Ngắm hàng trăm bộ áo dài khoe sắc trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 06/03/2026 20:32

(PLO)- Giữa không gian nghệ thuật rực rỡ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng trăm bộ áo dài từ khắp mọi miền đất nước đã cùng hội tụ, dệt nên một bức tranh đầy ấn tượng trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12.

Tối 6-3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 chính thức khai mạc với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng”.

Sân khấu khai mạc được thiết kế như một không gian nghệ thuật, kết hợp trình diễn thời trang, âm nhạc và công nghệ hiện đại, tạo điểm nhấn đặc sắc cho chương trình.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật thường niên mà còn nhằm chuyển hóa giá trị áo dài thành sức mạnh mềm cho du lịch, kinh tế sáng tạo và thương hiệu Thành phố.



Lễ hội tạo động lực để các nhà thiết kế, nghệ sĩ phát triển những bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ biển đảo, cảng biển, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và đô thị thông minh; đồng thời đưa áo dài trở thành sản phẩm đặc thù trong các tour du lịch, sự kiện MICE và hoạt động giao lưu quốc tế.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: THUẬN VĂN.

Theo bà Thúy, sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã góp phần quan trọng vào việc định vị TP.HCM là điểm đến văn hóa - sáng tạo - hội nhập.

“Trong giai đoạn phát triển mới, chúng ta tin tưởng rằng lễ hội sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy du lịch bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Mỗi “sợi tơ vàng son” được dệt nên hôm nay không chỉ tạo thành tà áo dài rực rỡ, mà còn kết nối truyền thống với tương lai, kết nối bản sắc với hội nhập, kết nối Thành phố với bạn bè năm châu”- bà Thúy nói.

Lãnh đạo, đại biểu, khách mời trải nghiệm không gian triển lãm và tương tác Áo dài – một điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.hCM lần thứ 12 năm 2026. Ảnh: THUẬN VĂN.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được xây dựng theo ba chương gồm: “Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản”, “Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng” và “Dệt nên khát vọng”. Các phần trình diễn kết hợp công nghệ 3D Mapping, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng và tăng chiều sâu nghệ thuật cho sân khấu.

Những bộ sưu tập áo dài được trình diễn trong không gian sân khấu hiện đại, kết hợp âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Hoạt động này nhằm tôn vinh tà áo dài Việt Nam như một biểu tượng văn hóa giàu bản sắc, đồng thời lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo và hội nhập.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM trao hoa đến các đại sứ Lễ hội Áo dài 2026. Ảnh: THUẬN VĂN.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM trao hoa đến các Nhà thiết kế Lễ hội Áo dài 2026. Ảnh: THUẬN VĂN.

Chương trình nghệ thuật kéo dài 90 phút mang đến nhiều điểm nhấn cảm xúc. Sân khấu bùng nổ với tiết mục mashup “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, bản rock “Ngựa ô thương nhớ” cùng phần trình diễn bộ sưu tập “Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” của các nhà thiết kế Trung Đinh, Liên Hương, Như Nguyễn và Ivan Trần. Bên cạnh đó, bộ sưu tập “Mã Đáo Thành Công” của các nhà thiết kế Ella Phan, Tuấn Hải và Adrian Anh Tuấn đã góp phần khép lại đêm khai mạc trong không khí sôi động.

Bộ sưu tập “Thành Phố Vươn Mình” đến từ Nghệ nhân - Nhà thiết kế Trung Đinh. Ảnh: THUẬN VĂN.

Bộ sưu tập được vẽ và nhuộm thủ công theo lối tả thực gồm các tác phẩm Áo Dài được thiết kế trên nền lụa tơ tằm Việt Nam. Các danh lam thắng cảnh, các công trình kiến trúc đặc sắc của TP.HCM được đưa lên tà áo dài một cách tinh tế, mềm mại và rõ nét. Ảnh: THUẬN VĂN.

Bộ sưu tập “Lung Linh Sắc Hoa” của Nhà thiết kế Liên Hương kể câu chuyện về những loài hoa góp phần tạo nên màu sắc tươi mới cho cuộc sống và để tôn vinh những người phụ nữ.

Lễ hội Áo dài năm nay diễn ra từ ngày 1-3 đến 31-3, cao điểm từ ngày 6 đến 8-3, tại nhiều địa điểm như Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Showroom Xuất khẩu 92 - 96 Nguyễn Huệ, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều điểm đến du lịch, di tích văn hóa trên địa bàn TP.HCM.

Lễ hội năm nay quy tụ 36 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam với gần 400 bộ áo dài. Chương trình có sự tham gia của 600 diễn viên, người mẫu cùng 37 đại sứ hình ảnh thuộc nhiều lĩnh vực.