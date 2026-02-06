Xác nhận lập trường của Ronaldo về việc trở lại MU 06/02/2026 06:59

(PLO)- Cựu đồng đội đã xác nhận lập trường của Ronaldo về việc trở lại MU thi đấu lần thứ ba trong sự nghiệp.

Cristiano Ronaldo đã đình công tại Al Nassr sau khi vô cùng tức giận trước quyết định của Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) cho phép đối thủ cạnh tranh chức vô địch Saudi Pro League là Al Hilal chiêu mộ Karim Benzema vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Vậy lập trường của Ronaldo về việc trở lại Manchester United lần thứ ba ra sao?

Tương lai của Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm chú ý sau vụ đình công gây tranh cãi của anh tại Saudi Arabia. Ronaldo, người vừa bước sang tuổi 41 vào ngày 5-2, đã từ chối thi đấu cho Al Nassr trong trận thắng 1-0 trước Al-Riyadh hôm thứ Hai, sau khi tức giận vì Karim Benzema chuyển đến đối thủ cạnh tranh chức vô địch Al Hilal.

Benzema, người từng thi đấu cùng Ronaldo tại Real Madrid, đã bị chấm dứt hợp đồng với Al Ittihad để chuyển đến Al Hilal theo dạng chuyển nhượng tự do. Al Hilal hiện đang đứng đầu bảng, hơn Al Nassr một điểm trên bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Tuy nhiên, cả ba CLB trên đều thuộc sở hữu của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) và Ronaldo rất tức giận vì thương vụ này được thông qua, cho rằng việc chiêu mộ tiền đạo người Pháp đã giúp Al Hilal tăng cơ hội vô địch một cách không bình đẳng. Ronaldo bất mãn vì Al Hilal được PIF rót tiền chiêu mộ hàng loạt ngôi sao, còn Al Nassr của anh thì không.

Ronaldo vô cùng bất mãn sau khi Benzema gia nhập Al Hilal. ẢNH: Yasser Bakhsh

Tình hình này đã làm dấy lên những đồn đoán về việc liệu Ronaldo có hoàn thành 18 tháng cuối cùng trong hợp đồng với mức lương 488.000 bảng Anh mỗi ngày với Al Nassr hay không. Vậy liệu cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng có thể trở lại khoác áo Manchester United lần thứ ba gây sốc không?

Theo cựu đồng đội của Ronaldo tại MU là Wes Brown, thì không. Cựu hậu vệ của MU, Wes Brown chia sẻ, "Cristiano Ronaldo đang không vui nhưng liệu anh ấy có trở lại Manchester United lần thứ ba không? Tôi nghĩ là không. Tôi không thấy điều đó có thể xảy ra như thế nào. Ronaldo chuyển đến MLS? Có thể. Có thể Ronaldo quay lại Bồ Đào Nha và chơi bóng ở đó. Tôi chắc chắn anh ấy vẫn sẽ có rất nhiều lựa chọn.

Điều quan trọng nhất là Ronaldo vẫn muốn thi đấu tại World Cup và chúng ta phải tiếp tục thi đấu và đảm bảo anh ấy giữ được thể trạng tốt để làm được điều đó. Việc Ronaldo đình công là một cú sốc đối với tất cả mọi người, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Chúng ta sẽ phải chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào".

Wes Brown cho rằng Ronaldo không thể trở lại MU. ẢNH: Tom Jenkins

Kể từ chiến thắng của Al Nassr hôm thứ Hai, Ronaldo, các đồng đội hay HLV của anh đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào. Buổi họp báo sau trận đấu của HLV Jorge Jesus đã bị hủy bỏ, trong khi các cầu thủ Al Nassr được yêu cầu không nói chuyện với giới truyền thông.

Trận đấu tiếp theo của Al Nassr tại giải Saudi Pro League diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 7-2, khi họ tiếp đón Al Ittihad, và nhiều thông tin cho thấy Ronaldo sẽ tiếp tục không tham gia trận đấu này. Trong khi đó, Al Hilal sẽ đối đầu với đội bóng đang gặp khó khăn Al Akhdoud trên sân nhà.

Đội đầu bảng đã thắp lên tia hy vọng cho Al-Nassr trong những tuần gần đây, khi hòa cả hai trận gần nhất. Nếu không thắng được Al-Akhdoud, Al-Nassr sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng, sau lần cuối cùng vô địch vào năm 2019, rất lâu trước khi Ronaldo đến từ Manchester United vào năm 2022.