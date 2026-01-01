Toàn cảnh biệt thự siêu sang vừa xây xong đắt nhất Bồ Đào Nha của Ronaldo 01/01/2026 14:39

(PLO)- Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo sẽ chuyển đến biệt thự siêu sang trị giá 30 triệu bảng Anh sau khi giải nghệ.

Trong bản tin độc quyền, tờ Mirror (Anh) giật tít, "Cristiano Ronaldo sẽ chuyển đến biệt thự siêu sang trị giá 30 triệu bảng Anh sau khi giải nghệ". Công trình xây dựng khu nghỉ dưỡng sang trọng tại một khu nghỉ mát ven biển, chỉ cách Lisbon, Bồ Đào Nha 30 dặm, đã hoàn thành.

Biệt thự triệu đô của Ronaldo

"Khu bất động sản rộng lớn này là một trong những ngôi nhà lớn nhất và đắt nhất cả nước Bồ Đào Nha. Nó tự hào có một hồ bơi vô cực lớn và bãi đậu xe ngầm để chứa bộ sưu tập xe hơi trị giá 12 triệu bảng Anh của CR7.

Công trình xây dựng khu biệt thự rộng lớn với tám phòng ngủ này đã kéo dài hơn ba năm và dự kiến ​​Ronaldo - hiện đang chơi cho Al Nassr ở Saudi Arabia - sẽ chuyển đến đây sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Biệt thự bao gồm một bể bơi bằng kính khổng lồ với lối đi dưới nước để khách có thể nhìn thấy người đang bơi phía trên", tờ Mirror mô tả.

Ronaldo - người có khối tài sản ước tính khoảng 1,4 tỉ bảng Anh - và bạn đời Georgina Rodríguez cũng sẽ được tận hưởng một số tiện nghi độc quyền, chẳng hạn như hệ thống sưởi thông minh, phòng tập thể dục, bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng mát-xa và rạp chiếu phim.

Biệt thự siêu sang của Ronaldo được tờ Mirror mô tả là một trong những công trình đắt nhất Bồ Đào Nha. ẢNH: N.C

Có một khu vui chơi dành cho năm đứa con của Ronaldo, đồng thời gia đình cũng có thể thư giãn trên bãi biển riêng. Biệt thự còn có vòi nước bằng vàng nguyên khối, đá cẩm thạch Ý, và thậm chí cả một bức tranh tường Louis Vuitton được thiết kế riêng cho cặp đôi.

Ronaldo thậm chí còn cố gắng mua sân golf bên cạnh ngôi nhà mới của mình để đảm bảo an ninh tốt hơn, nhưng lời hỏi mua của anh đã bị từ chối. Biệt thự này là tài sản mới nhất được bổ sung vào danh mục bất động sản của cựu ngôi sao Manchester United.

Bất động sản của Cristiano Ronaldo

Ronaldo cũng sở hữu một căn penthouse sang trọng trị giá 6 triệu bảng Anh ở Lisbon, nơi có tầm nhìn toàn cảnh 360 độ ra thủ đô của Bồ Đào Nha. Căn hộ bao gồm ba phòng suite rộng rãi, hai hồ bơi (một trong nhà và một ngoài trời), phòng tập thể dục, phòng xông hơi và phòng chiếu phim.

Anh cũng sở hữu một bất động sản ở quê hương Madeira. Ronaldo xuất thân từ gia đình bình dị ở Funchal. Anh lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ thiếu thốn tiện nghi, thường chơi bóng chân trần với những quả bóng tự chế.

Nhưng giờ đây, Ronaldo sở hữu một biệt thự triệu bảng khác ở quê nhà. Một nhà kho bỏ hoang đã được cải tạo, với tầm nhìn ra Đại Tây Dương, hai bể bơi và sân bóng đá riêng.

Ronaldo cũng sở hữu biệt thự riêng tại khu phố La Finca sang trọng ở Madrid (Tây Ban Nha). Ngôi nhà do Joaquín Torres, kiến ​​trúc sư nổi tiếng của các ngôi sao Tây Ban Nha, thiết kế, có 36 phòng, bao gồm năm phòng suite rộng 70 mét vuông với hai phòng tắm và bồn tắm jacuzzi, cùng với phòng thay đồ rộng rãi và phòng khách có thiết kế đẹp ngoạn mục. Khu biệt thự còn có một khu vườn tuyệt đẹp, một hồ bơi lớn, phòng tập thể dục, phòng xông hơi và gara chứa được sáu xe.

Ronaldo cũng sở hữu một biệt thự sang trọng ở Turin, Ý, từ thời còn thi đấu cho Juventus. Biệt thự có tầm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ra thành phố, cùng với phòng xông hơi và tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, bể bơi trong nhà, phòng tập thể dục riêng, phòng chiếu phim và gara có thang máy.

Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha cũng được cho là chi mạnh tay mua một căn hộ trị giá 15 triệu bảng Anh tại tòa tháp Trump ở New York (Mỹ). Căn hộ tầng 56 này có tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố và công viên Central Park. Trong thời gian thi đấu tại Saudi Arabia, Ronaldo hiện đang sinh sống trên một hòn đảo tư nhân được mệnh danh là "Đảo Tỷ phú".

Ngôi nhà, trị giá khoảng 12 triệu bảng Anh, nằm trong một khu phức hợp độc quyền với hệ thống an ninh hàng đầu. Nó có lối đi thẳng ra bãi biển, gồm sáu phòng ngủ, gara đủ chỗ cho bảy xe, spa và chỗ ở cho nhân viên. Bể bơi vô cực có tầm nhìn ra đại dương.

Cristiano Ronaldo đã có một sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ. Anh đã 5 lần giành Quả bóng vàng, vô địch châu Âu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và hơn 30 danh hiệu cấp CLB.