trạng phá sản nếu không thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng.

Hệ quả là hàng trăm nhân viên đã bị cho nghỉ việc, bữa trưa miễn phí tại CLB bị cắt, những phần thưởng nhỏ dành cho nhân viên xuất sắc cũng bị hủy bỏ. Tất cả những điều đó khiến người hâm mộ khó chấp nhận việc đội bóng vẫn sẵn sàng chi hàng chục triệu bảng để chấm dứt hợp đồng với HLV Amorim.

Thực tế, MU đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động 13,3 triệu bảng trong quý tài chính đầu tiên của năm, đảo chiều so với khoản lỗ 6,9 triệu bảng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, những con số này chưa đủ để xoa dịu sự bất mãn khi khoảng cách giữa việc cắt giảm nhân sự và chi tiêu cho ban huấn luyện bị sa thải trở nên quá rõ ràng.

Ông thầy trẻ 40 tuổi cười rất tươi khi rời khỏi MU. Ảnh: TS.

Điều đáng nói là chỉ chưa đầy ba tháng trước, Sir Jim Ratcliffe vẫn công khai bảo vệ Amorim. Ông từng tuyên bố rằng một HLV cần ít nhất ba năm để chứng minh năng lực tại một CLB lớn như Manchester United, và đội bóng không thể vận hành dựa trên những phản ứng vội vàng. Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt đã khiến quan điểm đó nhanh chóng bị đảo ngược.

Nguồn tin từ nội bộ Quỷ đỏ cho biết Sir Jim không hề vui vẻ với quyết định này và cũng thất vọng vì cái giá quá đắt phải trả. Dẫu vậy, ông tin rằng đây là lựa chọn cần thiết để bảo vệ định hướng dài hạn, giảm chi tiêu ngoài sân cỏ nhằm dồn nguồn lực cho việc mua sắm cầu thủ, với hy vọng khôi phục thành công trên sân.