Không thể hiểu nổi Rashford 06/03/2026 11:29

(PLO)- Marcus Rashford bị chỉ trích gay gắt vì "có điều gì đó không ổn".

Marcus Rashford hiện đang tỏa sáng tại Barcelona khi được Manchester United cho mượn, ​​nhưng điều đó không ngăn cản huyền thoại Manchester United, Bryan Robson, chỉ trích tiền đạo người Anh này.

Bryan Robson khẳng định Marcus Rashford chắc chắn có điều gì đó không ổn nếu anh không thể tận hưởng bóng đá tại Manchester United. Hiện tại, ngôi sao người Anh đang tỏa sáng tại Barcelona sau khi không còn được trọng dụng tại đội chủ sân Old Trafford mùa giải trước.

Sau khi gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, tuyển thủ Anh đã ghi được 10 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo trong mùa giải này, giúp đội bóng cạnh tranh chức vô địch La Liga và Champions League.

Rashford tỏa sáng trong màu áo Barcelona. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sự nghiệp của Rashford tại Old Trafford tưởng chừng đã kết thúc khi cựu HLV của MU Ruben Amorim tuyên bố ông thà để HLV thủ môn 63 tuổi của mình ngồi dự bị vì còn hơn là chọn những cầu thủ thiếu nỗ lực. Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của MU cũng đã mất áo số 10 vào tay Matheus Cunha.

Và mặc dù Rashford đã có sự hồi sinh ở Tây Ban Nha, điều đó không ngăn cản huyền thoại của MU Bryan Robson chỉ trích tiền đạo này, cho rằng anh ta có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đội nếu trở lại Manchester.

“Tôi không thể hiểu nổi Marcus Rashford, với tư cách là một cầu thủ", Bryan Robson nói với Boyle Sports, “Khi bạn đang ở Manchester United và mọi người đều nói rằng bạn đã mất tự tin và niềm tin vào phong độ của chính mình tại CLB, rồi bạn lại nói rằng bạn đang bắt đầu tận hưởng bóng đá trở lại tại Aston Villa.

Nếu bạn không thể tận hưởng bóng đá ở Manchester United, thì có điều gì đó không ổn với bạn. Tôi không chắc liệu mình có nên đưa Marcus Rashford trở lại Old Trafford hay không, chỉ vì các cầu thủ có thể sẽ nói, "Thái độ của cậu ta thế nào?".

Hiện tại, CLB đang có Amad, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Mason Mount, một cầu thủ hàng đầu khi khỏe mạnh. Không may là Mount liên tục gặp chấn thương. Manchester United thậm chí còn có Patrick Dorgu, người đã thi đấu xuất sắc và tôi cảm thấy tiếc cho Dorgu vì cậu ấy bị chấn thương khi đang ở phong độ cao và tự tin nhất. Thật không may khi Manchester United mất cậu ấy".

Rashford đã không thi đấu cho Manchester United kể từ tháng 12 năm 2024, và Barca có cơ hội chiêu mộ anh với giá chỉ 26 triệu bảng Anh vào cuối mùa giải hiện tại. Nhưng mặc dù Rashford đã nói rõ anh muốn chuyển đến sân Camp Nou của Barcelona vĩnh viễn vào mùa hè, HLV Hansi Flick đã tiết lộ hồi đầu năm nay rằng tương lai lâu dài của tiền đạo người Anh tại gã khổng lồ Tây Ban Nha vẫn còn chưa chắc chắn.

Rashford khó có khả năng trở lại Manchester United. ẢNH: NURPHOTO

“Tôi và giám đốc thể thao Deco luôn bàn bạc về đội bóng và những gì chúng tôi có thể làm”, HLV người Đức Hansi Flick của Barcelona cho biết khi được hỏi về Rashford. Những màn trình diễn của Marcus Rashford cho đến nay thực sự rất tốt, nhưng chúng ta phải quản lý tình hình.

Đó là nhiệm vụ của Deco và của CLB để chuẩn bị cho mùa giải tới, vì vậy chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, còn nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều tuần phía trước, và mọi chuyện là như vậy".