Tân HLV của Indonesia nhận việc nguy hiểm nhất thế giới 07/01/2026 11:18

(PLO)- Ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức công bố John Herdman trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng phản ứng từ người hâm mộ đã nhanh chóng bùng nổ.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều cư dân gọi vị trí mà chiến lược gia người Anh đảm nhận bằng một cụm từ nửa đùa nửa thật: “công việc nguy hiểm nhất thế giới”. Cách ví von này phản ánh rất rõ áp lực khổng lồ đang chờ đợi tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia.

Dưới bài đăng của PSSI bổ nhiệm ông thầy trẻ John Herdman, hàng loạt bình luận xuất hiện với giọng điệu vừa chúc mừng vừa cảnh báo. Có người gửi lời động viên, có người lại pha chút châm biếm khi nhắc đến mức độ khắc nghiệt của chiếc ghế huấn luyện đội tuyển Indonesia mà cựu danh thủ Hà Lan Patrick Kluivert vừa bị sa thải.

Một tài khoản viết: “Chào mừng ông đến với công việc nguy hiểm nhất hành tinh. Chúc may mắn, HLV Herdman”. Một bình luận khác ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Cảm ơn ông đã dám nhận thử thách mà không phải ai cũng đủ gan”.

HLV Herdman từng nắm cả tuyển nam và nữ Canada. Ảnh: EPA.

Trên nền tảng X, không khí cũng chẳng hề dịu hơn. Nhiều người dùng tiếp tục lặp lại cách gọi này, coi đó như lời mô tả chính xác nhất cho vai trò dẫn dắt đội tuyển Indonesia, nơi mà mỗi trận đấu đều được soi xét từng chi tiết, từ chiến thuật, nhân sự cho đến thái độ thi đấu của cầu thủ.

Danh xưng “công việc nguy hiểm nhất thế giới” xuất phát từ thực tế HLV đội tuyển Indonesia luôn phải làm việc dưới áp lực cực lớn của hàng triệu người hâm mộ. Bóng đá tại quốc gia Vạn đảo không đơn thuần là một môn thể thao, mà là niềm tự hào dân tộc. Người hâm mộ đòi hỏi đội tuyển phải chơi hấp dẫn, chiến đấu đến phút cuối và giành kết quả tích cực ở mọi đấu trường, từ khu vực cho tới châu lục, thậm chí xa hơn là sân chơi World Cup.

Ông thầy trẻ người Anh sẽ gặp nhiều thử thách bủa vây ở làng bóng Indonesia. Ảnh: EPA.

Những năm gần đây, niềm tin của công chúng dành cho đội tuyển Indonesia tăng mạnh, song hành với sự cải thiện rõ rệt về thành tích. Làn sóng cầu thủ trẻ tài năng kết hợp cùng chính sách nhập tịch đã giúp sức mạnh của Indoneisa được nâng tầm, đưa đội bóng tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup 2026. Chính điều đó lại khiến kỳ vọng đặt lên vai HLV trưởng ngày càng nặng nề.

Mọi kỳ vọng của giới hâm mộ đang đổ dồn về John Herdman. Họ chờ đợi ông tạo ra bước ngoặt thực sự, đưa tuyển Indonesia bứt phá khỏi giới hạn cũ.