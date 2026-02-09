Ronaldo tự làm tổn hại di sản của mình bằng quyết định sai lầm 09/02/2026 07:19

(PLO)- Cristiano Ronaldo chỉ đang tự làm tổn hại đến di sản của chính mình bằng quyết định sai lầm tại Al Nassr.

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng thế giới Cristiano Ronaldo lại tiếp tục vắng mặt trong đội hình Al Nassr tại giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, dù anh vẫn đủ sức khỏe để tập luyện cùng đội trong tuần, và phía Saudi Arabia tỏ ra không hài lòng. Đây là quyết định sai lầm của CR7.

Nếu có một cầu thủ bóng đá nào thực sự quan tâm đến di sản mà mình để lại, thì đó chắc chắn là Cristiano Ronaldo. Và đó là lý do tại sao cuộc đình công hiện tại của Ronaldo là một quyết định sai lầm hiếm hoi. Ronaldo đình công vì phản đối quỹ đầu tư công Saudi Arabia (sở hữu 4 CLB lớn nhất Saudi Arabia gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli) không đầu tư vào Al Nassr, trong khi Al Hilal liên tục được đầu tư hàng trăm triệu bảng cho chuyển nhượng, mới nhất là thương vụ Karim Benzema.

Đáng chú ý, trong 2 trận đấu Cristiano Ronaldo đình công không ra sân, Al Nassr thắng cả hai, mới nhất là đánh bại đội bóng cực mạnh Al Ittihad 2-0. Hiện Al Nassr đang xếp thứ 2 Saudi Pro League, chỉ kém đội đầu bảng Al Hilal đúng 1 điểm.

Di sản mà Ronaldo muốn để lại không chỉ nằm ở những con số thống kê, dù việc theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng có thể gợi ý điều đó. Di sản mà Ronaldo muốn để lại không chỉ nằm ở tài năng cá nhân xuất chúng, dù việc xây dựng thương hiệu cá nhân luôn cho thấy điều đó. Có thể nhiều người khó nhận ra, nhưng Ronaldo muốn để lại di sản là một cầu thủ vì lợi ích của toàn đội. Sự cống hiến của Ronaldo cho sự nghiệp quốc gia ở tuyển Bồ Đào Nha là minh chứng cho điều đó.

Benzema rời Al Ittihad gia nhập Al Hilal. ẢNH: Yasser Bakhsh

Và Ronaldo luôn lập luận rằng cách tốt nhất để phục vụ đội nhóm là phải tập trung hết sức vào sự xuất sắc của bản thân. Bạn có thể cáu kỉnh, có thể nổi nóng, có thể thể hiện thái quá, bạn có thể tận hưởng thành tích của riêng mình và vẫn là một thành viên của đội.

Và điều đó hầu như luôn đúng trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo. Nhưng hành động đình công của CR7 ở Saudi Arabia bằng cách từ chối thi đấu cho Al Nassr, mới nhất là trận gặp Al Ittihad, là một điểm trừ đáng buồn trong sự nghiệp huy hoàng đó.

Bất kể những mưu đồ đằng sau cuộc "đình công" của Ronaldo là gì, điều cốt yếu là Ronaldo đang được phía Saudi Arabia trả 488.000 bảng Anh mỗi ngày để cống hiến hết mình cho đội bóng. Và bạn chỉ có thể cống hiến hết mình khi có mặt trên sân nếu bạn đủ sức khỏe để thi đấu.

Nhìn từ xa, có vẻ như Ronaldo đang chơi một trò chơi kỳ lạ, đặc biệt là nếu anh muốn đạt cột mốc 1.000 bàn thắng. Hiện tại Ronaldo có 961 bàn. Có vẻ như Ronaldo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 43,5 triệu bảng Anh với Al Nassr, nhưng chắc chắn không có CLB châu Âu nào sẵn lòng trả số tiền lớn như vậy cho một cầu thủ đã ngoài 40 tuổi.

Mọi lập luận cho rằng việc Ronaldo ký hợp đồng có thể mang lại lợi ích thương mại đều sụp đổ khi bạn nhận ra rằng giá trị thương mại phụ thuộc vào việc cầu thủ đó có ra sân thi đấu hay không. Và Ronaldo không thể đá chính liên tục cho một đội bóng hàng đầu châu Âu vì tuổi tác. Anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị để tạo sự khác biệt, ở mức tốt nhất. Bạn nghĩ Ronaldo sẽ phản ứng thế nào về điều đó?

Vừa bước sang tuổi 41, ngay cả một người có thể trạng tuyệt vời như Ronaldo cũng biết rằng sự nghiệp của anh còn lại không nhiều trận đấu, nếu anh không muốn chơi ở các giải đấu thấp hơn. Và đó là lý do tại sao việc ở lại giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia dường như mang lại cho Ronaldo cơ hội tốt nhất để đạt được cột mốc 1.000 bàn thắng.

Ronaldo quyết định sai lầm, làm tổn hại đến danh tiếng và di sản của chính mình. ẢNH: ALL NASSR

Việc thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải này với Al Nassr và mùa giải tới - cùng với những cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha - sẽ đủ để Ronaldo đạt cột mốc lịch sử 1000 bàn thắng. Nhưng một tuyên bố từ Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia lại mang điềm báo không mấy tốt lành.

“Kể từ khi đến Al Nassr, Cristiano Ronaldo đã hoàn toàn tận tâm và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tham vọng của CLB”, người phát ngôn Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia cho biết, “Giống như bất kỳ vận động viên ưu tú nào, Ronaldo muốn chiến thắng. Nhưng không một cá nhân nào - dù quan trọng đến đâu - có thể quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của mình".

Đó được gọi là một "cú sút cảnh cáo". Trớ trêu thay, bằng việc đình công, Ronaldo đang làm giảm cơ hội đạt được cột mốc 1.000 bàn thắng. Anh không thể ghi bàn nếu không thi đấu. Nó làm suy yếu một giải đấu mà anh được trả tiền hàng trăm triệu bảng Anh để quảng bá - và đó là một sai lầm hiếm hoi của cầu thủ bóng đá vĩ đại người Bồ Đào Nha.