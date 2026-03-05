Ronaldo báo ban huấn luyện vì bị cầu thủ của MU gây hấn 05/03/2026 06:09

(PLO)- Một cầu thủ trẻ của Manchester United cho biết Cristiano Ronaldo không thân thiện, trước khi cuộc trò chuyện thẳng thắn trong phòng xông hơi đã hòa giải cả hai.

Cựu hậu vệ của Manchester United, Willy Kambwala, đã gặp Cristiano Ronaldo khi anh còn là một thiếu niên. Cả hai từng xảy ra xích mích trong các buổi tập luyện trước khi làm lành với nhau. Kambwala cáo buộc Ronaldo không thân thiện khi còn ở Old Trafford.

Cựu cầu thủ trẻ của Manchester United, Willy Kambwala, thừa nhận lần đầu tiên tiếp xúc với Cristiano Ronaldo "không mấy thân thiện" khi cả hai xảy ra xích mâu thuẫn trong buổi tập - trước khi huyền thoại người Bồ Đào Nha này dành lời khen ngợi riêng cho anh.

Kambwala, hiện đang thi đấu tại Tây Ban Nha cho Villarreal, đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU và có trận ra mắt đội 1 "quỷ đỏ" vào tháng 12 năm 2023 trong trận gặp West Ham khi Erik ten Hag còn dẫn dắt. Trước trận đấu đầu tiên, hậu vệ này đã có cơ hội tập luyện cùng đội một.

Kambwala không mấy thiện cảm với Ronaldo trong lần đầu tiếp xúc. ẢNH: MIRROR/GETTY

Kết quả là Kambwala đã đối đầu căng thẳng với Ronaldo, trong lần thứ hai siêu sao người Bồ Đào Nha khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Kambwala tin rằng Ronaldo chê bai thể lực của anh, còn anh lại không hài lòng khi Ronaldo bày tỏ quan điểm của mình với ban huấn luyện.

Sau đó, họ tình cờ gặp nhau trong phòng xông hơi và Cristiano Ronaldo đã mời hậu vệ này ở lại trò chuyện. Tại đó, Ronaldo bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với lối chơi giàu thể lực của Kambwala.

Kambwala chia sẻ với Orange Sports (Anh): "Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Cristiano Ronaldo không mấy thân thiện. Tôi là người rất hiếu chiến và thích những thử thách cũng như đối đầu. Điều đó làm anh ấy hơi khó chịu. Tôi đẩy nhẹ Ronaldo và anh ấy nổi giận.

Ronaldo đi nói chuyện với HLV, và tôi cũng không thích điều đó. Sau buổi tập, chúng tôi gặp nhau trong phòng xông hơi. Tôi đứng dậy định về nhưng Ronaldo bảo tôi ở lại. Chúng tôi nói chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra. Thật tuyệt vời. Ronaldo nói rằng anh ấy ngưỡng mộ sự quyết liệt và mạnh mẽ của tôi".

Kambwala tiếp tục được trao cơ hội dưới thời Ten Hag nhưng cuối cùng đã chuyển đến La Liga, nơi anh được ra sân thường xuyên hơn. Villarreal chiêu mộ hậu vệ này với giá 9,6 triệu bảng Anh, nhưng Kambwala lại liên tục gặp chấn thương trong suốt mùa giải này.

Ronaldo đã để lại dấu ấn trong lòng Kambwala nhưng cũng không ngần ngại thừa nhận rằng các ngôi sao trẻ ngày nay có cuộc sống dễ dàng hơn anh trước kia và Ronaldo không thấy ở họ động lực và khát khao thành công tương tự.

Ronaldo cho rằng thế hệ ngày nay có đủ đầy nên không có động lực và khát khao cống hiến. ẢNH: AFP

"Tôi không có ý nói rằng họ không tôn trọng những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn hay những cầu thủ lớn tuổi hơn, nhưng họ sống trong một thời đại khác", Cristiano Ronaldo nói trên Talk TV, "Tôi có thể thấy con trai tôi mới 12 tuổi. Tâm lý của chúng không giống nhau, chúng không phải chịu đựng. Khát vọng của chúng rất khác.

Tôi nghĩ chúng có mọi thứ dễ dàng hơn, mọi việc đều dễ dàng, chúng không phải chịu đựng và không quan tâm. Tôi không chỉ nói đến một vài cầu thủ ở Manchester United, mà là tất cả các đội bóng, ở tất cả các giải đấu trên thế giới, các cầu thủ trẻ ngày nay không giống với thế hệ của tôi".