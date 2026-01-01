Gãy bách chiến bách thắng, Ronaldo còn bị Messi 'cắt đuôi' 01/01/2026 15:36

(PLO)- Bách chiến bách thắng 10 trận, nhưng chỉ cần 1 trận hòa thì ngay lập tức "kẻ thù" áp sát, thật quá nghiệt ngã cho Ronaldo...

Mệt mỏi cho Ronaldo ở giải Saudi Pro League, với 11 lượt trận bách chiến bách thắng, nhưng chỉ 1 trận hòa là ngôi sao người Bồ Đào Nha và Al Nassr đã nghe hơi nóng sau gáy.

Cần biết đối thủ truyền kiếp Messi về giải “dưỡng già” ở giải Mỹ đã có danh hiệu vô địch nhưng Ronaldo vẫn mỏi mòn chờ đợi.

Và khi đang trên đà chiến thắng Ronaldo và đồng đội ở Al Nassr gặp nguy hiểm khi Al Hilal, một CLB giàu thành tích nhất Saudi Arabia đã chớp lấy thời cơ vươn lên.

10 thắng 1 hòa, nhưng Al Nassr và Ronaldo đang "khó thở" vì Al Hilal áp sát.

Theo đó, 11 lượt trận Saudi Pro League 2025-2026 trôi qua, Al Nassr có 10 trận thắng, 1 trận hòa. Nhưng cú “nấc cụt” duy nhất ấy liền bị Al Hilal tranh thủ vọt lên ngay sau lưng.

Mùa nào cũng vậy, Al Hilal luôn khởi đi chậm, nhưng từ lượt 7 - 8 trở lên, họ mới bắt đầu nóng máy và băng băng về đích.

Ronaldo cùng Al Nassr hòa Al Ettifaq 2-2 là lập tức... nóng gáy vì Al Hilal áp sát. Ảnh:S.S.

Về Al Nassr hơn 3 mùa, Ronaldo vẫn nỗ lực tìm một danh hiệu tập thể nhưng bất thành, ngoài những giải thưởng cá nhân như Vua phá lưới, Cầu thủ thủ hay nhất bóng đá Trung Đông. Cuối cùng, anh chẳng giúp đội được gì. Mùa hiện tại, Ronaldo cùng Al Nassr lại dự giải hạng nhì châu Á.

Al Hilal thường khởi đi chậm vì chưa nóng máy. Ảnh: A.N.

Ronaldo đầy lạc quan mùa này 11 lượt trận bất bại và Al Nassr vẫn đang xếp đầu giải Saudi Pro League với 31 điểm, và ngay phía sau là Al Hilal 29 điểm. Anh đã ghi 957 bàn thắng và mục tiêu cán mốc 1.000 bàn. Nhưng lúc này, anh cùng đồng đội rất lo lắng lại trắng tay thành tích nội địa kể từ khi Ronaldo cùng nhiều danh thủ khác về đấy giữa mùa 2022 từ MU.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, Messi "gánh team" rất nặng nhưng có danh hiệu vô địch Mỹ cùng Inter Miami. Ảnh: A.N

Điều đáng nói hơn nữa là Al Nassr đâu phải chỉ có mỗi Ronaldo “gánh team”. Đội này có rất nhiều danh thủ như Sadio Mane, Joao Felix (đàn em và cùng tuyển thủ Bồ Đào Nha của Ronaldo), Brozovic (từng cùng Inter Milan vô địch UEFA Champions League), Kingsley Koman, Martinez... Thế mà 3 năm qua anh trắng tay danh hiệu tập thể. Đó là một sự “sỉ nhục” dành cho Ronaldo.

Ngôi đầu của Al Nassr (31 điểm) đang lung lay trước Al Hilal (29 điểm), Al Tawoun (28 điểm). Một cú vấp ngã của Al Nassr sẽ bị qua mặt và sẽ khó lấy lại ngôi đầu vì đối phương rất giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.

Về phía đại kình địch Messi, anh rời bóng đá châu Âu đầy cạnh tranh và nặng trách nhiệm để sang giải “dưỡng già” nhà nghề Mỹ đã sớm có danh hiệu vô địch.

Còn Ronaldo mùa này khởi đi như mơ nhưng cũng đang bị gặp nguy cơ sụp đổ mục tiêu vô địch.