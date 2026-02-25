Gợi ý 3 điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua tại Nhật Bản 25/02/2026 08:16

(PLO)- Ba điểm đến tại vùng Kyushu (Nhật Bản) với sự kết hợp giữa hoa anh đào rực rỡ, di tích lịch sử và ẩm thực đặc trưng hứa hẹn mang đến hành trình du xuân khó quên cho du khách Việt Nam.

Mùa xuân là thời điểm lý tưởng để khám phá Nhật Bản khi hoa anh đào nở rộ khắp các vùng đất. Theo gợi ý của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), ba điểm đến dưới đây hứa hẹn mang đến trải nghiệm du xuân mới mẻ và đầy cảm hứng cho du khách Việt Nam.

Thành Kumamoto

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Kumamoto, Thành Kumamoto được hoàn thành vào năm 1607 và trải qua hơn 400 năm lịch sử. Đây là biểu tượng của vùng đất Kumamoto, đồng thời được biết đến là một trong ba tòa thành cổ nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Thành Kumamoto tọa lạc tại trung tâm thành phố Kumamoto, Nhật Bản.

Mỗi độ xuân về, hơn 550 cây anh đào đồng loạt khoe sắc dọc theo những bức tường đá cao và các tháp canh bao quanh thành. Vẻ uy nghiêm của công trình cổ kính hòa quyện cùng sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào tạo nên bức tranh mùa xuân đặc trưng của xứ sở Phù Tang.

Hoa anh đào khoe sắc trong khuôn viên Thành Kumamoto.

Trong khuôn viên thành còn có khu vực tái hiện thị trấn xưa, nơi du khách có thể tản bộ và thưởng thức ẩm thực địa phương, nổi bật là món thịt ngựa - đặc sản trứ danh của vùng Kumamoto.

Thịt ngựa - Đặc sản trứ danh của vùng Kumamoto.

Vườn Sengan-en

Vườn Sengan-en là khu vườn lâu đời tọa lạc tại thành phố Kagoshima. Ngay từ đầu tháng 2, những cánh hoa anh đào Kanhizakura hồng đậm đã bắt đầu nở rộ. Đến đầu tháng 4, giống anh đào Someiyoshino hồng nhạt tiếp tục tô điểm cho khu vườn thêm phần rực rỡ.

Toàn cảnh vườn Sengan-en.

Điểm đặc biệt của Sengan-en là tầm nhìn hướng ra Núi lửa Sakurajima đang hoạt động phía bên kia mặt biển - một khung cảnh hiếm có trong các khu vườn truyền thống Nhật Bản.

Sengan-en ban đầu được xây dựng làm biệt thự của gia tộc Shimadzu - dòng họ samurai danh giá từng cai trị khu vực nam Kyushu. Với cảnh quan phong phú và bề dày lịch sử, khu vườn từng đón tiếp nhiều thành viên Hoàng gia Nhật Bản cùng các nhân vật cấp cao quốc tế.

Khách tham quan trải nghiệm mặc thử áo giáp samurai và kimono.

Du khách đến đây có thể trải nghiệm mặc áo giáp samurai, kimono, làm thủ công với thủy tinh Satsuma Kiriko truyền thống hoặc tham gia bắn cung. Các nhà hàng và quán cà phê trong khuôn viên phục vụ đặc sản địa phương như thịt lợn đen Kurobuta, trà xanh matcha và các loại bánh ngọt. Đặc biệt, ga JR Sengan-en chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3-2025, giúp việc di chuyển đến khu vườn thuận tiện hơn.

Lẩu shabu với thịt lợn đen và món trà xanh matcha và bánh ngọt được phục vụ tại vườn.

Công viên Hanatate

Công viên Hanatate tọa lạc tại thành phố Nichinan, là công viên tự nhiên rộng lớn nằm ở độ cao 489 mét so với mực nước biển. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 hằng năm, khoảng 10.000 cây anh đào đồng loạt nở rộ trên diện tích gần 20 hecta, nhuộm cả ngọn núi trong gam hồng nhạt dịu dàng.

Toàn cảnh công viên Hanatate.

Công viên có nhiều cung đường đi bộ và đài quan sát, cho phép du khách ngắm hoa ở cự ly gần. Khu vực xung quanh còn có sân golf và suối nước nóng Kitago - nơi lý tưởng để thư giãn sau hành trình thưởng ngoạn, tận hưởng không khí nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên đặc trưng của Miyazaki.

Hoa anh đào nở rộ dọc theo triền núi.

Mùa xuân tại Miyazaki cũng gắn liền với ẩm thực theo mùa. Nổi bật là cá ngừ vằn (katsuo) với phần thịt đỏ tươi và vị thanh mát đặc trưng. Xoài chín Miyazaki được xem như món quà biếu cao cấp tại Nhật Bản, trong khi gà Nanban - đặc sản nổi tiếng của địa phương.