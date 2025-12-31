Cầu thủ MU nghĩ gì về sự thay đổi kỳ lạ của Amorim? 31/12/2025 07:01

(PLO)- "Tôi biết các cầu thủ MU đang nghĩ gì về những sự thay đổi kỳ lạ của HLV Ruben Amorim", đó là câu nói của ai?

HLV Ruben Amorim bị cảnh báo về những sự thay người muộn màng và tác động của chúng đến các cầu thủ MU. Ruben Amorim được khuyên không nên liên tục thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự trong các trận đấu vì nguy cơ làm xáo trộn đội hình. MU đã giành chiến thắng khó khăn 1-0 trước Newcastle tại Old Trafford trong ngày Lễ tặng quà, ghi nhận trận giữ sạch lưới thứ hai của họ tại Premier League mùa này.

Tuy nhiên, HLV trưởng người Bồ Đào Nha đã bị chỉ trích sau khi thực hiện nhiều sự thay đổi ở phòng ngự trong hiệp hai, khi các cầu thủ MU chật vật chống đỡ những đợt tấn công dữ dội vào cuối trận của đối thủ. Những sự thay người của Amorim bao gồm việc rút Lisandro Martinez và Luke Shaw ra khỏi sân để nhường chỗ cho Tyler Fredricson và Tyrell Malacia, những cầu thủ tương đối ít kinh nghiệm, một quyết định gây bất ngờ.

Cựu thủ môn của Manchester United và tuyển Anh Ben Foster bây giờ đã kêu gọi HLV Ruben Amorim tránh thực hiện những thay đổi tương tự trong tương lai, cho rằng các cầu thủ của ông sẽ không hài lòng với sự xáo trộn này.

Amorim được khuyên không nên xáo trộn ở hàng phòng ngự. ẢNH: SPORTSPHOTO/ALLSTAR

Trong chương trình podcast Fozcast cựu thủ môn của đội tuyển Anh và Wrexham Ben Foster cho biết: "Manchester United dường như thường xuyên thực hiện những thay đổi ở hàng phòng ngự, thậm chí là những thay đổi kỳ lạ. Có lẽ đó là cách làm của Amorim và rõ ràng ông ấy nhìn thấy điều gì đó mà không ai khác thấy được.

Phải công nhận là Amorim đang gặt hái được nhiều kết quả tốt. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao? Nếu bạn hỏi các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp về suy nghĩ của họ trong vấn đề này, họ sẽ thành thật trả lời và nói rằng bạn không nên làm như vậy. Bạn không hiểu cảm giác của cả đội trong những giây phút cuối cùng, khi chỉ còn bảy hoặc tám phút nữa là hết trận.

Bạn không được phép đùa giỡn. Mọi người đều biết vị trí của mình. Họ đã chơi trận đấu ở đó và cảm thấy thoải mái ở đó. Họ biết điều gì hiệu quả. Bạn không cần phải thay thế họ bằng một cầu thủ thiên về phòng ngự".

Ben Foster không phải là cựu ngôi sao duy nhất của Manchester United đặt câu hỏi về những sự thay người kỳ lạ của Amorim. Huyền thoại của Quỷ đỏ, Gary Neville, cũng thừa nhận ông rất bối rối trước đội hình ra sân cuối trận.

Phát biểu trên Sky Sports, Gary Neville nói, "Tôi thậm chí có thể nói rằng đây là đội hình Manchester United kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy trên sân vào cuối trận đấu. Nhưng họ vẫn đang cố gắng. Họ đang chiến đấu hết mình và Newcastle đang gây sức ép lên họ. Tôi nghĩ Manchester United chiếm ưu thế trong hiệp một. Tôi nghĩ họ đã chơi rất tốt, nhưng sau đó họ thực hiện các sự thay người. Đội hình, các cầu thủ trên sân trở nên kỳ lạ hơn, nhưng họ vẫn trụ vững".

Kể từ khi nắm quyền tại MU, Amorim vẫn kiên định với sơ đồ 3-4-2-1, nhưng đã chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ trong trận đấu với Newcastle. Mặc dù phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì những thay đổi vào phút cuối, với hàng phòng ngự sáu hậu vệ, Amorim vẫn khẳng định ông hài lòng với sự quyết tâm mà các cầu thủ MU đã thể hiện.

HLV Ruben Amorim của MU nói, "Tôi nghĩ chúng tôi đã cùng nhau chịu đựng. Có thể nói rằng chúng tôi phòng ngự tốt vì không để thủng lưới, nhưng họ cũng có những cơ hội ghi bàn. Đôi khi chúng tôi cần một chút may mắn. Chúng tôi đã phòng ngự được, đôi khi chỉ với sáu hậu vệ, nhưng chúng tôi đã cùng nhau chịu đựng và đó là một cảm giác tốt.

Nếu chúng tôi luôn giữ vững tinh thần này, chúng tôi sẽ thắng rất nhiều trận đấu. Tôi nghĩ đó là điều chúng tôi cần, cảm giác rằng đôi khi chúng tôi có thể thắng mà không cần phải chơi quá xuất sắc. Chúng tôi có thể thắng trận đấu nhờ tinh thần và sự đoàn kết trong toàn đội".

Rạng sáng nay 31-12, Manchester United bị Wolves cầm hòa 1-1 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 18 Premier League. Kết quả các trận đấu khác, Arsenal thắng Aston Villa 4-1, Burnley thua Newcastle 1-3, Chelsea hòa Bournemouth 2-2, Nottingham Forest thua Everton 0-2 và West Ham hòa Brighton 2-2.