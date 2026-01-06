Tương lai của bóng đá Malaysia vẫn mịt mờ sau trận thắng đậm Việt Nam 06/01/2026 12:04

(PLO)- Tương lai của bóng đá Malaysia đang rơi vào trạng thái bất định khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Sự im lặng đáng sợ kéo dài của CAS đang khiến người hâm mộ và giới bóng đá Malaysia không khỏi lo lắng, bởi các lệnh trừng phạt của FIFA vẫn đang treo lơ lửng và chưa có dấu hiệu được tháo gỡ.

Trước đó, FAM đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên CAS nhằm phản đối các án phạt mà FIFA áp đặt lên liên đoàn quốc gia cùng 7 cầu thủ mang diện “di sản”. Các cầu thủ này bị phát hiện giả mạo giấy tờ để ra sân trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6-2025.

Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của bóng đá Malaysia để bảo vệ quyền lợi và danh dự trên trường quốc tế. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất lại không mang đến nhiều tín hiệu tích cực.

FIFA áp dụng lệnh trừng phạt nặng nề làng bóng Malaysia khi phát hiện có gian lận ở trận thắng Việt Nam. Ảnh: EPA.

Theo lịch xét xử được CAS công bố cho tháng 1-2026 hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ vụ việc nào liên quan đến bóng đá Malaysia. Điều này đồng nghĩa với việc đơn kháng cáo của FAM chưa được đưa vào chương trình điều trần trong giai đoạn đầu năm, ít nhất là theo danh sách chính thức hiện tại. Trong khi đó, lịch làm việc của CAS trong tháng này lại dày đặc với hàng loạt vụ tranh chấp lớn đến từ nhiều môn thể thao khác nhau trên toàn thế giới.

Phiên điều trần đầu tiên của tháng diễn ra vào ngày 12-1, xoay quanh vụ kiện giữa Marc Biolley & Matchworld Football SA và Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ. Sau đó là các tranh chấp giữa ASD Ostuni Calcio với FIFA vào ngày 15-1, và AS Saint-Etienne đối đầu FIFA vào ngày 16-1. Giữa tháng, CAS tiếp tục xử lý những vụ việc liên quan đến Liên đoàn Điền kinh Thế giới, Cơ quan Chống Doping Ethiopia, Liên đoàn Rugby Thế giới và Liên đoàn bóng đá Kosovo.

Chuỗi phiên điều trần còn kéo dài với nhiều cái tên đáng chú ý. Ngày 21-1 chứng kiến hàng loạt vụ kiện liên quan đến Esperance Sportive de Tunis. Ngày 22-1 là các vụ việc giữa WADA với RUSADA và vận động viên Mikhail Akimenko, cũng như tranh chấp của Ghiles Guenaoui với SSPA Black Eagles-ES Setif và Liên đoàn bóng đá Algeria. Ngày 23-1, CAS tiếp tục xét xử vụ Igor Grigorenko kiện Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF).

Người hâm mộ Malaysia hồi hộp chờ phán quyết tiếp theo của Tòa án Trọng tài thể thao. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, dù CAS nhấn mạnh danh sách này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và có thể thay đổi, nhưng vụ việc của Malaysia hoàn toàn vắng bóng. Không có quan chức FAM, đội bóng trong nước hay bất kỳ vụ việc nào liên quan đến bóng đá Malaysia được đưa vào lịch xét xử, cũng không có dấu hiệu cho thấy hồ sơ đang chờ được gọi tên.

Trong bối cảnh đó, làng bóng Malaysia buộc phải tiếp tục chờ đợi trong tâm thế thấp thỏm. Khi CAS chưa lên tiếng, các án phạt của FIFA vẫn còn hiệu lực, và tương lai của nền bóng đá nước này vẫn bị phủ bởi một màn sương dày đặc bất ổn.