So sánh 5 trận đấu quyết định của Arsenal và Man City tại Premier League

(PLO)- So sánh 5 trận đấu quyết định tiếp theo của Arsenal và Man City tại Premier League sau bước ngoặt lớn xảy ra trong cuộc đua vô địch.

Arsenal đã nới rộng khoảng cách dẫn đầu Premier League lên 7 điểm so với Manchester City, sau khi đánh bại Brighton 1-0, trong khi Manchester City hòa 2-2 với Nottingham Forest. 5 trận đấu quyết định tiếp theo của Arsenal và Man City có thể định đoạt chức vô địch Premier League.

Arsenal đã giành được lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước Brighton, trong khi Manchester City đánh mất điểm vào tay Nottingham Forest. Bàn thắng sớm của Bukayo Saka đã mang về cho Pháo thủ thêm ba điểm quan trọng, còn đội bóng của Pep Guardiola thì hòa 2-2 trên sân nhà Etihad trước Nottingham Forest.

Antoine Semenyo ghi bàn mở tỷ số cho Man City nhưng Morgan Gibbs-White đã gỡ hòa 1-1 cho Nottingham Forest. Rodri sau đó đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-1, nhưng Elliot Anderson lại một lần nữa san bằng tỷ số 2-2, giúp đội khách giành được một điểm vô cùng quan trọng.

Cách đó hơn 250 dặm, một trận đấu hoàn toàn khác đã diễn ra khi Arsenal phòng ngự kiên cường và giữ sạch lưới thêm một trận nữa. Trong khi đó, Man City đã để mất lợi thế hai lần, đánh mất điểm và cho phép Arsenal nới rộng khoảng cách dẫn đầu lên bảy điểm, dù đội bóng của Pep Guardiola đang chơi ít hơn đội của Mikel Arteta 1 trận.

Arsenal và Man City sẽ đua vô địch Premier League mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ Mirror Sport (Anh) đã tiến hành một cuộc phân tích toàn diện về lịch thi đấu sắp tới của Arsenal và Man City trong cuộc đua vô địch Premier League:

Năm trận đấu tiếp theo của Arsenal tại Ngoại hạng Anh

Everton (sân nhà) - ngày 14-3.

Bournemouth (sân nhà) - Ngày 11-4.

Man City (sân khách) - Ngày 19-4.

Newcastle (Sân nhà) - Ngày 25-4.

Fulham (sân nhà) - ngày 3-5

Nhận định: FA Cup và Champions League là những ưu tiên trước mắt của Arsenal, nhưng họ sẽ trở lại thi đấu tại Premier League chỉ chưa đầy 10 ngày sau đó với trận đấu gặp Everton tại sân Emirates.

Phong độ sân khách của Everton rất ấn tượng nhưng sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn trước đội đầu bảng. Trận chung kết Carabao Cup và đợt nghỉ quốc tế cuối cùng của mùa giải đồng nghĩa với việc trận đấu tiếp theo của Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh sẽ không diễn ra cho đến giữa tháng Tư, khi họ làm khách trên sân của Bournemouth ở phía bắc London.

Trận đấu đỉnh cao với Man City sẽ diễn ra sau đó, và chiến thắng hiện tại không quá cần thiết để Arsenal duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Sau đó, Arsenal trở lại sân nhà để tiếp đón Newcastle United, trước khi chạm trán với Fulham.

Trận đấu quyết định giữa Man City và Arsenal tại Etihad vào tháng tư sẽ định đoạt ngôi vương. ẢNH: MIRROR/GETTY

2. Năm trận đấu tiếp theo của Manchester City tại Ngoại hạng Anh

West Ham (sân khách) - ngày 14-3.

Chelsea (sân khách) - Ngày 12-4.

Arsenal (sân nhà) - Ngày 19-4.

Burnley (A) - Ngày 26-4.

Everton (sân khách) - Ngày 3-5.

Nhận định: Việc Man City tiếp tục đánh mất điểm trong những tuần tới là hoàn toàn có thể xảy ra, khi họ sẽ đối đầu với một West Ham United đang hồi sinh vào cuối tuần sau tại sân vận động London.

Sau chuyến làm khách đến Chelsea, Man City sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Arsenal tại sân Etihad, một trận đấu mà họ không thể để thua, thậm chí buộc phải thắng. HLV Pep Guardiola và các học trò sẽ hành quân đến Burnley và Everton, cả hai đội đều đang gặp khó khăn trên sân nhà thời gian gần đây, khiến việc Man City giành trọn 6 điểm trở nên vô cùng cần thiết.