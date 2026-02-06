Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM 06/02/2026 10:45

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 6-2 đã tiến hành công tác nhân sự.

Tại đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

100% đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu, thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Trước đó, Nguyễn Văn Dũng ông đã được các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 11-2023. Khi sáp nhập tỉnh, ông tiếp tục giữ vị trí này, được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế biển, tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn TP, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ, du lịch...

Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn do đã chuyển công tác, đảm nhận chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Như vậy, Thường trực HĐND TP.HCM hiện có năm người gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Minh; 4 Phó chủ tịch là các ông: Nguyễn Văn Thọ, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.