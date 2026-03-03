Bí ẩn về chuyến bay đêm của Ronaldo giữa bom đạn ở Trung Đông 03/03/2026 19:44

(PLO)- Chiếc chuyên cơ cá nhân trị giá 61 triệu bảng Anh của Cristiano Ronaldo bất ngờ rời Riyadh (Saudi Arabia) vào đêm 2-3, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về tung tích của siêu sao người Bồ Đào Nha trong bối cảnh an ninh khu vực leo thang căng thẳng.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chiếc Bombardier Global Express mang màu đen đặc trưng của Ronaldo cất cánh khỏi thủ đô Saudi Arabia vào khoảng 20 giờ, trước khi hạ cánh xuống Madrid ít phút trước 1 giờ sáng hôm sau.

Hành trình kéo dài gần bảy tiếng, băng qua không phận Ai Cập và Địa Trung Hải để đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có xác nhận liệu Ronaldo, bạn đời Georgina Rodriguez cùng năm người con của họ có mặt trên chuyến bay hay không.

Tiền đạo của Al Nassr được cho là rời khỏi Saudi Arabia giữa căng thẳng ở Trung Đông. Ảnh: EPA.

Động thái này diễn ra giữa lúc truyền thông nhà nước Iran đưa tin hai máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào cơ sở ngoại giao Mỹ tại Riyadh. Một số nguồn tin khác cũng cho rằng một tòa nhà văn phòng có liên hệ với Mỹ ở Bahrain đã bị phá hủy. Khi xung đột bước sang ngày thứ 4, làn sóng người nước ngoài rời khỏi một số khu vực Trung Đông bắt đầu gia tăng.

Ronaldo hiện khoác áo Al Nassr chơi giải Saudi Pro League và sinh sống lâu dài ở Riyadh kể từ khi gia nhập đội bóng này. Việc chiếc chuyên cơ riêng của anh rời đi trong thời điểm nhạy cảm khiến dư luận đặc biệt chú ý, nhất là khi trước đó cựu đồng đội Rio Ferdinand chia sẻ rằng gia đình anh cảm thấy “sợ hãi” vì các cuộc tấn công bằng tên lửa, buộc họ phải ở trong tình trạng gần như bị phong tỏa khi đang lưu trú tại Dubai.

Bạn đời của CR7 cùng các con đã đi khỏi Riyadh. Ảnh: EPA.

Chiếc máy bay sang trọng này được Ronaldo mua vào năm 2024 sau khi bán chiếc Gulfstream G200 từng sử dụng từ năm 2015. Nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách cá nhân hóa, có phòng suite với giường đôi, khu vực tắm riêng và nhiều chi tiết in logo cùng biểu tượng gắn liền với sự nghiệp của anh. Tuần trước, Georgina Rodriguez từng sử dụng chính chuyên cơ này để bay đến Milan và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Hiện phía đại diện của Ronaldo chưa đưa ra bình luận chính thức, càng khiến câu chuyện về chuyến bay trong đêm thêm phần bí ẩn.