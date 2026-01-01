Chính thức chốt tương lai của Hojlund 01/01/2026 13:02

(PLO)- Tương lai của Hojlund đã được xác định khi giám đốc của Napoli xác nhận chi tiết vụ chuyển nhượng với Manchester United

Tương lai của Hojlund được xác định khi việc tiền đạo người Đan Mạch rời Manchester United được xác nhận khi giám đốc điều hành của Napoli tiết lộ chi tiết chuyển nhượng. Rasmus Hojlund có quãng thời gian cho mượn thành công tại nhà vô địch Serie A và việc anh rời khỏi Old Trafford đã gần như hoàn tất.

Theo một quan chức của Napoli, việc Rasmus Hojlund chia tay theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn chỉ là "thủ tục". Tiền đạo người Đan Mạch gia nhập đội bóng khổng lồ của Ý theo dạng cho mượn một mùa giải vào mùa hè năm ngoái và nhanh chóng gây được ấn tượng.

Nhà vô địch Serie A Napoli có quyền mua đứt cầu thủ người Đan Mạch với giá 50 triệu euro (43,6 triệu bảng Anh) khi hợp đồng mượn kết thúc. Điều khoản này sẽ trở thành bắt buộc nếu Napoli giành quyền tham dự Champions League vào cuối mùa giải. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Hojlund sẽ chuyển đến Napoli vĩnh viễn. Giám đốc của Napoli, Giovanni Manna xác nhận cả hai bên đều coi thương vụ này đã hoàn tất.

Tương lai của Hojlund là ở Napoli. ẢNH: EPA

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để ký hợp đồng với Rasmus Hojlund. Có nhiều CLB danh tiếng hơn cũng quan tâm, nhưng ý chí của cậu ấy là yếu tố then chốt, và chúng tôi tự hào về điều đó", Manna nói với tờ Corriere dello Sport của Ý, "Chúng tôi không hề nghi ngờ. Rasmus Hojlund rất quyết đoán, không chỉ về mặt số liệu mà còn ở cách cậu ấy hiểu được chỉ đạo của HLV.

Điều này tạo nên sự khác biệt. Có điều khoản mua đứt và nghĩa vụ mua đứt nếu chúng tôi giành quyền tham dự Champions League. Hojlund tự coi mình là cầu thủ của Napoli, và chúng tôi cũng vậy. Điều này vô cùng quan trọng".

Khi được hỏi liệu việc chuyển nhượng vĩnh viễn đã hoàn tất hay chưa, Manna trả lời: “Tính đến hôm nay, tôi nghĩ là vậy”. Phát biểu của Manna được đưa ra trong bối cảnh có những thông tin ở Ý cho rằng Napoli đang soạn thảo các điều khoản hợp đồng chính thức của Hojlund.

Có thông tin cho rằng tiền đạo này sẽ có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 85 triệu euro (74,2 triệu bảng) tại Napoli - điều khoản này sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm 2027. Hojlund, 22 tuổi, đã ghi được 7 bàn thắng trong 19 lần ra sân cho Napoli mùa này.

“Hojlund là một cầu thủ rất trẻ, cậu ấy mới chỉ 22 tuổi và có thể tiến bộ rất nhiều", HLV Antonio Conte của Napoli mới đây nhận xét về phong độ của Hojlund, “Kể từ khi gia nhập đội, cậu ấy đã tiến bộ vượt bậc và trở thành một cầu thủ xuất sắc ở vị trí đó, bởi vì cậu ấy bắt đầu hiểu được những vị trí cần đứng, cách phòng ngự, khi nào nên tiến lên hoặc lùi lại".

Chiến lược gia người Ý của Napoli nói thêm: “Rasmus Hojlund thực sự rất hòa nhập với toàn đội. Trong phong cách bóng đá của tôi, các tiền đạo đóng vai trò rất quan trọng và đặc biệt trong lối chơi tổng thể, và cậu ấy có tiềm năng phát triển rất lớn".

Rasmus Hojlund gia nhập Manchester United từ Atalanta vào năm 2023 và ghi được 16 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, tiếp tục ghi thêm 10 bàn nữa trong mùa giải thứ hai cho đội chủ sân Old Trafford, mặc dù chỉ có 4 bàn trong số đó được ghi ở Premier League.