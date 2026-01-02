Mbappe ghi bàn số một thế giới, Messi - Ronaldo chưa lùi bước 02/01/2026 15:02

(PLO)- Bóng đá thế giới có một cái tên đứng trên tất cả ở cuộc đua ghi bàn là Kylian Mbappe trong khi Messi, Ronaldo cũng nằm trong tốp đầu.

Tiền đạo người Pháp Mbappe có một năm 2025 thăng hoa rực rỡ trong màu áo Real Madrid khi ghi tới 39 bàn thắng tại La Liga, con số cao nhất trong số các giải đấu lớn trên toàn cầu. Phong độ hủy diệt ấy giúp Mbappe trở thành chân sút số một thế giới trong năm, đồng thời khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của bóng đá hiện đại.

Gia nhập Real Madrid với kỳ vọng rất lớn, Mbappe không mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị. Anh trở thành trung tâm trong hệ thống tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, liên tục ghi bàn ở những thời điểm quan trọng và duy trì hiệu suất ổn định suốt cả năm. Sự toàn diện trong dứt điểm, tốc độ và khả năng tạo khác biệt khiến Mbappe vượt xa phần còn lại trong danh sách ghi bàn.

Xếp ngay phía sau Mbappe chính là chân sút Harry Kane, người tiếp tục cho thấy sự thích nghi hoàn hảo tại Bayern Munich. Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh ghi 31 bàn tại Bundesliga, đóng vai trò then chốt trong hành trình chinh phục các danh hiệu quốc nội của “Hùm xám”. Kane vẫn duy trì hình ảnh của một số 9 cổ điển, hiệu quả và cực kỳ ổn định.

Mbappe ghi bàn nhiều nhất năm 2025. Ảnh: EPA.

Lionel Messi, dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, vẫn góp mặt trong nhóm dẫn đầu với 29 bàn thắng cho Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ, Messi vẫn là nguồn cảm hứng lớn, vừa ghi bàn đều đặn vừa giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần cho đội bóng nước Mỹ.

Một cái tên gây chú ý đặc biệt là Vangelis Pavlidis của Benfica. Tiền đạo người Hy Lạp cũng cán mốc 29 bàn tại Primeira Liga, tiếp tục chứng minh anh là một trong những chân sút bị đánh giá thấp nhất châu Âu. Hiệu suất ổn định của Pavlidis giúp Benfica duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ ở giải quốc nội.

Messi vẫn "nhả đạn" đều đặn trong màu áo Inter Miami. Ảnh: EPA.

Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 với 28 bàn thắng trong màu áo Al Nassr. Những pha lập công liên tiếp ở giai đoạn cuối năm cho thấy khát khao ghi bàn của siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa hề suy giảm. Trong khi đó, Erling Haaland đứng ngay phía sau với 27 bàn cho Manchester City, phần lớn đến từ mùa giải 2025-2026 đang diễn ra.

Danh sách này còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều chân sút đến từ các giải đấu khác nhau như Viktor Gyokeres, Ivan Toney, Denis Bouanga, Sam Surridge hay Victor Osimhen. Điều đó cho thấy năm 2025 không còn là sân khấu của các siêu sao quen thuộc, mà cuộc đua săn bàn trở nên đa dạng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt của bóng đá toàn cầu.