Mbeumo tiết lộ gây sốc về bàn mở tỉ số không như ý vào lưới Tottenham 08/02/2026 10:08

(PLO)- Bryan Mbeumo tiết lộ gây sốc và đầy bất ngờ về Manchester United sau bàn thắng vào lưới Tottenham - "mọi chuyện không diễn ra như ý muốn".

Manchester United đã đánh bại Tottenham 2-0 ở vòng 25 Premier League trên sân nhà Old Trafford với các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes, giúp Quỷ đỏ kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 4 dưới thời HLV Michael Carrick. Nhưng Mbeumo tiết lộ gây sốc về bàn thắng mở tỉ số từ pha dàn xếp bài bản được tập luyện trước rất kỹ của Manchester United.

Ngôi sao của Manchester United, Bryan Mbeumo, đã thừa nhận rằng chiến thuật đá phạt giúp anh ghi bàn mở tỷ số vào lưới Tottenham đã được thử nghiệm trong buổi tập - nhưng thất bại thảm hại. Manchester United giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham chỉ đá với 10 người tại Old Trafford, tiếp tục chuỗi trận ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

MU bước vào trận đấu với đội bóng của HLV Thomas Frank với đầy tự tin sau những chiến thắng trước Manchester City, Arsenal và Fulham. Phong độ mạnh mẽ đã giúp MU vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Nhiệm vụ của MU trở nên dễ dàng hơn ở phút thứ 29 khi đội trưởng của Spurs, Cristian Romero, nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Casemiro. Đội bóng của Carrick đã tận dụng ưu thế hơn người chỉ chưa đầy 10 phút sau đó.

Mbeumo dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới Tottenham từ bài đá phạt góc bài bản. ẢNH: MARC ATKINS

Từ pha phối hợp đá phạt góc được thực hiện rất bài bản, Bruno Fernandes chuyền cho Mainoo rồi ngôi sao người Anh lập tức kiến tạo 1 chạm đưa bóng đến chân Mbeumo ở rìa vòng cấm. Mbeumo dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc đưa bóng vào góc dưới bên phải khung thành ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Manchester United.

Trong cuộc phỏng vấn với sau trận đấu, Bryan Mbeumo đã tiết lộ một thông tin gây sốc về cách mà bài tập phối hợp đá phạt đã được thực hiện trên sân tập trong những ngày trước cuối tuần. Theo đó, anh đã thực hiện bài đá phạt đó rất tệ trong buổi tập nhưng khi vào trận đấu chính thức thì mọi thứ khác hẳn.

"Tôi đã không thể hiện tốt ở sân tập, chỉ sút bóng qua hàng rào thôi", Mbeumo thừa nhận, "Nhưng đúng vậy, hôm nay là ngày quan trọng nhất và chúng tôi thực sự rất vui với bàn thắng".

Mbeumo có ngày thi đấu rất hay và hiệu quả. ẢNH: ALL STAR

Chỉ còn chín phút nữa là tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, MU mới chắc chắn giành được trọn vẹn ba điểm. Bruno Fernandes đã khéo léo đưa bóng vào lưới từ đường tạt bóng khó chịu của Diogo Dalot, ấn định tỉ số 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford.

Với 4 chiến thắng liên tiếp dưới thời Carrick, MU củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, hơn đội xếp thứ 5 Chelsea 1 điểm. Đội quân của HLV Liam Rosenior giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 3-1 trước Wolves ngay sau đó.

Manchester United sẽ không có nhiều thời gian để tận hưởng chiến thắng, vì sự chú ý nhanh chóng chuyển sang các trận đấu giữa tuần. Quỷ đỏ sẽ hành quân đến sân vận động London vào rạng sáng ngày 11-2 để đối đầu với West Ham ở vòng 26 Premier League. West Ham đã ăn mừng chiến thắng 2-0 trên sân khách trước Burnley, thu hẹp khoảng cách với Nottingham Forest xuống còn 3 điểm ở nhóm cuối bảng xếp hạng.