Đội tuyển Malaysia rối loạn trước chuyến làm khách Việt Nam 06/03/2026 10:59

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho trận đấu quyết định gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 trong tâm thế bất ổn.

Trong khi AFC đang xem xét khả năng xử thua 0-3 đối với đội tuyển Malaysia, giống như cách FIFA từng áp dụng ở các trận giao hữu trước đây, ban huấn luyện đội tuyển vẫn phải tập trung vào công tác chuẩn bị chuyên môn cho chuyến làm khách Việt Nam dự báo cực kỳ căng thẳng.

HLV trưởng Peter Cklamovski cho biết đội tuyển Malaysia sẽ bắt đầu đợt tập trung từ ngày 23-3, trùng với thời điểm mở đầu kỳ nghỉ thi đấu quốc tế của FIFA. Thời điểm này rơi đúng vào những ngày đầu của lễ Hari Raya, vì vậy các cầu thủ sẽ được tạo điều kiện dành thời gian bên gia đình trước khi bước vào nhiệm vụ quốc gia.

Theo kế hoạch, các giải đấu trong nước của Malaysia vẫn diễn ra vào cuối tuần trước khi đội tuyển hội quân. Điều đó đồng nghĩa nhiều cầu thủ sẽ chỉ lên tuyển vào ngày 23-3. Nhờ vậy, họ có thể có khoảng hai đến ba ngày nghỉ để đón lễ Hari Raya cùng người thân.

HLV Cklamovski không biết số phận của tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ ra sao. Ảnh: TAFC.

HLV Cklamovski cho rằng yếu tố tinh thần của cầu thủ là điều không thể xem nhẹ. Ông nhấn mạnh việc để các tuyển thủ có thời gian cho gia đình trước khi tập trung sẽ giúp họ bước vào trại huấn luyện với trạng thái thoải mái hơn.

Sau khi hội quân, Malaysia sẽ tập trung toàn lực cho trận đấu quan trọng với Việt Nam. Đây là trận đấu cuối cùng của họ tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu.

Trong thời gian gần đây, HLV Cklamovski liên tục theo dõi các trận đấu tại giải vô địch quốc gia để tìm kiếm những nhân tố mới. Ông tiết lộ danh sách đội tuyển sắp công bố có thể xuất hiện một vài gương mặt mới dựa trên phong độ hiện tại ở cấp CLB.

Tòa án quyết định vẫn giữ nguyên án phạt treo giò 1 năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia từng ra sân trong trận lượt đi Asian Cup 2027 thắng đậm Việt Nam 4-0. Ảnh: EPA.

Theo nhà cầm quân người Úc, việc tạo ra sự cạnh tranh trong nội bộ đội tuyển là điều rất cần thiết. Những cầu thủ đang thể hiện tốt ở giải quốc nội sẽ có cơ hội chứng tỏ mình, qua đó nâng cao chất lượng chung của đội hình.

Bên cạnh câu chuyện nhân sự, Cklamovski cũng nhắc đến vấn đề cơ sở vật chất của bóng đá Malaysia. Gần đây xuất hiện thông tin cho rằng đội tuyển quốc gia có thể phải sang Bangkok tập trung trước trận gặp Việt Nam, bởi điều kiện sân bãi trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn bị.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Malaysia lúc này vẫn đang bị phủ bóng bởi nguy cơ kỷ luật từ AFC. Nếu cơ quan quản lý bóng đá châu Á chính thức ra quyết định xử thua 0-3 các trận đấu liên quan, tương tự các án phạt FIFA từng áp dụng trong các trận giao hữu trước đây, Malaysia sẽ chịu tác động lớn trước thềm cuộc chạm trán Việt Nam.