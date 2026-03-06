AFC chuẩn bị ra tay, bóng đá Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 hàng loạt trận 06/03/2026 15:32

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang đứng trước một bước ngoặt đầy bất ổn khi tương lai của đội tuyển quốc gia tại các giải đấu châu Á hiện phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định sắp tới của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Diễn biến mới nhất xảy ra sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết sửa đổi một phần các án phạt liên quan đến bảy cầu thủ trong vụ bê bối của bóng đá Malaysia về tư cách thi đấu gây chấn động.

AFC đã chính thức xác nhận rằng họ đã tiếp nhận và chấp nhận phán quyết của CAS được ban hành ngày 5-3. Hồ sơ vụ việc hiện đã được chuyển tới Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC để tiếp tục xem xét. Điều này đồng nghĩa với việc những hình phạt cuối cùng đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển quốc gia vẫn chưa được xác định, nhưng nguy cơ bị trừng phạt nặng đang ngày càng rõ ràng.

Trong thông báo chính thức, AFC cho biết họ đã ghi nhận quyết định của CAS liên quan đến các vi phạm Quy tắc kỷ luật của FIFA. Tuy nhiên, tổ chức này từ chối đưa ra bình luận chi tiết khi quá trình điều tra và xem xét kỷ luật vẫn đang diễn ra. Theo quy trình, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức sẽ phân tích toàn bộ hồ sơ trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Đội tuyển Malaysia bị trừng phạt do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" trong trận lượt đi thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Kết quả của quá trình này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc Malaysia tham dự các giải đấu do AFC tổ chức, đặc biệt là vòng loại Asian Cup 2027. Nếu bị xác định sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đội tuyển Malaysia hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 ở những trận đấu liên quan. Đây là hình thức kỷ luật mà FIFA từng áp dụng trong các trận giao hữu trước đây khi phát hiện các vi phạm tương tự.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, cho biết liên đoàn tôn trọng kết luận của CAS và đang tiến hành đánh giá kỹ lưỡng toàn bộ vụ việc. Theo ông, AFC sẽ xử lý vấn đề này càng nhanh càng tốt để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho các giải đấu sắp tới.

Vụ bê bối bắt nguồn từ cuộc điều tra trước đó của FIFA liên quan đến quá trình nhập tịch của một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng được đăng ký thi đấu cho Malaysia. Trong quá trình xác minh, FIFA phát hiện nhiều sai phạm trong các giấy tờ được sử dụng để chứng minh nguồn gốc Malaysia của các cầu thủ này.

Malaysia cũng sẽ bị xử thua 0-3 sau trận thắng Nepal 2-0 lượt đi. Ảnh: TNST.

Kết quả điều tra cho thấy một số tài liệu đã bị làm giả nhằm hợp thức hóa điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây là vi phạm nghiêm trọng đối với các quy định của FIFA về tư cách cầu thủ, dẫn đến các án phạt ban đầu dành cho bảy cầu thủ liên quan.

CAS sau đó đã xem xét đơn kháng cáo và quyết định điều chỉnh một phần hình phạt, nhưng vẫn giữ nguyên các kết luận về hành vi vi phạm. Chính vì vậy, AFC hiện phải tiếp tục xử lý các hệ quả liên quan ở cấp độ châu lục.

Giới hâm mộ bóng đá Malaysia đang chờ quyết định cuối cùng của AFC. Nếu án phạt thua 0-3 ở hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 được áp dụng giống như các trường hợp FIFA từng xử lý, bóng đá Malaysia sẽ gặp cú sốc lớn cả về thành tích lẫn uy tín trên đấu trường châu lục.