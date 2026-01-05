U-23 Việt Nam gặp thử thách lớn nhất châu lục 05/01/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc chơi lớn châu Á khi nằm chung bảng với U-23 Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia được đánh giá rất nặng.

Sau hai chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn ở vòng chung kết U-23 châu Á và trận mở màn với Jordan vào đêm 6-1 mang ý nghĩa sống còn với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Giải đấu năm nay tổ chức tại Saudi Arabia, diễn ra từ ngày 6 đến 25-1, quy tụ những đội trẻ mạnh nhất châu lục.

Nhận diện đối thủ lớn đầu tiên

Đội tuyển U-23 Jordan đã lên đường sang Doha trước đó để bước vào giai đoạn tập huấn cuối cùng và hoàn thiện những mảnh ghép cho cuộc chơi lớn châu Á 2026. Với Jordan, chuyến tập huấn tại Qatar mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi họ đặt nhiều kỳ vọng vào việc tạo ra dấu ấn mới ở sân chơi châu lục. Tại vòng bảng, đội bóng Tây Á nằm ở bảng A và lần lượt chạm trán đội trẻ Việt Nam (ngày 6-1), chủ nhà Saudi Arabia (ngày 9-1) và đụng độ U-23 Kyrgyzstan (ngày 12-1).

Đợt rèn quân kéo dài một tuần tại Doha là bước chạy đà quan trọng của thầy trò HLV Omar Najhi. Trong quá trình chuẩn bị, U-23 Jordan liên tục cọ xát với những đối thủ chất lượng. Họ chơi hai trận giao hữu với U-23 Syria và giành chiến thắng 2-1, hòa 1-1. Đội tuyển U-23 Jordan cũng thắng 2-0 và hòa 1-1 đội bóng lớn UAE. Xa hơn nữa, đội bóng này từng cầm hòa U-23 Nhật Bản 1-1 và U-23 Uzbekistan 0-0, những kết quả cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm đáng nể.

Các tuyển thủ trẻ Jordan rất đáng gờm. Ảnh: CCT.

Chuỗi 11 trận bất bại của U-23 Jordan được xây dựng trên nền tảng kỷ luật chiến thuật và khả năng tổ chức phòng ngự hiệu quả trước những đội bóng hàng đầu châu Á. Lối chơi của thầy trò HLV Omar Najhi được đánh giá cao ở khả năng giữ cự ly đội hình, pressing hợp lý và tận dụng cơ hội sắc bén khi đối phương mắc sai lầm.

Bóng đá trẻ Jordan đến với vòng chung kết U-23 châu Á sau một chiến dịch vòng loại đầy ấn tượng. Họ giành ngôi đầu bảng A và cũng là chiếc vé duy nhất của bảng sau những chiến thắng Turkmenistan (2-1), Bhutan (11-0) và Đài Loan (6-0). Hiệu suất ghi bàn vượt trội cùng sự ổn định trong lối chơi giúp Jordan được đánh giá là một trong những đội có phong độ tốt nhất trước thềm giải.

Trong lịch sử sáu lần tham dự U-23 châu Á, thành tích đáng nhớ nhất của Jordan là vị trí thứ ba vào năm 2013, khi họ vượt qua Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Ngoài ra, đội bóng này từng vào tứ kết các năm 2016 và 2020, nhưng cũng không ít lần sớm dừng bước ngay từ vòng bảng vào các năm 2018, 2022 và 2024.

Các học trò HLV Omar Najhi xem trận ra quân mang tính quyết định cho suất đi tiếp ở giải châu Á. Ảnh: CCT.

Đội hình U-23 Jordan do ông thầy Omar Najhi người Morocco dẫn dắt sẽ mang đến giải đấu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm quốc tế, từng tham dự Cúp Ả Rập vừa qua, nơi Jordan giành ngôi á quân. Những cái tên như Odeh Fakhoury hay Ali Hajbi được xem là trụ cột của đội. Tuy nhiên, Jordan cũng chịu tổn thất khi Ibrahim Sabra, Mohannad Abu Taha và Ali Azaizeh không thể góp mặt do bận nghĩa vụ quốc tế cùng CLB.

U-23 Việt Nam thận trọng

Trên lý thuyết ở bảng A, đội tuyển U-23 Việt Nam yếu nhất. Với đối thủ đầu tiên Jordan đang xếp vị trí 64 thế giới và đứng thứ 9 châu Á. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam hiện xếp hạng 107 thế giới và thứ 19 châu lục, cho thấy sự chênh lệch nhất định về mặt vị thế.

Mới nhất, U-23 Việt Nam cũng sang Qatar tập huấn và chơi giao hữu thua U-23 Syria 1-2 (đội bóng vừa là bại tướng của Jordan). Tại vòng loại U-23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam toàn thắng Yemen và Singapore cùng tỷ số 1-0, sau đó vượt qua Bangladesh 2-1. Dù đạt mục tiêu giành suất đi tiếp, các trận đấu này chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực sự của thầy trò HLV Kim Sang-sik khi sắp sửa phải gặp những thử thách lớn.

HLV Kim Sang-sik sau hai chức vô địch Đông Nam Á sẽ gặp nhiều thách thức ở vòng chung kết châu Á. Ảnh: CCT.

Trước thềm giải đấu, ông thầy người Hàn Quốc có những lời nhắn nhủ thẳng thắn đến các học trò. Ông yêu cầu toàn đội gác lại niềm vui từ hai chức vô địch Đông Nam Á trước đó, bởi sân chơi U-23 châu Á có đẳng cấp và áp lực hoàn toàn khác. Theo ông Kim, các tuyển thủ trẻ Việt Nam cần nhanh chóng thích nghi với cường độ và tốc độ của bóng đá châu lục để tìm cơ hội cạnh tranh.

Khó khăn của đội bóng áo đỏ còn đến từ vấn đề lực lượng. Tiền đạo Thanh Nhàn, một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công, buộc phải nghỉ dài ở đợt tập huấn do chấn thương, khiến HLV Kim Sang-sik mất đi phương án tấn công giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến. Đây là thiệt thòi không nhỏ, đặc biệt khi Việt Nam phải đối đầu với hàng thủ được tổ chức chặt chẽ như của Jordan.

Xuân Bắc cùng đồng đội sẽ rất nỗ lực để chiếm lợi thế ngay từ trận ra quân. Ảnh: CCT.

Nằm chung bảng với chủ nhà Saudi Arabia là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, Kyrgyzstan khó lường, trong khi Jordan đang đạt phong độ cao. Vì thế, cuộc chạm trán giữa U-23 Việt Nam và U-23 Jordan ngay trận ra quân như “chung kết sớm” quyết định trực tiếp đến cơ hội đi tiếp.

Dẫu vậy, bóng đá trẻ luôn chứa đựng những bất ngờ. Với tinh thần chiến đấu, kinh nghiệm tích lũy từ các giải đấu lớn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, U-23 Việt Nam vẫn có nhiều niềm tin để hy vọng tạo nên khác biệt trong hành trình chinh phục sân chơi lớn của châu Á.