Barcelona đạt thỏa thuận về vụ chuyển nhượng Rashford 07/02/2026 10:14

Marcus Rashford đã ghi 10 bàn cho Barcelona kể từ khi gia nhập từ Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè dưới dạng cho mượn 1 mùa giải và rất muốn tiếp tục ở lại Camp Nou mùa giải tới. Bây giờ, lãnh đạo Barcelona đã thống nhất thỏa thuận về vụ chuyển nhượng Rashford.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, HLV Hansi Flick và giám đốc thể thao Deco của Barca được cho là "gần như bất khả thi" trong việc tìm kiếm một cầu thủ có chất lượng như Marcus Rashford – trước khi kích hoạt điều khoản chuyển nhượng vĩnh viễn trị giá 26 triệu bảng Anh từ Manchester United.

Các báo cáo từ Tây Ban Nha tuần này cho thấy nhà vô địch La Liga hiện đã sẵn sàng biến thương vụ Rashford thành hợp đồng mua đứt. Hợp đồng cho mượn của cầu thủ 28 tuổi người Anh tại Camp Nou sẽ kết thúc khi mùa giải khép lại, nhưng Rashford hy vọng sẽ gia hạn hợp đồng với nhà vô địch Tây Ban Nha.

Đầu tháng này, tin đồn cho thấy gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha không muốn trả mức phí đã thỏa thuận trước đó cho một hợp đồng mua đứt Rashford, đưa ra cho MU hai lựa chọn: bán Rashford với mức giá thấp hơn hoặc Barca gia hạn hợp đồng cho mượn thêm một mùa giải nữa với điều khoản mua đứt bắt buộc vào năm 2027.

Barcelona nhiều khả năng sẽ thực hiện vụ chuyển nhượng Rashford. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nhưng tình hình dường như đã thay đổi hoàn toàn, theo tờ Sport của Tây Ban Nha (thông qua Sport Witness ), Barca đã quyết định mua đứt tuyển thủ Anh Rashford, một quyết định sẽ chỉ thay đổi nếu tiền đạo người Anh gặp chấn thương nghiêm trọng.

Flick và Deco được cho là đã "tranh luận" rằng việc tìm được một cầu thủ tầm cỡ như Rashford với giá 30 triệu euro (26 triệu bảng Anh) là "gần như bất khả thi". Báo cáo của Sport cũng cho biết Rashford sẵn sàng giảm lương để phù hợp với cơ cấu lương tại Barca, trong bối cảnh họ gặp khó khăn tài chính.

Rashford đã ghi được 10 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo cho Barcelona mùa giải này, và khi được hỏi về việc gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan vĩnh viễn, Marcus Rashford nói: “Ồ vâng, chắc chắn rồi. Tôi đang tận hưởng tại CLB bóng đá này và tôi nghĩ đối với bất kỳ ai yêu bóng đá, Barcelona là một trong những CLB quan trọng trong lịch sử bóng đá, vì vậy được chơi ở đây là một vinh dự.

Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ xảy ra khi đến lúc nó phải xảy ra. Đây không phải lần đầu tiên tôi nói chuyện với Barcelona về việc có thể đến đây, nhưng vì một số lý do nào đó mà điều đó đã không thành hiện thực trong quá khứ, và bây giờ là cơ hội của tôi để biến điều đó thành sự thật. Tôi cảm thấy không có thời điểm nào tốt hơn hiện tại".

HLV Hansi Flick của Barcelona thừa nhận tìm được thay Rashford là bất khả thi. ẢNH: EPA

Chỉ mới tháng trước, HLV Hansi Flick của Barcelona đã hết lời khen ngợi Rashford bằng cách nói: "Những màn trình diễn của Marcus Rashford cho đến nay thực sự rất tốt, vì vậy chúng ta phải quản lý tốt, nhưng đó là nhiệm vụ của giám đốc thể thao Deco để lên kế hoạch cho mùa giải tới. Chúng ta phải chờ xem.

Chúng ta còn vài tháng nữa. Với tôi, tất nhiên, Marcus Rashford là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, nhưng cũng cần xem xét tình hình hiện tại của đội, và điều tôi đánh giá cao ở cậu ấy là khát khao được ở lại đây. Đây là điều tôi muốn nói với các cầu thủ trẻ từ học viện La Masia: Chúng tôi là Barca và chúng tôi là một trong những đội bóng tốt nhất thế giới.

Chúng tôi cho họ cơ hội được tập luyện cùng chúng tôi, để trưởng thành, được tập luyện với những cầu thủ giỏi nhất thế giới, sự hỗ trợ và sự tự tin. Nếu muốn chơi cho Barca, bạn phải cống hiến 100% bằng cả trái tim. Đó là điều tôi muốn nói với tất cả mọi người: 100%. Màu áo này, bạn phải sống vì nó. Còn những màu áo khác, tôi không quan tâm".