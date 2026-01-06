Ngày 6-1: Khai cuộc vòng chung kết U-23 châu Á Trận quyết định của U-23 Việt Nam 06/01/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam ít nhất phải không thua trong màn chạm trán với đối thủ mạnh hơn U-23 Jordan vào đêm 6-1 mới nghĩ đến cơ hội đi tiếp ở cuộc chơi lớn châu Á.

Vòng chung kết U-23 châu Á chính thức khởi động bằng cuộc so tài đáng chờ đợi giữa U-23 Jordan và U-23 Việt Nam, diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6-1 trên sân King Abdullah tại Jeddah, Saudi Arabia. Đây là trận mở màn của bảng A và buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik không sai sót để trả giá đắt, bởi chỉ hai đội đứng đầu mới giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết.

Thuốc thử nặng đô U-23 Jordan

Đội tuyển U-23 Jordan đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng sau bài tập chiến thuật đêm 5-1 dưới sự chỉ đạo của HLV Omar Najhi. Nhà cầm quân người Morocco đã chốt đội hình tối ưu nhất nhằm đối phó với một đối thủ giàu kinh nghiệm như Việt Nam. Với Jordan, trận ra quân mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi họ sẽ lần lượt chạm trán chủ nhà Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Kyrgyzstan.

Vì thế, một kết quả thuận lợi trước U-23 Việt Nam sẽ giúp Jordan tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Theo thể thức của giải, 16 đội được chia thành bốn bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Áp lực vì thế xuất hiện ngay từ vòng bảng, nhất là ở bảng A, nơi có sự góp mặt của chủ nhà là ứng viên vô địch, nên đội bóng trẻ Jordan hiểu rõ việc tích lũy điểm số sớm để tránh bị đẩy vào thế bất lợi.

U-23 Jordan có hình thể cao lớn và sức mạnh vượt trội. Ảnh: TAFC.

Hành trình đến Saudi Arabia của U-23 Jordan khá ấn tượng. Tại vòng loại, đội bóng Tây Á giành suất duy nhất của bảng A bằng chuỗi trận thuyết phục khi đánh bại Turkmenistan với tỷ số 2-1, vùi dập Bhutan 11-0 và tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Đài Loan 6-0. Những chiến thắng này không chỉ cho thấy khả năng tấn công hiệu quả mà còn phản ánh sự ổn định trong lối chơi của Jordan.

Nhìn lại lịch sử tham dự giải, thành tích tốt nhất của U-23 Jordan là vị trí thứ ba tại giải năm 2013, sau khi vượt qua Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu đầy căng thẳng. Ngoài ra, Jordan từng lọt vào tứ kết các năm 2016 và 2020. Những dấu ấn này khiến mục tiêu vượt qua vòng bảng ở giải 2026 trở thành yêu cầu bắt buộc với thầy trò Omar Najhi.

Trong quá trình chuẩn bị, U-23 Jordan có loạt trận giao hữu khá tích cực khi thắng 2-1 và hòa 1-1 cùng đối thủ U-23 Syria, đội mà thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa đá tập thua 1-2. Trước đó, Jordan cũng thử lửa thắng U-23 UAE 2-0 ở trận đầu và hòa 1-1 trong trận còn lại. Những kết quả này giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá phong độ và chiều sâu đội hình.

Chân sút lợi hại Fakhoury (9). Ảnh: TAFC.

Đáng chú ý, lực lượng của Jordan tại giải lần này quy tụ nhiều cầu thủ vừa tham dự Cúp Ả Rập, nơi họ giành vị trí á quân. Trong số những gương mặt đáng chú ý, Odeh Fakhoury là mối đe dọa lớn nhất trên hàng công Jordan. Tiền đạo này có vòng loại thành công và vừa trở về sau FIFA Arab Cup 2025. Sở hữu khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí nhạy bén cùng kỹ năng dứt điểm sắc bén, Fakhoury là niềm hy vọng hàng đầu của Jordan ở một bảng đấu không dễ dàng.

U-23 Việt Nam lợi hại với thế trận phòng ngự phản công

Đội tuyển U-23 Việt Nam bước vào giải với vị thế quen thuộc của một đội bóng thường xuyên góp mặt tại các vòng chung kết U-23 châu Á. Theo đánh giá từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển U-23 Việt Nam là tập thể giàu kinh nghiệm, có bản sắc rõ ràng và luôn biết cách tạo ra khó khăn cho các đối thủ mạnh.

Dấu ấn đậm nét nhất của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi này chính là ngôi á quân lịch sử năm 2018, thành tích từng khiến cả châu lục phải nhìn nhận lại sức mạnh của một đội bóng Đông Nam Á.

U-23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 và trước đó từng đăng quang giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Thực chất U-23 Việt Nam không sở hữu nền tảng thể hình bằng nhiều đối thủ, nhưng bù lại bằng tinh thần thi đấu kiên cường, tính tổ chức cao và sự kỷ luật trong lối chơi. Khả năng gắn kết giữa các tuyến, tốc độ trong những pha chuyển trạng thái và sự lạnh lùng ở thời điểm quyết định là những yếu tố giúp Việt Nam nhiều lần tạo nên bất ngờ.

Hành trình vượt qua vòng loại với kết quả tích cực tiếp tục củng cố vị thế của U-23 Việt Nam tại đấu trường châu lục. Việc duy trì sự hiện diện liên tục ở các vòng chung kết đã cho sự ổn định trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Thủ quân Khuất Văn Khang và đồng đội cố gắng vượt qua khó khăn ở giải đấu lớn châu Á. Ảnh:VFF

Trước thềm trận ra quân, HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu toàn đội duy trì sự tập trung cao độ. Trong các buổi tập ở Saudi Arabia, ông thầy người Hàn Quốc đặt trọng tâm vào việc củng cố hệ thống phòng ngự, chờ thời cơ thuận lợi để phản công nhanh. Tuy nhiên, đội tuyển trẻ Việt Nam cũng đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi hai tiền đạo kỳ cựu Bùi Vĩ Hào bị loại do chấn thương, còn chân sút Thanh Nhàn vẫn phải tập riêng để hồi phục.

Nhận định về bảng A, ông Kim thẳng thắn cho rằng thử thách lần này lớn hơn rất nhiều so với đấu trường Đông Nam Á. Các đối thủ đều ở đẳng cấp châu lục, đòi hỏi các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa trong tập luyện lẫn thi đấu. Dù vậy, tinh thần toàn đội đang ở trạng thái tích cực, với quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu.