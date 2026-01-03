Gabon thua Bờ Biển Ngà như U-22 Thái Lan thua Việt Nam, Bộ trưởng ra án kỷ luật khủng 03/01/2026 11:32

(PLO)-Bờ Biển Ngà ngược dòng thắng Gabon 3-2 sau khi bị dẫn 0-2, Bộ trưởng của Gabon ra án phạt nặng.

Tại vòng bảng giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON), Gabon dẫn trước Bờ Biển Ngà 2-0 nhưng sau đó bị đối thủ ghi một mạch 3 bàn ngược dòng ngoạn mục thắng 3-2.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Gabon, ông Simplice-Desire Mamboula lệnh trừng phạt nặng cả đội tuyển trong đó có danh thủ Pierre Emerick Aubameyang. Vị đứng đầu thể thao này lại chọc giận FIFA và mang họa đến bóng đá quốc gia này, bởi nhà nước can thiệp vào bóng đá là vi phạm hiến chương FIFA.

Bộ trưởng Thể thao Simplcie Desire Mamboula ra án phạt khủng đội tuyển quốc gia khi Gabon thua ngược Bờ Biển Ngà 2-3. Ảnh: G.T

Thấy rõ nguy cơ FIFA ra án phạt khủng đến bóng đá Gabon, Tổng thống Gabon, ông Brice Glotaire Oligui đã lên tiếng: “Đó là một điểm yếu mang tính bệnh kinh niên của bóng đá Gabon, đó là “thương hiệu quốc gia” Gabon”.

Cách nói của người đứng đầu đất nước Gabon có phần mang tính chê trách những quan chức nhà nước thích thể hiện quyền lực mà thiếu hiểu biết về luật của FIFA.

Gabon dẫn trước Bờ Biển Ngà 2-0 do công Kanga và Bouanga ghi phút 11 và 21.Tuy nhiên sang hiệp 2, lần lượt Krasso, Guessand và Toure ghi 3 bàn cho Bờ Biển Ngà vào các phút 44, 84 và 90+1 giúp đại diện Tây Phi này có cuộc ngược dòng ngoạn mục.

Danh thủ Aubameyang bị đình chỉ và rời khỏi đội tuyển Gabon. Ảnh: G.T

Cách ngược dòng của Bờ Biển Ngà ngoạn mục chẳng thua kém bóng đá nam SEA Games 33 của U-22 Việt Nam, bị chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 nhưng sau đó Việt Nam ngược dòng thắng 3-2 lên ngôi vô địch.

Ông Bộ trưởng Mamboula thể hiện quyền lực rất thiếu cân nhắc khi phát biểu ngay với Đài truyền hình quốc gia Gabon: “Với màn trình diễn tệ hại này, tôi sẽ kỷ luật toàn bộ ban huấn luyện, đình chỉ thi đấu toàn bộ đội tuyển quốc gia cho đến khi có thông báo mới. Loại bỏ khỏi đội tuyển cầu thủ Aubameyang và Manga”.

Xưa nay bóng đá Gabon liên tục bị FIFA trừng phạt kiểu này, tức các quan chức cấp cao của Bộ Thể thao can thiệp vào đội tuyển quốc gia.