Chiêu trò đen tối của Arsenal bị phơi bày 01/03/2026 13:39

Theo HLV David Moyes của Everton, Arsenal đã gặt hái được rất nhiều thành công từ các tình huống cố định mùa này, nhưng phương pháp họ sử dụng để giành lợi thế cần phải được siết chặt hơn. Chiêu trò đen tối của Arsenal bị phơi bày và cần phải thay đổi.

Theo đó, HLV David Moyes của Everton đã kêu gọi các quan chức siết chặt kỷ luật đối với những "pha ẩu đả" trong các tình huống cố định, đồng thời chỉ trích Arsenal vì những "chiêu trò bẩn thỉu" của họ. Arsenal là những ông vua không thể tranh cãi trong các tình huống cố định, nhưng Moyes tin rằng những phương pháp họ sử dụng không nên được cho phép. Đáng chú ý, chính Moyes đã chỉ đạo các cầu thủ Everton sử dụng chiêu trò này trong trận thua Manchester United 0-1 mới đây.

Arsenal đã ghi được 17 bàn thắng từ các tình huống cố định ở Ngoại hạng Anh mùa này - nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Những đường chuyền chất lượng từ những cầu thủ như Declan Rice, Bukayo Saka và Noni Madueke kết hợp với mối đe dọa tấn công của Gabriel Magalhaes cùng những pha di chuyển và phòng ngự thông minh.

Thành công của họ với các tình huống phạt góc đã khiến các đội bóng cố gắng sao chép những chiến thuật do Mikel Arteta và HLV chuyên về các tình huống cố định Nicolas Jover đề ra. Everton đã hành quân đến St James' Park để đối đầu với Newcastle và thua 2-3 - đội bóng ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định thứ hai tại Premier League - và Moyes đã được hỏi về vấn đề này.

Chiêu trò đen tối của Arsenal bị phơi bày, HLV David Moyes kêu gọi thay đổi. ẢNH: Alex Pantling

“Bây giờ bạn được phép ngăn chặn ai đó trong rất nhiều tình huống. Ví dụ, thời của tôi, nếu bạn chặn ai đó thì sẽ bị thổi phạt. Nhưng chặn bóng đã trở thành một phần quan trọng của trận đấu", HLV David Moyes của Everton nói, "Công bằng mà nói, đội giỏi nhất – nhưng phải nói là giỏi về mặt phong cách – chính là Arsenal: chuyền bóng tốt, lối chơi đẹp mắt nhưng cuối cùng thì vẫn có rất nhiều mánh khóe tinh vi như che chắn thủ môn từ phía sau hoặc phía trước, cản trở các hậu vệ và khiến họ khó có thể đánh đầu ghi bàn.

Đây là một vấn đề lớn trong bóng đá, nhưng tôi nghĩ trình độ trọng tài đã khiến khía cạnh này của trận đấu bị ảnh hưởng. Và các HLV, nếu chúng ta thấy người khác làm điều đó mà không bị trừng phạt, thì tất cả chúng ta đều sẽ lên tiếng".

Những bình luận của Moyes được đưa ra sau khi thủ môn Senne Lammens của Manchester United chỉ trích chiến thuật của Everton là "hơi quá đà" trong trận thắng 1-0 tại sân vận động Hill Dickinson. Lammens đã giữ sạch lưới nhưng nhận xét: "Chiến thuật đó hơi quá, nhưng trọng tài khó có thể nhìn thấy điều đó".

David Moyes thừa nhận rằng, giống như mọi đội bóng khác, Everton sẽ cố gắng vượt qua giới hạn cho phép của trọng tài để giành lợi thế, nhưng ông vẫn muốn các trọng tài thổi phạt nhiều hơn.

“Những hành vi như cản trở thủ môn hay cản trở hậu vệ đã được cho phép diễn ra, và giờ đây bạn có cảm giác rằng các trọng tài thực sự không muốn can thiệp vào bất kỳ vấn đề nào trong số đó,” Moyes nói thêm, "Tình hình gần như giống như đấu vật, điều mà lẽ ra không nên xảy ra. Lẽ ra không nên để mọi chuyện đến mức này, nhưng tôi nghĩ thật tệ khi họ (Premier League) không cố gắng giải quyết vấn đề một cách triệt để và ngăn chặn nó”.