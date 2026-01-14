Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng: Hiệp hội Du lịch cần thúc đẩy liên kết 14/01/2026 20:33

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Hiệp hội Du lịch cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị dịch vụ chất lượng cao để nâng sức cạnh tranh cho du lịch TP.HCM.

Tại Đại hội Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhiệm kỳ I (2026–2031) diễn ra chiều 14-1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao hành trình phát triển của ngành du lịch TP.

Ông Dũng ghi nhận Hiệp hội Du lịch TP.HCM đã nỗ lực đóng góp tích cực cho sự phát triển chung, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Hiệp hội khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng chính quyền triển khai các chương trình phát triển du lịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô như Lễ hội Bánh mì, Lễ hội Sợi gạo. Các hoạt động này tạo dấu ấn rõ nét, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: THU TRINH

Giai đoạn 2026-2031, TP.HCM triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Trước yêu cầu này, UBND TP kỳ vọng Hiệp hội Du lịch TP.HCM phát huy vai trò đối tác đồng hành, làm cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Hiệp hội cần chủ động phối hợp triển khai các chương trình phát triển du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành. Đồng thời, đơn vị phải thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, thích ứng với các xu hướng du lịch xanh, chuyển đổi số và cá nhân hóa trải nghiệm của du khách.

Bà Nguyễn Thị Khánh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: THU TRINH

Định hướng nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị Hiệp hội tập trung phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đẩy mạnh thông tin để doanh nghiệp nắm vững và tuân thủ pháp luật, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Hiệp hội phải là đầu mối tập hợp nguồn lực, khuyến khích các đơn vị hỗ trợ lẫn nhau trong chuỗi giá trị, bảo đảm sự đồng bộ về chất lượng dịch vụ.

Trước những thay đổi trong bộ máy hành chính, Hiệp hội cần chủ động hướng dẫn doanh nghiệp thích ứng, hỗ trợ tiếp cận thông tin và thủ tục hành chính. Việc này giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch.

Song song đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Hiệp hội cần phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và văn hóa kinh doanh, tạo nền tảng nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thành phố trên thị trường quốc tế.

Toàn cảnh Đại hội Hiệp hội Du lịch TP.HCM nhiệm kỳ I (2026–2031). Ảnh: THU TRINH

Trong giai đoạn tới, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết, Hiệp hội đặt trọng tâm nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá ra thị trường quốc tế. Đơn vị sẽ phối hợp để xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực.

Tiếp tục hỗ trợ hội viên, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và củng cố tổ chức theo định hướng "của doanh nghiệp, do doanh nghiệp và vì doanh nghiệp". Mục tiêu là hoạt động linh hoạt, chuyên nghiệp, góp phần phát triển du lịch bền vững và nâng cao vị thế điểm đến.