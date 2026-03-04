Bruno Fernandes đưa ra 2 điều kiện để ở lại MU 04/03/2026 13:19

(PLO)- Đội trưởng Bruno Fernandes đưa ra 2 điều kiện để ở lại MU, giữa tin đồn anh sẽ rời đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè.

Trong bản tin độc quyền, tờ Mirror (Anh) đã nói về 2 yếu tố sẽ quyết định tương lai của Bruno Fernandes tại MU khi đội trưởng của "quỷ đỏ" cân nhắc bước đi tiếp theo. Theo đó, Bruno Fernandes đưa ra 2 điều kiện để tiếp tục ở lại MU mùa tới.

Bruno Fernandes sẽ quyết định bước đi tiếp theo của mình vào cuối mùa giải và điều đó sẽ phụ thuộc vào việc giành vé dự Champions League và việc HLV Michael Carrick ở lại Old Trafford. Đội trưởng của Manchester United còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng có thể rời Old Trafford vào mùa hè. Đồng chủ sở hữu của "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe và các nhân vật cấp cao khác rất muốn giữ tiền vệ người Bồ Đào Nha và muốn anh gia hạn hợp đồng.

Ban lãnh đạo CLB đã thể hiện rõ quan điểm của mình với tuyển thủ Bồ Đào Nha khi Manchester United sẵn sàng trao cho Bruno Fernandes một hợp đồng mới với mức lương cao hơn, lên tới 400.000 bảng mỗi tuần.

Bruno Fernandes chỉ ở lại MU nếu được đá Champions League mùa tới và Carrick tiếp tục công việc. ẢNH: Alex Livesey

Bruno Fernandes, người sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9, biết rằng hợp đồng tiếp theo có thể là hợp đồng quan trọng cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Và anh muốn biết tham vọng của MU có phù hợp với tham vọng của mình hay không, đặc biệt là về cơ hội giành được những danh hiệu lớn.

Nhưng bất chấp tầm ảnh hưởng của Bruno Fernandes tại MU với tư cách đội trưởng, anh sẽ không yêu cầu biết ban lãnh đạo CLB định chiêu mộ những cầu thủ nào. MU đã nhắm đến những cái tên như Elliot Anderson, Adam Wharton và bộ đôi của Newcastle là Sandro Tonali và Bruno Guimaraes.

Được biết, quyết định của Bruno Fernandes sẽ dựa trên việc liệu United có được tham dự Champions League mùa giải tới hay không. Đồng thời, Bruno Fernandes cũng muốn xem liệu MU có quyết định bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức hay không.

Bruno Fernandes rất ấn tượng với những tác động mà Carrick đã tạo ra kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tạm quyền và anh có mối quan hệ tốt với Carrick. Bruno Fernandes sẽ chờ đến cuối mùa giải trước khi quyết định bước đi tiếp theo của mình. Anh dự kiến ​​sẽ đàm phán với ban lãnh đạo của MU trước khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Bruno Fernandes là bản hợp đồng tốt nhất của MU thời hậu Sir Alex Ferguson. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bruno Fernandes đang ở vị thế đàm phán rất mạnh, xét đến tầm ảnh hưởng của anh trong phòng thay đồ MU và giá trị mà anh mang lại cho đội bóng. Cựu ngôi sao của Sporting Lisbon Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc và ổn định nhất của MU trong những mùa giải gần đây.

Bruno Fernandes từng từ chối hàng loạt lời đề nghị khổng lồ từ các CLB thuộc giải Saudi Pro League của Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái, để ở lại Manchester United. Manchester United vẫn tự tin có thể thuyết phục Bruno Fernandes tiếp tục cống hiến cho CLB, nhưng biết rằng sẽ có rất ít hoặc không có cơ hội nếu Carrick không thể giúp đội bóng giành vé dự Champions League mùa tới.