U-23 Việt Nam ‘nóng máy’ tại Saudi Arabia 03/01/2026 14:52

(PLO)- Ngay sau khi đặt chân đến Saudi Arabia, nơi đăng cai vòng chung kết U-23 châu Á 2026, đội tuyển U-23 Việt Nam đã nhanh chóng bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện của Liên đoàn bóng đá nước bạn.

Địa điểm tập luyện cách khách sạn nơi đội U-23 Việt Nam đóng quân khoảng một giờ di chuyển, nhưng điều đó không làm giảm đi sự tập trung và tinh thần khẩn trương của toàn đội trong ngày khởi động cho hành trình chinh phục sân chơi châu lục.

HLV trưởng Kim Sang-sik phổ biến kế hoạch rèn luyện và nhấn mạnh yêu cầu về sự tập trung tối đa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xác định rõ nội dung trọng tâm của buổi tập đầu tiên là củng cố hệ thống phòng ngự, yếu tố được xem là nền tảng quan trọng khi đội trẻ Việt Nam chuẩn bị đối đầu những đối thủ có trình độ và thể chất cao tại giải đấu lần này.

Đáng chú ý, tiền vệ Thanh Nhàn chưa thể tham gia cùng đồng đội mà phải tập hồi phục riêng do chấn thương. Ban huấn luyện theo dõi sát tình trạng của cầu thủ này và kỳ vọng anh sẽ sớm đạt thể trạng tốt nhất để có thể góp mặt trong các trận đấu sắp tới, đặc biệt là ở giai đoạn quan trọng của vòng bảng.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam nỗ lực trên sân tập. Ảnh: CCT.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chia sẻ thẳng thắn về mục tiêu cũng như sự chuẩn bị của toàn đội. Cầu thủ sinh năm 2003 cho biết mục tiêu cá nhân của anh trong trận ra quân gặp U-23 Jordan là thi đấu tập trung, chắc chắn và đóng góp vào mục tiêu chung là giành điểm ngay ở trận mở màn.

Hiểu Minh cũng cho biết thời tiết ở Saudi Arabia khá nóng nhưng không gây quá nhiều khó khăn cho đội. Anh nhận xét điều kiện hiện tại tương đối giống thời điểm thi đấu SEA Games 33 tại Thái Lan, vì vậy các cầu thủ không bị bỡ ngỡ.

Về chế độ sinh hoạt và ăn uống, trung vệ này thừa nhận có những khác biệt so với ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh khẳng định toàn đội luôn giữ tinh thần chuyên nghiệp, sẵn sàng thích nghi để đảm bảo dinh dưỡng và thể lực cho cường độ tập luyện cũng như thi đấu cao tại giải.

Trung vệ Hiểu Minh cùng đồng đội đang có quyết tâm cao. Ảnh: CCT.

Nhận định về các đối thủ ở vòng bảng, Hiểu Minh đánh giá các đội bóng Tây Á sở hữu thể hình và nền tảng thể lực tốt. Dù vậy, anh tin rằng U-23 Việt Nam hiện tại có sự cải thiện rõ rệt, không còn lép vế về thể chất và đang sở hữu trạng thái thể lực ổn định nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiểu Minh cũng tiết lộ thông điệp mà HLV Kim Sang-sik gửi gắm tới toàn đội về những thành công tại Đông Nam Á chỉ là bước đệm, còn sân chơi châu Á đòi hỏi nỗ lực và sự tập trung cao hơn rất nhiều. Toàn đội U-23 Việt Nam cần làm việc chăm chỉ và không được phép tự mãn.

Cuối cùng, trung vệ trẻ nhấn mạnh mục tiêu chung của toàn đội là thi đấu với tinh thần cao nhất, hướng tới chiến thắng trong từng trận đấu. Hai chức vô địch Đông Nam Á trong năm 2025 được xem là cú hích tinh thần quan trọng, giúp U-23 Việt Nam thêm tự tin trước thềm vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6-1, và thầy trò Kim Sang-sik sẽ ra quân tại bảng A bằng cuộc đối đầu với U-23 Jordan vào lúc 18 giờ 30. Hai trận vòng bảng sau đó, đội tuyển trẻ Việt Nam đụng độ U-23 Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia.