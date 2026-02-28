Đế chế kinh doanh khổng lồ biến Ronaldo trở thành tỉ phú 28/02/2026 07:29

Cristiano Ronaldo đã mở rộng đế chế kinh doanh khổng lồ đáng kinh ngạc của mình hơn nữa. Ngôi sao 41 tuổi người Bồ Đào Nha sở hữu khối tài sản khổng lồ từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, đầu tư số tiền lương cực lớn trong nhiều năm vào đủ loại công ty để khẳng định vị thế tỉ phú đầu tiên của làng bóng đá.

Và CR7 vừa bổ sung thêm vào danh mục đầu tư đồ sộ của mình bằng cách trở thành đồng sở hữu của CLB bóng đá Tây Ban Nha UD Almeria, đội bóng đã được một tập đoàn đầu tư của Saudi Arabia mua lại vào năm ngoái. Ronaldo đã mua 25% cổ phần của đội bóng hạng hai Tây Ban Nha này thông qua công ty CR7 Sports Investments của mình.

Ronaldo nói: “Đóng góp cho bóng đá, không chỉ trên sân cỏ, luôn là tham vọng lâu nay của tôi. UD Almeria là một CLB Tây Ban Nha có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển rõ rệt. Tôi mong muốn được hợp tác cùng ban lãnh đạo để hỗ trợ CLB bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo".

Việc trở thành đồng sở hữu một CLB bóng đá càng làm tăng thêm danh sách dài các công việc kinh doanh phụ mà Ronaldo đã có, bên cạnh vô số hợp đồng tài trợ với các thương hiệu như Nike, Armani và Tag Heuer.

Hiện tại có năm khách sạn Pestana CR7 – bao gồm cả khách sạn này ở Madeira. Ảnh: Pestana CR7 Funchal

KHÁCH SẠN

Đầu tháng Hai, tờ SunSport (Anh) đưa tin độc quyền tiết lộ Ronaldo sẵn sàng mở rộng hoạt động kinh doanh khách sạn và quán bar của mình sang Anh. Năm 2016, tiền đạo của Al Nassr đã ký hợp đồng với chuỗi khách sạn Pestana của Bồ Đào Nha để xây dựng các khu nghỉ dưỡng và quán bar mang thương hiệu Ronaldo.

Chuỗi khách sạn CR7 này có mặt tại Madeira, Lisbon, Madrid, New York và Marrakech. Và hiện tại, Pestana CR7 đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của họ tại Vương quốc Anh.

Một nguồn tin cho biết: “Cristiano Ronaldo là một người thông minh và đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt. Ronaldo vẫn được yêu mến ở Manchester và biết rằng ở đó vẫn có thị trường cho mình nếu anh ấy muốn mở một quán bar".

2. PHÒNG TẬP THỂ DỤC VÀ SỨC KHỎE

Ronaldo không hề chần chừ cởi bỏ quần áo để quảng cáo máy massage cầm tay. Nguồn: Instagram @avacr7

Đối với nhiều người, Ronaldo là hình mẫu tiêu biểu cho thể trạng đỉnh cao. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh đang tận dụng danh tiếng đã gây dựng được của mình bằng một loạt các dự án liên quan đến sức khỏe.

Ronaldo sở hữu chuỗi phòng tập CR7 Crunch Fitness trên khắp Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nơi cung cấp các chương trình huấn luyện được thiết kế riêng của anh. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng cũng rất tự hào về mái tóc của mình. Vì vậy anh đã đầu tư vào chuỗi phòng khám y tế Insparya chuyên về điều trị tóc, với các trung tâm ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và hiện nay là Trung Đông.

Ronaldo sở hữu Ursu9, một loại nước được quảng cáo là "hơn cả nước" nhờ các chất chống oxy hóa tự nhiên, độ pH kiềm và khoáng chất – mặc dù vẻ ngoài và tên gọi của nó rất giống nước đóng chai.

Ronaldo đã đầu tư mạnh vào Bioniq vào năm 2024, một công ty y tế tập trung vào việc sử dụng xét nghiệm máu để cá nhân hóa các loại thực phẩm bổ sung vitamin. Việc phục hồi sức khỏe cũng rất quan trọng đối với Ronaldo, điều này phần nào giải thích lý do tại sao anh thành lập AvaCR7 – liên kết với Ava – để bán các thiết bị hỗ trợ tập luyện, máy massage và thiết bị theo dõi.

3. THỂ THAO

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha thích chơi padel cũng như bóng đá. Ảnh: AFP

Cũng liên quan đến chủ đề này, Ronaldo đã đầu tư rất nhiều vào thể thao, thậm chí trước cả khi đầu tư tiền vào Almeria.

Bên cạnh bóng đá, Ronaldo còn yêu thích môn padel và đã chi khoảng 4,5 triệu bảng để thành lập CLB padel Padel City ở Lisbon vào năm 2025.

Cùng năm đó, Ronaldo trở thành cổ đông của công ty quảng bá MMA mới WOW FC.

4. THƯƠNG HIỆU QUẦN ÁO

Ronaldo trông không quá thất vọng khi phải làm người mẫu cho việc này. (Nguồn ảnh: Handout)

Có thể nói, thương hiệu nổi tiếng và dễ nhận biết nhất của Ronaldo chính là thương hiệu CR7 của riêng anh. Anh đã khởi xướng thương hiệu thời trang này từ năm 2006 với một cửa hàng nhỏ ở Madeira, sau đó mở rộng sang Lisbon và nhiều nơi khác.

Một trong những điểm nhấn chính là đồ lót. Nhưng họ cũng bán áo sơ mi, giày dép và thậm chí cả nước hoa.

Có thể chúng ta không chơi bóng giỏi như siêu sao Ronaldo ghi bàn liên tục, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể có mùi giống anh ta.

5. PHIM

Cristiano Ronaldo đã ra mắt hãng phim UR-Marv vào tháng 4 năm 2025. Nguồn: YouTube/UR · Cristiano

Ai cũng biết Ronaldo thích được xuất hiện trước ống kính máy quay. Anh đã xuất hiện trong nhiều phim tài liệu về bản thân mình, bao gồm cả một bộ phim năm 2015. Nhưng giờ đây, Ronaldo đang chuẩn bị cho cuộc sống phía sau ống kính máy quay.

Ronaldo đã thành lập hãng phim độc lập UR-Marv vào tháng 4 năm 2025 cùng với nhà làm phim người Anh Matthew Vaughn, chồng của Claudia Schiffer và là nhà đầu tư tại Brentford. Với phong cách "kết hợp công nghệ tiên tiến với việc tôn trọng truyền thống", họ muốn làm thay đổi cách làm phim truyền thống.

Vaughn nói: “Cristiano Ronaldo đã tạo ra những câu chuyện trên sân cỏ mà tôi không bao giờ có thể viết ra được, và tôi mong muốn được cùng anh ấy tạo ra những bộ phim truyền cảm hứng – anh ấy là một siêu anh hùng ngoài đời thực".

Ronaldo nói thêm: “Đây là một chương thú vị đối với tôi, khi tôi hướng tới những dự án kinh doanh mới".

Ronaldo cũng là một phần của nhóm đầu tư mua lại Confina Media, một công ty truyền thông Bồ Đào Nha sở hữu tờ báo bán chạy nhất nước và một đài truyền hình, sau này được đổi tên thành Expressao Livre.

7. CÔNG NGHỆ

UFL là một trò chơi điện tử bóng đá nhằm mục đích cạnh tranh với EA FC. Nguồn: X @UFLgame

Erakulis lẽ ra có thể nằm trong mục sức khỏe nhưng lại được chọn làm ứng dụng chủ lực của Ronaldo, kết hợp thể dục, dinh dưỡng và sức khỏe trong một nền tảng duy nhất với mục tiêu kéo dài tuổi thọ.

Ứng dụng này có khẩu hiệu “Sống khỏe hơn, sống lâu hơn” và Ronaldo nói: “Bạn không cần phải hoàn hảo, bạn chỉ cần kiên trì. Khi bạn chăm sóc cơ thể và tâm trí mỗi ngày, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn".

Ronaldo cũng cho ra mắt Viva Ronaldo, một ứng dụng mạng xã hội, vào năm 2013 - hai năm sau khi ra mắt trò chơi trên iPhone của anh, Heads Up With Ronaldo.

Gần đây, Ronaldo đã đầu tư vào công ty công nghệ Perplexity AI, thương hiệu thiết bị theo dõi sức khỏe Whoop và trò chơi điện tử bóng đá UFL.

8. HÀNG CAO CẤP VÀ BÁN LẺ

Ronaldo là một người rất thích đồng hồ cao cấp. Nguồn ảnh: Jacob & Co.

Ai cũng biết Ronaldo là một người đàn ông có phong cách. Vì vậy, mặc dù có hơi khác so với những lĩnh vực thường ngày của anh, việc Ronaldo mua 30% cổ phần của Vista Alegre là điều hoàn toàn hợp lý. Công ty nổi tiếng của Bồ Đào Nha chuyên về đồ sứ và pha lê, bán các sản phẩm cao cấp của mình trên toàn thế giới.

Ronaldo cũng đầu tư vào Chrono24 – một sàn giao dịch đồng hồ trực tuyến với hơn 9 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Ronaldo cho biết: “Là một nhà sưu tập đồng hồ lâu năm và thường xuyên sử dụng Chrono24, tôi rất vui mừng khi trở thành cổ đông của công ty này. Chrono24 kết nối hàng triệu người yêu đồng hồ trên toàn thế giới để cùng chia sẻ niềm đam mê của họ – sự kết nối toàn cầu đó là điều tôi hiểu rất rõ và vô cùng vui mừng khi được là một phần trong đó".